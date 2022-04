Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 23.04.2022

Bad Kissingen

Trunkenheit im Verkehr nach Ehestreit

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen dem 42-jährigen Ehemann und seiner Ehefrau zu einem Ehestreit, in dessen Verlauf der Ehemann in alkoholisiertem Zustand mit dem Pkw, Mitsubishi, davonfuhr. Kurz darauf ging bei der Polizei die Meldung ein, dass der o.g. Pkw Schlangenlinien fahrend gesehen wurde. Im weiteren Verlauf gelang es der eingesetzten Polizeistreife den Pkw anzuhalten und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Fahrer willigte einem freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Führerschein wurde daher zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Körperverletzungsdelikte in Discothek

In der Nacht von Freitag auf Samstag befanden sich die beiden beteiligten Gruppen, zu je drei Heranwachsenden, in der Toilette der Discothek. Da eine der Personen eine andere Person mit Wasser bespritzt haben soll, entwickelte sich unter den alkoholisierten Heranwachsenden eine handfeste Auseinandersetzung, bei der sich die 6 Heranwachsenden jeweils leichte Verletzungen zuzogen. Ärztliche Behandlungen der Verletzungen waren nicht notwendig. Gegen die 6 Heranwachsenden wird nun wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Hausfriedensbruch in Discothek

Freitagnacht wurde dem 19-jährigen Heranwachsenden zweimal durch die Sicherheitskräfte der Zutritt zur Discothek verwehrt, da dieser einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht habe. Kurz darauf konnte er jedoch durch den Sicherheitsdienst innerhalb der Discothek angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er sich rechtswidrig den Zutritt über den rückwärtigen Bereich erschlichen hatte. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Durch den Betreiber der Discothek wurde ihm ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen.

Drogenfund bei Ladendieb

Freitagnachmittag wurde der Einsatzzentrale von einem Bürger mitgeteilt, dass 2 Jugendliche in einem Park Drogen konsumieren würden. Bei der Nachschau konnten diese jedoch nicht mehr angetroffen werden. Anhand der Personenbeschreibung konnten die beiden 16-jährigen Jugendlichen jedoch nach dem Verlassen eines Einkaufsmarktes angetroffen werden. Im Rahmen der Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass einer der Jugendlichen 4 Energydrinks im Wert von 4,76 Euro aus dem Einkaufsmarkt entwendet hatte. Bei diesem konnte zudem eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auch bei dem zweiten Jugendlichen konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Gegen diesen wird nun auch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Burkardroth

Wildunfall

Freitagabend befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Pkw, VW Golf, die Staatsstraße 2290 von Langenleiten in Richtung Gefäll. Auf Höhe Km 0,5 querte plötzlich von rechts ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß frontal gegen das Reh, welches an der Unfallstelle verstarb. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Münnerstadt

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Freitagmittag wurde der 47-jährige Fahrer eines Ford Kleintransporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab 0,68 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Reichenbach

Bienenvolk gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, den 20.04.2022 circa 15:30 Uhr, bis Freitag, den 22.04.2022 circa 14:30 Uhr, wurde auf einem Feldweg zwischen Reichenbach und Burglauer ein Bienenvolk mitsamt Kasten durch einen oder mehrere unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise auf einen Täter oder ein tatverdächtiges Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971/71490 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 23.04.2022

Hatte Dieb schlechtes Gewissen?

Hammelburg, OT Obereschenbach, Lkr. Bad Kissingen: Bereits im Februar wurde in Obeschenbach in der Raiffeisenstraße, am alten Feuerwehrhaus ein Bauwagen des Angelsportvereins Hammelburg entwendet.

Zur Tatzeit wurde ein roter Steyr-Traktor mit einer roten Schaufel beobachtet, der den Bauwagen mitnahm. Vermutlich plagte den Dieb sein schlechtes Gewissen und er stellte den entwendeten Bauwagen gut sichtbar an den Weihern in Waizenbach ab. Dort sollte er offensichtlich, wie auch geschehen, von Mitgliedern des Angelsportvereins gefunden werden.

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet um Hinweise:

Wer kann Angaben zum Besitzer des o.g. Traktors machen?

Konnte jemand das Entwenden im Februar bzw. insbesondere das Abstellen des Bauwagens in Waizenbach in der Nacht vom 20.04. auf den 21.04.2022 beobachten?

Geld-Diebstahl in Arztpraxis

Elfershausen, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagnachmittag kam es in einer Praxis in Elfershausen zu einem Gelddiebstahl. Gegen 18:30 Uhr wurde einer Angestellten eine 20-Euro-Banknote aus der Geldbörse entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein entsprechender Schein in der Tasche einer Anwesenden aufgefunden werden.

Diese muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

