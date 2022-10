Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissinigen vom 08.10.2022

Bad Kissingen

Geldbörse entwendet

Am Donnerstag den 06.10.22 gegen 20:30 Uhr wurde einer 51 jährigen Dame von zwei unbekannten Tätern während eines Gaststättenbesuchs in Bad Kissingen die Geldbörse entwendet. Die Täter versuchten unmittelbar nach dem Diebstahl mit den im Geldbeutel befindlichen Bankkarten Bargeld am Geldautomaten abzuheben. Dieser Versuch misslang glücklicher Weise. Der Beuteschaden beläuft sich auf 400 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 07:30 Uhr befuhr eine 36 jährige Fahrerin eines VW die Bibrastraße und übersah an der Kreuzung zur Erhardstraße den vorfahrtsberechtigten Ford Kleintransporter eines 63 Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde keiner der Insassen verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11500 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt.

Fahrraddiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Pfalzstraße aus einem Kellerabteil von unbekannten Tätern ein Mountain-Bike der Marke Rockville entwendet. Das schwarze Fahrrad mit Hardtail Rahmen und 27,5 Zoll Reifen, hat eine 24 Gang-Kettenschaltung. Darüber hinaus wurden aus der Wäschekammer Kleidungsstücke entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) in Verbindung zu setzen.

Bad Bocklet

Diebstahl eines Fahrradsattels

In der Nacht vom 06.10. auf 07.10.2022 entwendete ein unbekannter Täter in der Frankenstraße in Bad Bocklet von einem abgestellten Fahrrad einen Fahrradsattel und die dazugehörige Sattelstütze. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf 300,- Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen (0971/7149-0) in Verbindung zu setzen.

Münnerstadt

Werbetafel beschmiert

In der Nacht von Donnerstag 06.10.22 auf Freitag 07.10.22 haben unbekannte Täter in der Coburger Straße mit schwarzer Sprühfarbe ein Werbeschild beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Kissingen zu melden (0971/7149-0).

Einbruch in Gartenhaus

Im Tatzeitraum von Donnerstag 06.10.22, 19 Uhr, bis Freitag 07.10.22, 14 Uhr, wurde von unbekannten Tätern ein Gartenhaus in Steinach aufgebrochen. Dabei wurde zunächst der Gartenzaun heruntergetreten und beschädigt. Danach brachen die Täter in den Gartenhaus und das angrenzenden Geräteschuppen ein. Es wurden Werkzeug und Angelgerät im Wert von etwa 2500 Euro entwendet. An beiden Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Drogenfahrt und Rauschgiftfund

Am Freitag gegen Abend wurde eine Fahrzeugführerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Aschach angehalten. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, weshalb eine Blutentnahme zur Beweisführung angeordnet wurde. Zudem hatte die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eine Kleinmenge Rauschgift versteckt. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsnachschau führte ebenfalls zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Der Fahrzeugschlüssel der Fahrerin wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen illegalen Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss.

Vorschaubild: © GlauchauCity/pixabay.com