Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom Samstag, 03.10.2021

Bad Kissingen

Kleinunfall

Beim Öffnen der Türe seines Pkw beschädigte ein Fahrzeugführer versehentlich ein daneben stehendes Auto. Richtigerweise verständigte er von dem Vorfall die Polizei, sodass der andere Autobesitzer nicht auf dem Schaden von etwa 500,- Euro sitzen-blieb. Das Ganze ereignete sich am Samstagvormittag auf dem Parkplatz Tattersall in der Salinenstraße.

Fundsachen

In der Bismarckstraße wurde ein Schlüsselmäppchen aufgefunden und bei der Polizei abgegeben. Der Verlierer bzw. die Verliererin kann sich bei der PI Bad Kissingen in der Kasernenstraße oder ab Montagnachmittag beim Fundamt der Stadt Bad Kissingen im Rathaus melden.

Des Weiteren wurde in der Von-Hessing-Straße ein Mobiltelefon mit einer EC-Karte und einem Personalausweis gefunden. Hier konnte der Verlierer schnell ermittelt und ihm eine Nachricht übermittelt werden.

Unberechtigte Abhebung an Bankautomat

Nach einer beendeten Beziehung hob eine 31-jährige Frau unberechtigt Geldbeträge vom Konto ihres Ex-Partners ab. Sie hatte die Girokarte mitgenommen, als sie die gemeinsame Wohnung verließ. Insgesamt fehlt vom Konto des Geschädigten nun ein Betrag von fast 2000,- Euro. Hier sind noch weitere Ermittlungen durch die Polizei vonnöten.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des Samstags, 02.10.2021 fiel den Beamten einer Bad Kissinger Polizeistreife bei einer Pkw-Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unterhalb der erlaub-ten Promillegrenze. Da aber auch bei diesem Wert bei einem Unfall Konsequenzen drohen, ließ die Dame sich überzeugen und legte den restlichen Weg nach Hause zu Fuß zurück.

Bad Bocklet

Wildunfall

Die Fahrerin eines VW Fox kollidierte am Samstagabend, 02.10.2021, gegen 22.15 Uhr mit einem Reh, als sie die Strecke von Windheim in Richtung Bad Bocklet befuhr. Das Jungtier verendete noch vor Ort, an dem Auto entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Burkardroth

Wildunfälle

Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Fiat die B 286 vom Lauterer Kreisel kommend in Richtung Waldfenster. Hierbei hatte er einen Zusammen-stoß mit einem Wildschwein, das die Fahrbahn unvermittelt kreuzte. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500,- Euro, das Wildschwein flüchtete ins an-grenzende Gelände. Der zuständige Jäger wurde zur Nachsuche verständigt.

Ein weiterer Unfall, diesmal mit einem Reh, ereignete sich gegen 23.40 Uhr auf der Staatsstraße 2430 von Zahlbach nach Aschach. Kurz nach der Abzweigung nach Stralsbach rannte ein Reh vor den Wagen einer jungen Frau. Das Tier starb durch den Aufprall. An dem Pkw entstand Schaden in einer Höhe von geschätzt 1000,- Euro.

Nüdlingen

Wildunfall

Ein Reh kreuzte die Fahrbahn, als der Fahrer eines Pkw am Samstag, 02.10.2021, gegen 19.20 Uhr die Kreisstraße KG 20 bei Haard befuhr. Das Tier flüchtete verletzt und der Autofahrer verständigte die Polizei. Zufällig kam auch der zuständige Jäger vorbei und nahm die Nachsuche nach dem verletzten Wild auf. An dem Auto entstand Schaden in geschätzter Höhe von 1000,- Euro.

Oerlenbach

Unfallflucht durch Lkw

Am 02.10.2021, gegen 13:30 Uhr, beschädigte ein Lkw beim Rangieren einen Stromverteilerkasten in der Dr-Werner-Straße. Es soll sich um einen Sattelauflieger mit rotem Führerhaus, weißem Planenauflieger und polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom Samstag, 02.10.2021

Bad Kissingen

Fund eines Rucksackes sowie eines Schlüsselbundes

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei Bad Kissingen ein herrenloser Rucksack auf dem Tattersaal Parkplatz mitgeteilt. Der Rucksack wurde zunächst sichergestellt und wird ans Fundamt weitergeleitet.

Ebenso wird mit einem Schlüsselbund verfahren der im Bereich der Rosenstraße aufgefunden worden ist.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Freitagmorgen, gegen 08.25 Uhr, touchierte ein Toyota-Fahrer beim Ausparken im Bereich des Massa-Platzes einen geparkten Porsche an der hinteren, rechten Stoßstange. Es entstand ein Schaden von circa 400,- Euro. Zur Schadensregulierung wurden vor Ort die Personalien ausgetauscht.

Beim Ausparken krachte es

Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Schönbornstraße blieb am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, eine Hyundai-Fahrerin an einem geparkten Pkw Skoda hängen. Es entstand ein Schaden von circa 600,- Euro. Zur Schadensregulierung wurden am beschädigten Fahrzeug die Personalien hinterlegt. Die Unfallverursacherin erhielt eine Verwarnung.

Abstand nicht eingehalten

Eine Peugeot-Fahrerin fuhr mit einem geringen Sicherheitsabstand hinter einem BMW-Fahrer. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Peugeot konnte aufgrund des geringen Abstands, auch bei guter Reaktion, den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den vorausfahrenden BWM auf. Hauptsächlich entstand ein Schaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin. Dieser wurde zunächst auf 1000 Euro geschätzt.

