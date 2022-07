Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 09.07.2022

Unfallflucht

Am 06.07.2022 wurde im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr ein weißer Pkw Skoda, welcher in der Kirchgasse in Bad Brückenau abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Es entstand Sachschaden am Kotflügel hinten links in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher und etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bad Brückenau zu melden.

Leichtverletzt nach Rollersturz

Am 08.07.2022 befuhr ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Fulda mit seinem 125ccm Motorroller der Marke Honda die Staatsstraße 2790 von Motten in Richtung Kothen. Aus Unachtsamkeit kam der 72-Jährige mit seinem Motorroller zuerst ins Straßenbankett. In Folge dessen stürzte er. Hierbei erlitt der 72-Jährige glücklicherweise nur Schürfwunden an seinen Händen und im Gesicht. Am Motorroller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Tornetze zerschnitten

Im Zeitraum vom 07.07.2022, 22:30 Uhr bis 08.07.2022, 16:45 Uhr zerschnitt bislang unbekannter Täter fünf Fußballtornetze auf dem Vereinsgelände des in Motten ansässigen Fußballvereins. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweis hierzu bitte an die PI Bad Brückenau.

