Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 23.10.2022

Bad Kissingen

Körperverletzung in der Diskothek

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Bad Kissingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei erhielten zwei Männer Schläge ins Gesicht. Der genaue Ablauf der Tat ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat diesbezüglich Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Hilflose Person auf Balkon

Anwohner bemerkten am Samstagvormittag eine ältere Frau auf dem Balkon ihrer Wohnung, welche sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Die verständigte Feuerwehr Bad Kissingen konnte sich mittels Drehleiter Zugang zur betreffenden Wohnung verschaffen. Die alleinlebende Frau war bereits am Freitagabend auf ihrem Balkon gestürzt und konnte nicht selbstständig wieder aufstehen. Sie wurde unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ölspur auf dem Ostring

Am Samstagvormittag konnte auf dem Ostring eine große Ölspur auf dem Ostring in Bad Kissingen festgestellt werden. Diese zog sich von der Südbrücke bis zur Kreuzung Ostring / Kasernenstraße. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Ölspur musste durch den Bauhof Bad Kissingen aufwendig beseitigt werden. Die Polizei Bad Kissingen nimmt Hinweise auf einen möglichen Verursacher unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 23.10.2022

Wildunfall mit Waschbär

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

In den Abendstunden ereignete sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau ein Wildunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 2000,-- Euro.

Auf der Bundesstraße B286 in Fahrtrichtung Bad Brückenau kollidierte ein Pkw, Seat, mit einem querenden Waschbär im Frontbereich. Der Waschbär verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Der Autofahrer kam, neben dem Sachschaden, mit dem Schrecken davon.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 22.10.2022

Bad Kissingen

Fußgänger kreuzt die Fahrbahn, Pkw muss ausweichen

Am Freitagnachmittag musste gegen kurz nach 16:00 Uhr auf dem Ostring in Bad Kissingen der Fahrer eines Pkw Honda einem bislang unbekannten Fußgänger ausweichen, welcher die Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten überquert hatte. Dabei nutzte der Unbekannte nicht den 20 Meter entfernte Fußgängerüberweg an der Ampelanlage Ostring / Kasernenstraße, sondern lief mit Kopfhörern im Ohr einfach in den Fahrweg des Pkw. Durch das Ausweichmanöver stieß der Pkw gegen die Bordsteinkante und riss sich dabei eine Radaufhängung ab. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000,- €. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der unbekannte Fußgänger entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Bad Kissingen nimmt Zeugenmeldungen und sachdienliche Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer: 0971/7149-0 gerne entgegen.

Zu schnell in die Kurve

Am Freitagnachmittag befuhr eine Renaultfahrerin die B286 von Arnshausen in Richtung Oerlenbach. Sie versäumte es ihre Geschwindigkeit der nassen Fahrbahn anzupassen und verlor deshalb im Verlauf einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000€, verletzt wurde niemand.

Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagnachmittag wollte eine Fahranfängerin mit ihrem Ford Fiesta von Bad Kissingen in Richtung Euerdorf fahren. Offenbar aufgrund regennasser Fahrbahn verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Kleinwagen, kam von der Straße ab und in einem Gebüsch zum Stehen.

Der Pkw musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Die junge Dame erwartet nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich.

PKW beschädigt

Am 21.10.2022 in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 18:00 Uhr wurde am Bahnhof ein geparkter Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter schlug von dem geparkten Skodia die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen entgegen. 0971/71490



Rannungen

In der Kurve zu schnell gefahren und gegen Baum gestoßen

Am Freitagnachmittag verlor der Fahrer eines Pkw BMW auf regennasser Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve in der Hauptstraße in Rannungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Rutschen. Durch die Gegenlenkbewegung stieß der Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach der Kurvenausfahrt an einen dort gepflanzten Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der Baum beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- €. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15000,- €. Das Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Oerlenbach

Mann verursacht wegen medizinischer Probleme Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag zur Feierabendzeit verlor ein 51-jähriger Hyundaifahrer aufgrund eines medizinischen Problems kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der B286 kurz vor Oerlenbach in den Gegenverkehr. Die dort befindlichen Fahrzeuge konnten glücklicherweise einen Zusammenstoß verhindern, eines der Fahrzeuge musste jedoch in den Graben lenken und kam auf einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Auf Grund seiner schlechten Verfassung bemerkte der Unfallverursacher den Unfall nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nach telefonischer Kontaktaufnahme mit der Polizei, erschien der Mann auf der Dienststelle und räumte den Sachverhalt ein. Da der Mann erheblich vorerkrankt war und zum Zeitpunkt des Unfalls sein Fahrzeug nicht sicher im Straßenverkehr führen konnte, erhielt er nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und die Weiterfahrt wurde ihm unterbunden.

Wildunfall

Am 22.10.2022, gegen 00:55 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße bei Oerlenbach ein Wildunfall. Ein BMW-Fahrer kollidierte auf der Strecke mit einem Hasen, welcher durch den Zusammenstoß getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.



Thundorf in Unterfranken

Wildunfall

Am 22.10.2022, kurz vor 02:00 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Rothausen und Maßbach ein Wildunfall. Ein VW-Fahrer kollidierte auf der Strecke mit einem Reh, welches anschließend in den Wald flüchtete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 22.10.2022

Radfahrerin schwerst verletzt

Bad Brückenau, Lkrs. Bad Kissingen

Am Freitagnachmittag kam es in der Konrad-Zirkel-Straße zu einen Verkehrsunfall mit einer 82jährigen Radfahrerin, die dabei schwerste Verletzungen erlitt. Die Seniorin befuhr mit ihrem Trekkingrad die Konrad-Zirkel-Straße bergwärts in Richtung der Kissinger Straße und kam dabei alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Mercedes eines 27jährigen und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Zu allem Unglück trug die Radlerin auch keinen Fahrradhelm. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde sie umgehend in das Klinikum Fulda zur weiteren Behandlung verbracht. Am Fahrrad selbst entstand nur ein leichter Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizei Bad Brückenau geführt. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 09741/6060 bei der Polizei Bad Brückenau zu melden.

Blechschaden beim Rangieren

Bad Brückenau, Lkrs. Bad Kissingen

Am Freitagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes am Sinntor ein Kleinunfall. Beide Fahrzeugführer parkten dabei aus jeweils gegenüberliegenden Parklücken aus und stießen leicht zusammen. An dem Mitsubishi einer 69jährigen und dem VW Jetta eines 64jährigen entstand dabei ein Gesamtschaden von 1500,- Euro.

Unfall beim Überholen

Oberleichtersbach, OT MOdlos, Lkrs. Bad Kissingen

Auf der Kreisstraße 32 bei Modlos ereignete sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall beim Überholen eines Traktorgespannes. Ein 28jähriger befuhr mit dem Traktor Case und einen Anhänger die Kreisstraße von Oberleichtersbach in Richtung Modlos und wollte dabei nach links in einen Feldweg einbiegen. Ein nachfolgender 65jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und wollte das vorausfahrende Traktorgespann noch überholen. Um eine Kollision zu vermeiden wich der BMW-Fahrer nach links aus und kam dabei in den Straßengraben. An dem BMW entstand dabei ein Schaden von 1000,- Euro.

Vorschaubild: © GlauchauCity/pixabay.com