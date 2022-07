Polizeibericht Bad Kissingen: Die Blaulichtmeldungen vom Wochenende

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Bad Kissingen

Pkws in der Salinenstraße beschädigt

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurden mehrere geparkte Pkws in der Salinenstraße in Bad Kissingen beschädigt. Aus einer Gruppe heraus wurden die dem Gehweg zugewandten Außenspiegel abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 mit der Polizei Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.

An mehreren Pkws Spiegel abgetreten

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter fünf am Straßenrand abgestellte Pkws. Die Außenspiegel der in der Schönbornstraße geparkten Fahrzeuge wurden abgetreten bzw. abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 mit der Polizei Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Samstagmittag befuhr die 58-jährige Fahrerin eines Pkw, Mini, den Nordring von Hausen kommend in stadteinwärtige Richtung. Direkt vor ihr fuhr die 23-Jährige Pkw-Fahrerin eines Pkw, Fiat, den Nordring in gleiche Fahrtrichtung. Auf Höhe der Zufahrt zum dortigen Jack-Steinberger-Gymnasium musste die 23-jährige Fiat-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte die Fahrerin des Mini zu spät und stieß frontal gegen das Fahrzeugheck des vor ihr fahrenden Pkw. Hierdurch zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu und kam mittels Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Beide Pkw wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 11.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bad Kissingen war vor Ort. Der Nordring war für ca. 1 Stunde nur einspurig befahrbar. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam es nicht.

Streit am Altglascontainer eskaliert

Am Freitag, den 15.07., sprach ein Anwohner gegen 22:30 Uhr einen jungen Mann am Altglascontainer in der Dr.-Georg-Heim-Straße auf Höhe HsNr. 11 an, da dieser sein Altglas zur so späten Stunde entsorgte. Der junge Mann reagierte sofort abfällig, beschimpfte und beleidigte den Anwohner und schlug anschließend mit seinem Eimer zu. Der Anwohner konnte den Schlag zwar abfangen, erlitt jedoch Schrammen im Gesicht und am Unterarm. Der Täter entfernte sich in Richtung Rosenstraße. Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen ca. 20jährigen, 180 - 185 cm großen schlanken Mann, der laut Angaben des Geschädigten mit sächsischem Akzent sprach.

Der Täter war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Es wird vermutet, dass der Täter ebenfalls in der Nähe dieser Container wohnhaft ist.

Münnerstadt

Radfahrerin kommt aufgrund eines Wildtieres zu Sturz

Am Samstagabend befuhr die 40-jährige Radfahrerin den Sulzfelder Weg von Sulzfeld in Richtung Seubrigshausen. Aufgrund eines Wildtieres neben dem Radweg bremste die Radfahrerin stark ab und kam ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Hierdurch erlitt diese diverse Prellungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus in Bad Neustadt. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Nüdlingen

Trunkenheit im Verkehr als Radfahrer

Sonntagnacht konnte im Rahmen der Streifenfahrt ein 38-jähriger Radfahrer beobachtet werden, der mit sehr hoher Geschwindigkeit den Wurmerich bergabwärts fuhr. Zudem war sein Fahrrad komplett unbeleuchtet. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Radfahrer wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorschaubild: © dpa-Bildfunk