Pressebericht des Polizeipräsidiums Unterfranken vom 15.10.2022

Bad Kissingen

Ausweichmanöver endet mit Schaden

Zu einem Unfall mit einem Schaden von circa 4.000,- Euro kam es am Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr, in der Peter-Heil-Straße. Eine Mercedes-Fahrerin und ein Audi-Fahrer befuhren gleichzeitig die Peter-Heil-Straße in entgegengesetzter Richtung. Die Mercedes-Fahrerin wich, um den Pkw Audi passieren zu lassen aus. Allerdings rollte ihr Fahrzeug zurück und stieß gegen das vorbeifahrende Fahrzeug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Pkw Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Regulierung des Schadens wurden die Personalien ausgetauscht.

Pkw-Fahrer verliert die Kontrolle und überschlägt sich

Freitagnachmittag befuhr der Fahrer eines Pizza-Lieferdienstes mit dem Pkw, Fiat Panda, die KG 6 von Eltingshausen kommend in Richtung Reiterswiesen. Bei Kilometer 2,000 verlor der Fahrer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn und ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn an. Im Weiteren verlauf übersteuerte der Pkw-Fahrer nach links, querte die Fahrbahn und steuerte in den dortigen linken Straßengraben. In Folge dessen überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam mittels eines Rettungswagens in die Helios-Klinik in Bad Kissingen. An dem Pkw entstand Totalschaden und dieser musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Reiterswiesen war zur Sicherung der Unfallstelle ebenfalls vor Ort und lenkte den Fahrverkehr.

Unbekannte Person beschädigt geparkten Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz der Diskothek Look. Als die Fahrerin eines schwarzen 1er BMW ihr Fahrzeug um 23:00 Uhr abstellte war der Beifahrerspiegel noch in Ordnung.

Als sie gegen 03:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel nach unten hing.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) in Verbindung zu setzen.

