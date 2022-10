Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 09.10.2022

Illegale Müllentsorgung

Am Samstag den 08.10.22 gegen Vormittag war ein aufmerksamer Fußgänger am Staffelsberg unterwegs. In der Nähe des Ludwigsturms an einem Waldweg entdeckte er mehrere quer verstreute illegal abgelagerte Fahrzeugteile, sowie das Gehäuse eines Klimagerätes mit dazugehörigen Schlauch. Einige Fahrzeugteile, unter anderem ein Frontlicht eines VW Passat CC, befanden sich in einem gut erhaltenen Papierkarton mit der Aufschrift „Depo Auto Lamp“. Der Müll dürfte erst vor kurzer Zeit an besagter Stelle abgelagert worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kissingen unter 0971/7149-0.

Steinwurf auf Polizeifahrzeug

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck an der B286 zwischen Bad Kissingen und Poppenroth eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Das zivile Fahrzeug stand hierzu rechts neben der Fahrbahn. Während sich der Bediener im Dienstfahrzeug befand, konnte kurz vor Mitternacht ein dunkelfarbiger Pkw wahrgenommen werden, der auf Höhe des Dienstfahrzeugs leicht abbremste. Aus diesem Pkw warf der bislang unbekannte Täter einen faustgroßen Stein in Richtung der Fahrertüre des Dienstfahrzeugs. Zu diesem Zeitpunkt saß eine Polizeibeamtin auf dem Fahrersitz. Glücklicherweise traf der Stein nicht die Seitenscheibe des Dienst-Pkw, sondern beschädigte unterhalb der Seitenscheibe die Fahrzeugtüre. Hierdurch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer festgestellt. Den 46-jährigen Mann erwartet aufgrund des Alkoholwertes von 0,64 Promille eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Die Fahrt endete zudem für ihn.1

Schlägerei in Gaststätte

Im Verlauf des Samstag Abends kam es in einer Bad Kissinger Gaststättezu einer handfesten Auseinandersetzung. Als einem Gast eine auf dem Boden liegende Jacke störte und er diese zur Seite warf, kamen mehrere männliche Personen auf ihn zu, die ihn gemeinschaftlich mit Schlägen traktierten. Auch der Gast setzte sich zur Wehr, weshalb zwei Personen Verletzungen davon trugen. Die eintreffenden Streifen konnten noch vor Ort die Streithähne antreffen. Auf die teilweise stark alkoholisierten Gäste des Tanzlokals erwartet neben einem Hausverbot nun auch ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 09.10.2022

Zu dritt auf dem Kleinkraftrad

Lkr Bad Kissingen, Zeitlofs

Am 09.10.2022 kam einer Polizeistreife der PI Bad Brückenau in der Ortslage von Zeitlofs gegen 00:43 Uhr ein Kleinkraftrad entgegen gefahren, auf dessen Sitzbank augenscheinlich drei Personen saßen. Nach Erblicken des Anhaltesignals des Streifenwagens hielt das Kleinkraftrad an. Der 17-jährige Fahrer und eine der beiden Sozia (15 Jahre) sprangen vom Roller ab. Anschließend wurde behauptet, dass die auf dem Kleinkraftrad sitzen gebliebene zweite Mitfahrerin (15 Jahre) das Kleinkraftrad gefahren sei. Im Gegensatz zu der auf dem Kleinkraftrad sitzen gebliebenen Mitfahrerin verfügte der 17-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen dieses Fahrzeugs.

Den 17-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die sitzen gebliebene Mitfahrerin muss sich als Fahrzeughalterin wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 08.10.2022

Bad Kissingen

Geldbörse entwendet

Am Donnerstag den 06.10.22 gegen 20:30 Uhr wurde einer 51 jährigen Dame von zwei unbekannten Tätern während eines Gaststättenbesuchs in Bad Kissingen die Geldbörse entwendet. Die Täter versuchten unmittelbar nach dem Diebstahl mit den im Geldbeutel befindlichen Bankkarten Bargeld am Geldautomaten abzuheben. Dieser Versuch misslang glücklicher Weise. Der Beuteschaden beläuft sich auf 400 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 07:30 Uhr befuhr eine 36 jährige Fahrerin eines VW die Bibrastraße und übersah an der Kreuzung zur Erhardstraße den vorfahrtsberechtigten Ford Kleintransporter eines 63 Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde keiner der Insassen verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11500 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt.

Fahrraddiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Pfalzstraße aus einem Kellerabteil von unbekannten Tätern ein Mountain-Bike der Marke Rockville entwendet. Das schwarze Fahrrad mit Hardtail Rahmen und 27,5 Zoll Reifen, hat eine 24 Gang-Kettenschaltung. Darüber hinaus wurden aus der Wäschekammer Kleidungsstücke entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) in Verbindung zu setzen.

Bad Bocklet

Diebstahl eines Fahrradsattels

In der Nacht vom 06.10. auf 07.10.2022 entwendete ein unbekannter Täter in der Frankenstraße in Bad Bocklet von einem abgestellten Fahrrad einen Fahrradsattel und die dazugehörige Sattelstütze. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 300,- Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) in Verbindung zu setzen.

Münnerstadt

Werbetafel beschmiert

In der Nacht von Donnerstag 06.10.22 auf Freitag 07.10.22 haben unbekannte Täter in der Coburger Straße mit schwarzer Sprühfarbe ein Werbeschild beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Kissingen zu melden (0971/7149-0).

Einbruch in Gartenhaus

Im Tatzeitraum von Donnerstag 06.10.22, 19 Uhr, bis Freitag 07.10.22, 14 Uhr, wurde von unbekannten Tätern ein Gartenhaus in Steinach aufgebrochen. Dabei wurde zunächst der Gartenzaun heruntergetreten und beschädigt. Danach brachen die Täter in den Gartenhaus und das angrenzenden Geräteschuppen ein. Es wurden Werkzeug und Angelgerät im Wert von etwa 2500 Euro entwendet. An beiden Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Drogenfahrt und Rauschgiftfund

Am Freitag gegen Abend wurde eine Fahrzeugführerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Aschach angehalten. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb eine Blutentnahme zur Beweisführung angeordnet wurde. Zudem hatte die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eine Kleinmenge Rauschgift versteckt. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsnachschau führte ebenfalls zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Der Fahrzeugschlüssel der Fahrerin wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen illegalen Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss.

