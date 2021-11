Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 20.11.2021

Bad Kissingen

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Eine 18jährige Fahrerin kam mit ihrem Seat Leon bei nasser Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Pfosten, um kurz danach auf dem Gehweg zum Stehen zu kommen. Unfallursächlich war eine nicht an die nasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit. Glücklicherweise wurden weder die fünf Insassen, noch unbeteiligte Passanten verletzt.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Zur Mittagszeit des 19.11.2021 kam es an der Kreuzung Stationsbergstraße und Wendelinusstraße zu einem Zusammenstoß. Die 62-jährige BMW-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen von der Stationsbergstraße in die Wendelinusstraße den von links kreuzenden und bevorrechtigten 80-jährigen VW-Fahrer auf der Wendelinusstraße. Folglich stieß die Unfallverursacherin frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw des Geschädigten. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Die 51-jährige Geschädigte zeigte am Freitag an, dass im Zeitraum vom 15.11.2021 bis 19.11.2021 ihr ordnungsgemäß abgestellter Pkw, Mercedes, Smart, auf dem Parkplatz „Güterbahnhof“ in Bad Kissingen durch einen unbekannten und flüchtigen Pkw-Fahrer angefahren wurde. Es entstand an der Fahrertüre des Pkw der Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bad Kissingen zu melden.

Zusammenstoß bei Fahrstreifenwechsel

Die 69-jährige Unfallverursacherin befuhr Freitagmittag in Bad Kissingen mit ihrem Pkw, VW, den Ostring in Richtung Schlachthofkreuzung auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah sie den auf dem rechten Fahrstreifen in gleiche Richtung fahrenden Pkw, Renault, der 23-jährigen Geschädigten. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde mit 35 Euro verwarnt.

Pkw gegen Fußgängerin auf Kundenparkplatz

Freitagmittag parkte die 65-jährige Fahrerin des Pkw, Kia, Picanto, auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in Bad Kissingen in der Steubenstraße aus ihrer Parklücke rückwärts aus. Hierbei übersah sie die hinter dem Pkw querende 77-jährige Fußgängerin. Folglich kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin zu Sturz kam. Die ältere Dame kam mit Verdacht auf Oberschenkelfraktur mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus.

Maßbach

Hausfassade beschmiert

Im Zeitraum vom 12.11.2021 bis 18.11.2021 beschmierten unbekannte Täter eine Hausfassade in der Volkershausener Straße in Maßbach. Es handelt sich hierbei um eine rotbräunliche, unbekannte Flüssigkeit, die gegen die Hausfassade gespritzt wurde und sich nur mit großem Aufwand reinigen lässt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt ca. 1000 €.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.

Wildunfall mit einem Reh

Am späten Freitagabend kollidierte ein Renaultfahrer zwischen Maßbach und der Anschlussstelle Maßbach zur A71 mit einem Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Das verletzte Reh überlebte den Zusammenstoß, ließ sich zunächst im Graben neben der Fahrbahn nieder und entfernte sich anschließend in Richtung Wald. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt. Am Pkw wurde die Frontstoßstange beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

Oerlenbach

Zusammenstoß mit Fuchs

Am späten Freitagabend kam es auf der ehemaligen B19 zu einem Wildunfall mit einem Fuchs. Ein Daimlerfahrer erfasste das querende Tier, welches letztlich durch den Zusammenstoß verendete. Am Daimler entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Verkehrsunfall mit Reh

Am Freitagabend kam es auf der Staatsstraße 2445 von Oerlenbach kommend in Fahrtrichtung Münnerstadt auf Höhe der Einmündung zur Waldsiedlung zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Reh. Der Pkw wurde am rechten Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay