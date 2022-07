Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 2. Juli 2022

Bad Kissingen

Körperverletzung

Samstagnacht, gegen 04.00 Uhr, gerieten zwei Gruppen aus mehrheitlich heranwachsenden alkoholisierten Personen in der Würzburger Straße in eine zuerst verbale Auseinandersetzung. In der weiteren Folge eskalierte die Situation und zwei Täter, 21 Jahre und 19 Jahre alt, schlugen mit Fäusten drei Personen der anderen Gruppe ins Gesicht. Die drei Geschädigten im Alter von 19 und 21 Jahren erlitten hierdurch jeweils leichte Verletzungen im Kopfbereich. Zwei verletzte Personen wurden zur ärztlichen Behandlung mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Bad Kissingen verbracht. Gegen die beiden Täter wird nun wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Burkardroth

Wildunfall

Freitagabend befuhr die 63-jährige Fahrerin eines Pkw, VW Golf, die KG34 von Katzenbach kommend in Richtung Oehrberg. Bei Kilometer 7.250 querte plötzlich von rechts kommend ein Rehkitz die Fahrbahn vor der Pkw-Fahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen das Reh. Das Reh wurde von einem Jäger erlöst. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Nüdlingen

Diebstahl aus Werkstatt

Am 25.06.2022, im Zeitraum von 15.30 bis 18.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens am Ortsrand von Nüdlingen mehrere hochwertige motorbetriebene Werkzeuge. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 2020,00 Euro.

Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Am Freitagmittag, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Nüdlingen. Ein Skoda-Fahrer fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit, bei nasser Fahrbahn, die Haardstraße von Haard kommend in Richtung Nüdlingen. In der dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden VW-Fahrer zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall leicht beschädigt. Die Beifahrerin des VW-Fahrers wurde, erlitt leichte Verletzungen und kam mittels Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

