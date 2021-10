Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom Samstag, 02.10.2021

Bad Kissingen

Fund eines Rucksackes sowie eines Schlüsselbundes

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei Bad Kissingen ein herrenloser Rucksack auf dem Tattersaal Parkplatz mitgeteilt. Der Rucksack wurde zunächst sichergestellt und wird ans Fundamt weitergeleitet.

Ebenso wird mit einem Schlüsselbund verfahren der im Bereich der Rosenstraße aufgefunden worden ist.

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Freitagmorgen, gegen 08.25 Uhr, touchierte ein Toyota-Fahrer beim Ausparken im Bereich des Massa-Platzes einen geparkten Porsche an der hinteren, rechten Stoßstange. Es entstand ein Schaden von circa 400,- Euro. Zur Schadensregulierung wurden vor Ort die Personalien ausgetauscht.

Beim Ausparken krachte es

Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Schönbornstraße blieb am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, eine Hyundai-Fahrerin an einem geparkten Pkw Skoda hängen. Es entstand ein Schaden von circa 600,- Euro. Zur Schadensregulierung wurden am beschädigten Fahrzeug die Personalien hinterlegt. Die Unfallverursacherin erhielt eine Verwarnung.

Abstand nicht eingehalten

Eine Peugeot-Fahrerin fuhr mit einem geringen Sicherheitsabstand hinter einem BMW-Fahrer. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Peugeot konnte aufgrund des geringen Abstands, auch bei guter Reaktion, den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den vorausfahrenden BWM auf. Hauptsächlich entstand ein Schaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin. Dieser wurde zunächst auf 1000 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay