Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 07.11.2021

Wiedermal lärmende Jugendliche und Heranwachsende

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag hielten sich wiedermal junge Leute in der Park-anlage Liebfrauensee auf, um dort dem Alkohol zu frönen und laut Musik zu hören, was zur Belästigung der Anwohner führte. Den Angetroffenen wurde ein Platzverweis erteilt.

Getränkediebstahl in der Disko

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, entwendete ein stark alkoholisierter 20-jähriger Mann in der Diskothek Look eine Flasche Alkohol. Der Mann wurde hierbei von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachtet, welcher im Anschluss die Polizei ver-ständigte. Den 20 Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige sowie Hausverbot.

Burkardroth

Gewahrsamnahme

Am Samstagabend fiel dem Sicherheitsdienst bei einer Veranstaltung in der Rhönfest-halle ein 29 - jähriger Mann auf, der andere Gäste belästigte. Da er auch auf Anspra-che sein Verhalten nicht änderte, wurde der deutlich alkoholisierte Mann vor die Türe gebracht. Die Polizei musste verständigt werden, weil er sich nun weigerte den Vorplatz zu ver-lassen und wiederholt versuchte, trotz Verbot, in die Halle zu gelangen. Da er auch nach Eintreffen der Polizei sein Verhalten nicht änderte und den Platzver-weis der Beamten ebenfalls nicht befolgte, musste er in Gewahrsam genommen wer-den.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 07.11.2021

Verkehrsunfall mit Reh

Oberthulba, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagmorgen befuhr ein Seat-Fahrer die Kreisstraße KG 13 von Garitz in Richtung Wittershausen, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief und vom Pkw erfasst wurde. Nach dem Zusammenstoß flüchtete das Reh. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um die Nachsuche. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Oberthulba, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagabend befuhr ein Volvo-Fahrer die Quellenstraße in Oberthulba. Aus Unachtsamkeit fuhr dieser auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Hierdurch entstanden an beiden Fahrzeugen nicht unerhebliche Sachschäden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 8000,00 Euro. Durch den Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 06.11.2021

Unaufmerksam beim Ausparken

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen: Am Nachmittag des 05.11.2021 übersah eine 32-jährige PKW-Lenkerin beim Ausparken in der Sparkassenstraße einen hinter ihr geparkten Mercedes. Die Nissan-Fahrerin stoß mit dem Heck ihres Fahrzeuges an die Vorderachse des Mercedes, wodurch dieser in diesem Bereich beschädigt wurde. Die Fahrerin des geparkten Fahrzeuges kam zum Unfall hinzu und verständigte daraufhin die Polizei. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ungefähr 3500 Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 06.11.2021

Alkoholfahrt

Am Samstagmorgen, um 04.15 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Bad Kissingen ein Opel Corsa auf, der recht flott auf dem Ostring unterwegs war. Bei der Überprüfung des 23-Jährigen Fahrers schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Somit bestand der Verdacht, dass der junge Mann angetrunken war. Wie sich durch einen Atemalkoholtest herausstellte wurde der zulässige Wert überschritten, denn mit 0,90 Promille war eine relative Fahruntüchtigkeit gegeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und auf den Alkoholsünder kommt ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot zu.

Verdächtige Person wurde kontrolliert

Am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr wurde durch eine Streifenbesatzung ein Mann in der Nähe der Saale am Hans-Weiß-Sportpark angetroffen. Er trug eine sogenannte ‚Camouflage-Tarnkleidung‘ und gab an spazieren zu gehen. Nachdem zunächst nichts Verdächtiges bei dem Mann gefunden wurde, konnte er seinen Weg fortsetzen. Etwas später fanden die Beamten in der Nähe einen geparkten Pkw, in welchem Angelausrüstung lag. Es besteht der Verdacht, dass der Kontrollierte schwarzangeln wollte, was aber durch die Kontrolle verhindert wurde.

Kontrolle von Jugendlichen

Nach Mitteilung eines Sicherheitsdienstes über lärmende Jugendliche im Luitpoldpark wurde eine Kontrolle durchgeführt. Insgesamt konnten 14 Personen angetroffen werden, die augenscheinlich auch leicht alkoholisiert waren. Ein junger Mann flüchtete, konnte aber gestellt werden. Der Grund der Flucht konnte auch schnell eruiert werden, denn der 17-Jährige hatte einen verbotenen Teleskop-Schlagstock einstecken. Dieser wurde sichergestellt.

Autofahrerin meldet Anstoß an anderem Fahrzeug

Richtig verhalten hat sich eine ältere Dame, welche am, Freitagabend, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr die Schönbornstraße stadteinwärts befuhr. Sie vernahm ein ‚Klappern‘, führte dies aber zunächst auf den Zustand ihres betagten Autos zurück. Erst zuhause bemerkte sie, dass die Abdeckung des rechten Außenspiegels fehlte und schloss daraus, dass sie ein anderes geparktes Auto touchiert hatte. Daraufhin setzte sie sich sofort mit der Polizei in Verbindung, damit ein eventuell Geschädigter seine Ansprüche geltend machen kann.

Fundsache

Eine ehrliche Finderin gab einen Geldbeutel, den sie in der Maxstraße gefunden hatte, am Freitagnachmittag bei der Polizei ab. Die Geschädigte, welche das Portemonnaie bereits vermisst hatte und eine Verlustanzeige erstatten wollte, konnte ihr Eigentum wieder in Empfang nehmen.

Verwirrter Mann muss eingewiesen werden

Ein psychisch auffälliger Mann trat am Freitagvormittag in der Peter-Heil-Straße auf. Zunächst warf er einen Motorroller um. Als er von Zeugen angesprochen wurde, äußerte er, dass er alles niederbrennen wolle. Zudem bedrohte er die Zeugen verbal und gab an, dass er Waffen zuhause habe. Der bereits amtsbekannte Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Wie eine Überprüfung ergab, besitzt er keine Waffen.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay