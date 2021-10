Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom Samstag, 30.10.2021

Bad Kissingen

Weiterfahrt für Fahrzeug mit unerlaubter Ausstattung untersagt

Am Freitagvormittag fiel eine Frau mit einem VW in der Scheffelstraße auf, weil diese nicht angegurtet war. Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei dem umfangreich umgebauten Fahrzeug Veränderungen festgestellt, welche so den Vorschriften nicht entsprachen. Einen Nachweis, dass die Veränderungen so zulässig sind, konnte die Fahrzeugführerin nicht vorzeigen. Aus dem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf die Fahrerin kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am späten Freitag-Vormittag kam es zu einem Unfall auf dem Parkdeck eines Parkhauses in der Kapellenstraße.

Ein 59 Jähriger Fiat-Fahrer touchierte mit seiner Front einen, ordnungsgemäß geparkten, Audi an dessen linker Heckstoßstange. Nachdem er sich den Schaden an dem Audi ansah, parkte er um und entfernte sich fußläufig. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kam der Verursacher zurück und wollte mit seinem Fahrzeug wegfahren. Der Zeuge reagierte richtig, sprach ihn freundlich an und bat ihn auf die bereits verständigte Polizei zu warten.

Auf den Fiat-Fahrer kommt nun ein Strafverfahren hinsichtlich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird jeweils auf ca.800 Euro geschätzt.

Wildunfall

Am Samstagfrüh ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Bad Kissingen und Albertshausen ein Wildunfall. Ein Mercedes-Fahrer kollidierte auf der Strecke mit einem Waschbären, welcher durch den Zusammenstoß getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Kleinunfall

Am Freitagvormittag kam es in der Scheffelstraße zu einem Kleinunfall. Eine VW-Fahrerin wollte Einparken. Beim Rangieren touchierte sie einen geparkten Opel. Da die Geschädigte nicht vor Ort war, verständigte die Unfallverursacherin ordnungsgemäß die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000,- Euro. Die Unfallverursacherin wurde mündlich verwarnt. Ein Personalienaustausch wurde durch die Beamten durchgeführt.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Samstagfrüh, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Schönbornstraße, in der Nähe der Bierscheune zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen. Eine Frau wurde dabei durch eine andere Frau in das Gesicht geschlagen. Eine weitere männliche Person wurde in den Bauch geschlagen. Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) zu melden.

Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmorgen kam ein 83-jähriger Seat-Fahrer zwischen Klaushof und Bundesstraße in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er zunächst einen Begrenzungspfahl, touchierte die Leitplanke und stieß schließlich noch gegen ein Verkehrszeichen. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit bei Nebel und feuchter Fahrbahn gewesen sein. Am Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 10.000,-- Euro.

Mit Anscheinswaffe unterwegs

Für Aufsehen sorgten Kinder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Spitzwiese. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe ein, daß ein junger Mann mit einer Schußwaffe auf dem Parkplatz gesehen wurde. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, daß es sich um eine Softairpistole, einer sog. Anscheinswaffe, handelte und ein 13-Jähriger mit der Pistole rum hantierte. Er hatte diese mittlerweile an seinen Bekannten weitergegeben. Bei den weiteren Ermittlungen konnte dennoch bei einem weiteren 13-Jährigen eine zweite Anscheinswaffe, eine Pistolennachbildung, aufgefunden und wie auch die Softairpistole sichergestellt werden. Die Kinder wurden schließlich nach der Aufregung an die Eltern übergeben.

Bad Bocklet

Reh flüchtet nach Unfall

Am Freitagmorgen befuhr ein 56 jähriger Dacia-Fahrer die Staatsstraße von Burkardroth nach Aschach. Plötzlich kreuzte von links kommend ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit der linken vorderen Fahrzeugfront. Nachdem Zusammenstoß entfernte sich das Reh wieder über nahegelegene Wiese. Der Jagdpächter wurde hinsichtlich einer Nachsuche nach dem Reh verständigt.

Am Dacia entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000€.

Zu einem weiteren Wildunfall kam es am Freitagmorgen zwischen Steinach und Hohn. Hierbei stieß eine VW-Fahrerin mit einem kreuzenden Reh zusammen. Das Reh flüchtete anschließend ins Gelände. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000,-- Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt.

Rannungen

Wildunfall

Am Samstagabend, gegen Mitternacht, kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rannungen und Poppenlauer zu einem Wildunfall. Dabei erfasste der Fahrer eines Skoda ein querendes Reh. Das Reh flüchtete anschließend in den Wald. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000,-Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche verständigt.

Thundorf in Unterfranken

Wildunfall

Zu einem Wildunfall kam es am Freitagmorgen zwischen Thundorf und Weichtungen.

Ein VW-Fahrer erfasste dabei einige hundert Meter nach dem Ortsausgang Thundorf ein Reh. Am Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 1000,-- Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde zwecks Abholung des Rehs verständigt.

