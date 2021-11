Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 21.11.2021

Bad Kissingen

Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum vom 14.11.21, 17:00 Uhr - 20.11.21, 09:00 Uhr wurde ein Pkw VW, welcher auf einer Parkfläche in der Pfalzstraße abgestellt war, beschädigt. Der bislang unbekannte Täter hat hierbei mittels eines spitzen Gegenstandes einen Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, parkte eine 72-Jährige ihren Pkw Ford am Fahrbahnrand in der Pfalzstraße. Gegen 20:00 Uhr fuhr sie schließlich mit ihrem Fahrzeug noch nach Hause. Am darauffolgenden Tag stellte die Dame einen größeren Schaden am Kotflügel ihres Pkw fest. Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher hatte sich demnach von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der entstandene Schaden am Pkw der 72-jährigen beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Ölspur

Von Aschach bis Bad Kissingen - und zurück, zog sich am Samstag, 20.11.21, eine Ölspur, die durch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer mitgeteilt worden war. Während einer Probefahrt mit einem Ford Transit bemerkte der Fahrer den Ölverlust erst, nachdem die Warnleuchte „rot“ aufblinkte. Dank der angrenzenden Feuerwehren wurden die Straßenteile wieder gereinigt. In Bad Kissingen wurde die sog. „Ölhexe“ bestellt, um die Verschmutzungen zu beseitigen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Streitigkeit endet mit Anzeige wegen Beleidigung

Am Samstagabend teilte ein 55-jähriger Fahrzeug-Führer einen Streit mit mehreren Jugendlichen an der Zufahrt des Luitpoldparks in der Bismarckstraße mit. Bereits bei der Einfahrt zum Parkplatz des dortigen Ämtergebäudes wurde der Mann, der mit seiner Familie unterwegs war, von mehreren Jugendlichen behindert und angepöbelt. Der 55-jährige verständigte daraufhin die Polizei, die die Betroffenen vor Ort antreffen und den Streit schlichten konnte. Als die Familie dann beim späteren Verlassen des Parkplatzes erneut von den Jugendlichen provoziert und beleidigt wurde, verständigte der 55-jährige erneut die Polizei Bad Kissingen und erstattete Anzeige. Gegen den heranwachsenden Tatverdächtigen, einen amtsbekannten 18-jährigen, wird nun wegen Beleidigung u.a. ermittelt.

Bad Bocklet

Auto rollt rückwärts und verursacht Sachschaden

Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, hatte ein 23-jähriger Skoda-Fahrer, seinen Pkw im Hof eines Anwesens geparkt. Kurze Zeit später hatte sich der Skoda selbständig gemacht und rollte rückwärts aus dem Hof, über die Straße, und in das dortige Nachbaranwesen. Hierbei wurde die Verankerung des Vordachs aus dem Boden gerissen. Weiterhin wurden die Hausfassade und die Treppe beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 4500 Euro.

Münnerstadt

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Samstagnacht befuhr der 31-jährige Motorradfahrer einer Aprilia RSV1000 die Kreistraße 20 von Burghausen kommend in Richtung Münnerstadt. Bei Kilometer 2.150 kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve, mutmaßlich aufgrund Rollsplits am rechten Fahrbahnrand, zu Sturz. Hierbei verletzte sich dieser leicht. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Das Motorrad prallte im weiteren Verlauf gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro.

Oerlenbach

Streitigkeiten zwischen Autofahrern

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der B286 kurz vor Oerlenbach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Ein 43-jähriger Fahrer aus Bad Kissingen wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dieser versuchte das jedoch zu verhindern, indem er auf die Gegenfahrbahn zog und stark abbremste. Kurz vor der Unterführung der Bahngleise blieben beide Fahrzeugführer stehen und stiegen aus. Der Überholte, ein 39-jähriger Mann aus dem Landkreis Schweinfurt, drückte seinen Kontrahenten gegen dessen Fahrzeug, beleidigte ihn dabei und versuchte ihn auch zu schlagen. Als sein Gegenüber ihn fotografieren wollte, wurde ihm das Handy aus der Hand geschlagen und ihm wurde gegen das Bein getreten. Dabei wurde er leicht verletzt.

Erst als mehrere andere Fahrzeuge stehen blieben, ließ der Aggressor von seinem Opfer ab und fuhr davon.

Der Geschädigte verständigte die Polizei und erstattete Anzeige.

Zeugen des Vorfalles, vor allem die Pkw-Fahrer die anhielten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971-7149-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 20.11.2021

Bad Kissingen

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Eine 18jährige Fahrerin kam mit ihrem Seat Leon bei nasser Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Pfosten, um kurz danach auf dem Gehweg zum Stehen zu kommen. Unfallursächlich war eine nicht an die nasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit. Glücklicherweise wurden weder die fünf Insassen, noch unbeteiligte Passanten verletzt.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Zur Mittagszeit des 19.11.2021 kam es an der Kreuzung Stationsbergstraße und Wendelinusstraße zu einem Zusammenstoß. Die 62-jährige BMW-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen von der Stationsbergstraße in die Wendelinusstraße den von links kreuzenden und bevorrechtigten 80-jährigen VW-Fahrer auf der Wendelinusstraße. Folglich stieß die Unfallverursacherin frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw des Geschädigten. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Die 51-jährige Geschädigte zeigte am Freitag an, dass im Zeitraum vom 15.11.2021 bis 19.11.2021 ihr ordnungsgemäß abgestellter Pkw, Mercedes, Smart, auf dem Parkplatz „Güterbahnhof“ in Bad Kissingen durch einen unbekannten und flüchtigen Pkw-Fahrer angefahren wurde. Es entstand an der Fahrertüre des Pkw der Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bad Kissingen zu melden.

Zusammenstoß bei Fahrstreifenwechsel

Die 69-jährige Unfallverursacherin befuhr Freitagmittag in Bad Kissingen mit ihrem Pkw, VW, den Ostring in Richtung Schlachthofkreuzung auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah sie den auf dem rechten Fahrstreifen in gleiche Richtung fahrenden Pkw, Renault, der 23-jährigen Geschädigten. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde mit 35 Euro verwarnt.

Pkw gegen Fußgängerin auf Kundenparkplatz

Freitagmittag parkte die 65-jährige Fahrerin des Pkw, Kia, Picanto, auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in Bad Kissingen in der Steubenstraße aus ihrer Parklücke rückwärts aus. Hierbei übersah sie die hinter dem Pkw querende 77-jährige Fußgängerin. Folglich kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin zu Sturz kam. Die ältere Dame kam mit Verdacht auf Oberschenkelfraktur mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus.

Maßbach

Hausfassade beschmiert

Im Zeitraum vom 12.11.2021 bis 18.11.2021 beschmierten unbekannte Täter eine Hausfassade in der Volkershausener Straße in Maßbach. Es handelt sich hierbei um eine rotbräunliche, unbekannte Flüssigkeit, die gegen die Hausfassade gespritzt wurde und sich nur mit großem Aufwand reinigen lässt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt ca. 1000 €.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.

Wildunfall mit einem Reh

Am späten Freitagabend kollidierte ein Renaultfahrer zwischen Maßbach und der Anschlussstelle Maßbach zur A71 mit einem Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Das verletzte Reh überlebte den Zusammenstoß, ließ sich zunächst im Graben neben der Fahrbahn nieder und entfernte sich anschließend in Richtung Wald. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt. Am Pkw wurde die Frontstoßstange beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro.

Oerlenbach

Zusammenstoß mit Fuchs

Am späten Freitagabend kam es auf der ehemaligen B19 zu einem Wildunfall mit einem Fuchs. Ein Daimlerfahrer erfasste das querende Tier, welches letztlich durch den Zusammenstoß verendete. Am Daimler entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Verkehrsunfall mit Reh

Am Freitagabend kam es auf der Staatsstraße 2445 von Oerlenbach kommend in Fahrtrichtung Münnerstadt auf Höhe der Einmündung zur Waldsiedlung zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Reh. Der Pkw wurde am rechten Frontbereich beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

