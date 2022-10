Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 16.10.2022

Bad Kissingen

Mit Gewalt Zutritt zur Wohnung verschafft

Am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, wurde ein 15-jähriger, der sich in der Wohnung eines Freundes in der Schönbornstraße aufhielt, durch laute Schlaggeräusche wach. Wie sich dann herausstellte, war es kein Einbrecher, sondern ein 34-jähriger Bekannter des Wohnungsinhabers, der offensichtlich seine Jacke vergessen hatte. Da ihm niemand öffnete, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und beschädigte dabei eine Tür und ein Fenster. Bis zum Eintreffen der Streife hatte er sich dann mit seiner Jacke bereits entfernt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Pkw verkratzt

Samstagabend, im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 20.50 Uhr, wurden zwei Pkw, ein Opel und ein Alfa Romeo, durch einen unbekannten Täter jeweils an der kompletten linken Fahrzeugseite stark verkratzt. Beide Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand der Von-Humboldt-Straße geparkt. Es entstand jeweils ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Verdacht auf Drogenfahrt

Einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Fahrer eines Mercedes unterzogen. Da hierbei der Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum aufkam, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Sollte sich der Verdacht bei der Blutuntersuchung bestätigen, muss der Herr mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.

Streit eskaliert

In der Diskothek Look kam es am Sonntag, um 03:35 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei ehemaligen besten Freundinnen. Was genau im Verlaufe des Streites passierte, muss im Verlauf der weiteren Ermittlungen noch geklärt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine der Damen an den Haaren gezogen und bekam ein Glas ins Gesicht gedrückt, welches dabei zu Bruch ging. Anschließend sei sie geschlagen und getreten worden. Die mutmaßliche Täterin muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Es ist wahrscheinlich, dass noch weitere Delikte im Raum stehen.

Vorfahrt missachtet

Am Samstag, gegen 17.10 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Maxstraße/Von- Hessing-Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein ortsunkundiger VW-Fahrer übersah die Vorfahrtsregelung Rechts-vor-Links und stieß mit einem in der Maxstraße fahrenden Pkw Ford zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Pkw konnten jedoch nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Maßbach

Fahrrad aus Carport entwendet

Im Zeitraum vom 29.09.2022 bis 05.10.2022 wurde aus einem Carport im Rückertweg in Poppenlauer ein Mountainbike entwendet. Das Fahrrad, Marke Cube, Typ Attention, Farbe schwarz/blau, war mit einem Kabelschloss gesichert. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 0971/7149-0.

Auf frischer Tat ertappt

Am Samstagvormittag wurde eine 33-jährige von ihrem Arbeitgeber beim Diebstahl von Bargeld aus einer Geldkassette an ihrem Arbeitsplatz ertappt. Da dies nicht der erste Fall war, bei der sich die Frau an der Kasse bediente, informierte die Firmenleitung die Polizei und erstattete Anzeige. Wie sich dann herausstellte, lagen gegen die 33-jährige auch noch zwei Haftbefehle vor, welche sie jedoch durch die Zahlung der Geldbußen abwenden konnte. So konnte sie im Anschluss an die Sachbehandlung wieder entlassen werden. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstählen eingeleitet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 16.10.2022

Wildunfall

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer von Hammelburg in Richtung Lager Hammelburg als ein Reh seinen Weg kreuzte. Das Reh wurde vom Fahrzeug erfasst und flüchtete sich anschließend in den nahe gelegenen Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde hierüber informiert. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Ölspur verursacht Unfall

Hammelburg, OT Diebach, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagvormittag platzte der Ölschlauch eines Traktor ins Diebach. Der 19-jährige Fahrer bemerkte dies erst später, weshalb sich die Ölspur nahezu durch die gesamte Ortschaft zog. Ein kurze Zeit später durch Diebach fahrender Rettungswagen kam im Kurvenbereich aufgrund der Ölspur von der Fahrbahn ab und rutschte gegen einen Lichtmast. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro.

Fahrzeug landet auf dem Dach

Oberthulba, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagabend befuhr ein 21-jähriger Mercedesfahrer die St2290 von Oberthulba in Richtung Wittershausen. Er kam hierbei jedoch aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern und rutschte nach rechts von der regennassen Fahrbahn. Hier landete das Fahrzeug auf dem Dach. Der Fahrer wurde zwar durch den Unfall verletzt, konnte sich jedoch selbst befreien. Die Feuerwehr Oberthulba sperrte die Staatsstraße für die Zeit der Unfallaufnahme. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Pkw überschlägt sich mehrfach

Euerdorf, Lkr. Bad Kissingen: Ein 37-jähriger Mann fuhr am Samstagabend von Euerdorf in Richtung Bad Kissingen. In einer Linkskurve verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Opel und kam ins Rutschen. Infolgedessen landete das Fahrzeug im Straßengraben, wo es sich mehrfach überschlug. Der Mann blieb dennoch unverletzt. Im Verlauf des Unfalls kam u. a. noch ein Leitpfosten zu Schaden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.250 Euro.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 15.10.2022

Bad Kissingen

Ausweichmanöver endet mit Schaden

Zu einem Unfall mit einem Schaden von circa 4.000,- Euro kam es am Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr, in der Peter-Heil-Straße. Eine Mercedes-Fahrerin und ein Audi-Fahrer befuhren gleichzeitig die Peter-Heil-Straße in entgegengesetzter Richtung. Die Mercedes-Fahrerin wich, um den Pkw Audi passieren zu lassen aus. Allerdings rollte ihr Fahrzeug zurück und stieß gegen das vorbeifahrende Fahrzeug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Pkw Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Regulierung des Schadens wurden die Personalien ausgetauscht.

Pkw-Fahrer verliert die Kontrolle und überschlägt sich

Freitagnachmittag befuhr der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes mit dem Pkw, Fiat Panda, die KG 6 von Eltingshausen kommend in Richtung Reiterswiesen. Bei Kilometer 2,000 verlor der Fahrer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn und ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn an. Im Weiteren verlauf übersteuerte der Pkw-Fahrer nach links, querte die Fahrbahn und steuerte in den dortigen linken Straßengraben. In Folge dessen überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam mittels eines Rettungswagens in die Helios-Klinik in Bad Kissingen. An dem Pkw entstand Totalschaden und dieser musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Reiterswiesen war zur Sicherung der Unfallstelle ebenfalls vor Ort und lenkte den Fahrverkehr.

Unbekannte Person beschädigt geparkten Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz der Diskothek Look. Als die Fahrerin eines schwarzen 1er BMW ihr Fahrzeug um 23:00 Uhr abstellte war der Beifahrerspiegel noch in Ordnung.

Als sie gegen 03:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel nach unten hing.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) in Verbindung zu setzen.

