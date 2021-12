Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 12.12.2021

Bad Kissingen

Unfall beim Rangieren

Am 11.12.2021 um ca. 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall einem Parkplatz in der Seestraße. Der Unfallverursacher rangierte mit seinem Mercedes und blieb dabei an einem geparkten VW hängen. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden der beteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 1600,- EUR.

Geparkter Pkw vor der Kisssalis Therme beschädigt

Am 11.12.2021 zwischen 09:15 Uhr und 19:30 Uhr, wurde ein Multivan der auf dem Parkplatz vor der Kisssalis Therme geparkt war an der Motorhaube beschädigt. Das Schadenbild lässt auf einen Schlag mit einem Gegenstand schließen. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971-7190 entgegen.

Zierbaum entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter ein Zierbaum vor einem Café in der Oberen Marktstraße entwendet. Das Bäumchen hat einen Wert von ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971/7149-0.

Unbefugtes Betreten eines „Lost Places“ in Bad Kissingen

Am 11.12.2021 verschafften sich ein 13- und ein 15-jähriger unbefugten Zutritt in ein „Lost Places“ in der Bismarckstraße in Bad Kissingen. Durch die sofort hinzugezogenen Streifenbesatzungen der PI Bad Kissingen und einem Sicherheitsdienst konnten die beiden Heranwachsenden gefasst werden. Die späteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden lediglich aus Spaß an der Freude und für ein paar „coole“ Instagram-Fotos sich unbefugten Zutritt zum Gebäude verschafften. Hierbei beschädigten sie vermutlich eine Glasscheibe im Erdgeschoss. Beide Betroffene wurden zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen und den erziehungsberechtigten Eltern übergeben. Es folgen Meldungen an die zuständigen Jugendämter. Den 15-jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung - ob sich dies auch auf Instagram „cool“ macht?

Unfall beim Überholen

Am 11.12.2021, gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Bad Kissingen und Nüdlingen ein Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer wollte auf der Strecke einen Fiat überholen. Der 62-jährige Fahrer musste aufgrund Gegenverkehrs seinen Überholvorgang vorzeitig abbrechen und scherte zu knapp vor dem Fiat wieder ein. Dabei touchierte er das Fahrzeug und entstand ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Maßbach

Am 11.12.21, gegen 13.45 Uhr, befuhren drei Pkw’s der Marke Volkswagen die Volkershauser Straße in Maßbach direkt hintereinander in Fahrtrichtung Poppenlauer. Der erste Pkw musste verkehrsbedingt anhalten. Der direkt dahinter fahrende VW konnte ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen. Der dritte im Bunde schaffte keine rechtzeitige Bremsung mehr und fuhr auf den Pkw in der Mitte auf, worauf dieser auf den vordersten Pkw aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 €.

