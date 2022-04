Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 10.04.2022

Wildunfall mit Reh

Bad Brückenau, Motten, Lkr. Bad Kissingen

In den frühen Abendstunden ereignete sich im Dienstbereich der PI Bad Brückenau ein Wildunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 2000,-- Euro.

Bei Motten kollidierte ein Pkw mit einem querenden Reh im Frontbereich. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Der Autofahrer kam, neben dem Sachschaden, mit dem Schrecken davon.

Aus Unachtsamkeit Pkw angefahren

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Am Samstagabend befuhr gegen 18.45 Uhr ein 80-jähriger Fahrer mit seinem Auto den Friedhofweg in Bad Brückenau. Aus Unachtsamkeit stieß dieser beim Wenden mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Straßenrand. An beiden Fahrzeugen entstand minimaler Lackschaden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-- Euro.

Pressebericht der PI Bad Kissingen vom 09.04.2022

Bad Kissingen

Flüchtiger Unfallverursacher

Ein 83-jähriger Autofahrer touchierte beim Ausparken auf dem Kaufland-Parkplatz in Bad Kissingen einen parkenden BMW. Anschließend setzte dieser seine Fahrt fort. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eröffnet.

Hausfriedensbruch

Am frühen Samstagmorgen verschaffte sich ein junger Mann widerrechtlich Zutritt zur Diskothek Look, indem er auf ein Dach kletterte und von dort in den Raucherbereich sprang. Der Vorfall konnte beobachtet und den Türstehern gemeldet werden. Diese begleiteten den Mann dann wieder vor die Tür. Der Mann war erheblich alkoholisiert und wurde von der Polizei des Platzes verwiesen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Panzergranaten bei Sanierungsarbeiten gefunden

Am Samstagnachtmittag wurden bei Sanierungsarbeiten in Bad Kissingen in einer Scheune zwei alte Panzergranaten aufgefunden. Diese wurden anschließend durch ein Sprengkommando des Landeskriminalamtes untersucht. Dabei stellte sich nach dem Röntgen der Granaten heraus, dass keine Gefahr für die Arbeiter bestanden hatte, da die Granaten als nicht mehr gefährlich eingestuft werden konnten. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals alle Bürger hinsichtlich des Umgangs mit Fundmunition, Waffen und sonstigen gefährlichen Gegenständen sensibilisieren. Bitte belassen sie die Gegenstände an der Örtlichkeit wo diese aufgefunden wurden. Unterlassen sie jeglichen Umgang oder Kontakt damit und verständigen sie umgehend ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle!

Getankt und nicht bezahlt

Am Samstagnachmittag tankte eine Fahrzeugführerin an einer Bad Kissinger Tankstelle Autogas und Benzin. Anschließend zahlte sie lediglich den geringeren Betrag für das getankte Benzin und fuhr davon ohne das Autogas zu bezahlen. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen Tankbetrugs zu.

Mehrere Ladendiebstähle in der Innenstadt

Am Freitag 08.04.2022 wurden durch eine bislang unbekannte weibliche Täterin in mehreren Ladengeschäften in der Bad Kissinger Innenstadt Waren entwendet. Aus bisher nicht geklärtem Grund hatte die Täterin die Tasche mit den entwendeten Waren in der Ludwigstraße abgestellt. Dort wurde die Tasche durch eine Ladeninhaberin aufgefunden. Diese verständigte anschließend die Polizei. Insgesamt befanden sich in der Tasche Waren im Wert von ca. 400,- €. Die Polizei Bad Kissingen nimmt sachdienliche Hinweise und/oder Zeugenmeldungen zu diesem Fall unter der Tel.: 0971/7149-0 entgegen.

Bad Bocklet

Vorfahrt missachtet

Am Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Autofahrer die Frankenstraße und wollte an der Kreuzung zur Von-Hutten-Straße geradeaus weiterfahren. Dabei übersah er einen 79-jährigen, vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der die Von Hutten-Straße in Richtung Talstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich entstand beim Auto ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Beim anderen Fahrzeug beläuft sich der Schaden auf ca. 3000 Euro. Gegen den ersten Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Fahrradsattel geklaut

Im Tatzeitraum Donnerstag 07.04.2022, 16 Uhr - Freitag 08.04.2022, 11 Uhr wurde bei der Rehaklinik in der Frankenstraße in Bad Bocklet ein Fahrradsattel durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Sattel hat einen Wert von 70,00 €. Die Polizei Bad Kissingen nimmt sachdienliche Hinweise und/oder Zeugenmeldungen zu diesem Fall unter der Tel.: 0971/7149-0 entgegen.

Münnerstadt

Dachrinne beschädigt Im Zeitraum vom 01.04.2022 bis 06.04.2022 war eine Dachrinne durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug in Münnerstadt, Neudorfweg, beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 €. Zum Unfallverursacher liegen der Polizei keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09721/7149-0 der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.

Wildunfall mit Dachs

Freitagabend befuhr der 21-jährige Fahrer eines Pkw in Münnerstadt die B287 in Richtung Nüdlingen. Bei Abschnitt 370, Km 0,250, querte ein Dachs von links nach rechts vor dem Pkw die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Dachs überlebte den Zusammenstoß nicht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Reiner Vandalismus

An der Ortsverbindungsstraße von Windheim in Richtung Bad Bocklet, ca. 500 Meter nach Ortsausgang Windheim, wurde eine Marienstatue in der dafür errichteten Grotte mutwillig und sinnlos beschädigt. Der oder die Täter warfen die Statue einfach zu Boden und beschädigten des Weiteren bereitgestellte Kerzengläser. Der Tatzeitraum beläuft sich zwischen dem 07.04, 19:00 Uhr und dem 08.04, 07:00 Uhr. Die Mariengrotte befindet sich zudem an einem die Ortsverbindungsstraße kreuzenden Rad-Wanderweg. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Der Schaden beläuft sich auf mind. 500 Euro.

Beim Überholen Außenspiegel touchiert

Am Freitagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2282 bei Münnerstadt, bei einem Überholmanöver zu einer leichten Berührung der Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Das überholende Fahrzeug hatte den vorgeschriebenen Seitenabstand missachtet. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Nüdlingen

Zusammenstoß mit Reh

Freitagnacht befuhr die 23-jährige Fahrerin eines Pkw den Mühlweg von Nüdlingen kommend in Richtung Hausen. Ca. 200m nach dem Ortsausgang querte vor dem Pkw von links nach rechts ein Reh die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen das Reh. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Das verletzte Reh wurde durch einen zufällig hinzugekommenen Jäger erlöst. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Pressebericht der PI Hammelburg vom 09.04.2022

Auffahrunfall

Hammelburg, OT Morlesau, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagmittag fuhr eine 75- jährige Autofahrerin von Hammelburg in Richtung Morlesau. Vor dem Ortseingang verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Dies erkannte eine hinter ihr fahrende 49- jährige Frau mit ihrem Auto zu spät und fuhr ihr in das Heck. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden i. H. v. 2000 Euro.

Unfallflucht

Euerdorf, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagnachmittag zwischen 13:50 - 14:10 Uhr wurde der Pkw einer 55-jährigen Frau beschädigt. Diese parkte ihr Fahrzeug in der Hammelburger Straße in Euerdorf ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parallel zur Fahrbahn. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam offensichtlich leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den VW. Anschließend entfernte er sich unbemerkt ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw der Dame entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg erbittet sachdienliche Hinweise unter 089732/906-0.

