Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bad Kissingen vom 11.09.2022

Bad Bocklet

Schwerer Motorradunfall

Am Samstag, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Schmalwasser und Steinach ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Motorradfahrern. Als eine Gruppe Motorradfahrer auf der kurvenreichen Strecke in Richtung Steinach unterwegs war, kam ein 60-jähriger Aprilia-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Anschließend stürzte er, wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda gebracht.

Ein nachfolgender 59-jähriger Yamaha-Fahrer versuchte auszuweichen und kam hierdurch auch zu Sturz. Da er sich ebenfalls verletzte, wurde er vom Rettungsdienst nach Bad Kissingen ins Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.500,- Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Schmalwasser reinigte die Fahrbahn und sperrte während der Unfallaufnahme die Staatsstraße.

Münnerstadt

Pkw kommt auf Fahrzeugdach zum Liegen

Am Samstagabend befuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw, Peugeot, die Staatsstraße 2282 von Althausen kommend in Richtung Münnerstadt. Bei Km 0,725 kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern. In Folge dessen kam der Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw kam letztendlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrer sowie der Beifahrer konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. An dem Pkw entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zu einem Fremdschaden kam es nicht.

Maßbach

Beleidigung und Körperverletzung vor einem Supermarkt

Am Freitagabend gegen 17.00 Uhr parkte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer vor einem Markt in der Volkershausener Straße. Eine ihm unbekannte Frau ging auf ihn zu und beleidigte den Mann mit Worten. Im Anschluss folgte noch ein Schlag auf den linken Oberarm. Der Mann begab sich danach in den Markt zum Einkaufen. Als er diesen wieder verließ, kam die unbekannte Frau nochmal auf ihn zu und fragte ihn, was er nun gekauft hat. Der Mann stieg dann in sein Fahrzeug und fuhr davon. Eine Beschreibung der Frau: ca. 1,60 bis 1,65 m groß, normale Figur, kurze dunkle Haare, ca. 40 Jahre alt.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder die Frau kennen, möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer: 0971/7149-0 melden.

Oerlenbach

Radfahrer gegen geparkten Pkw

Am Samstagabend befuhr der 17-jährige Radfahrer die Oerlenbacher Straße in Richtung Ramstahler Straße. Aufgrund des einsetzenden Starkregens senkte der Radfahrer seinen Kopf und übersah dabei den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw, Opel Corsa. In Folge dessen prallte der Radfahrer frontal gegen das Heck des geparkten Pkw und kam zu Sturz. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und kam zur ambulanten Behandlung in ein Schweinfurter Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich. Der dem Pkw entstand ein Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr der 29-jährige Fahrer eines Pkw, Opel Meriva, die Straße Am Höhrieth in Eltingshausen. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurde dieser einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. In Folge dessen wurde in einer Klinik in Bad Kissingen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des alkoholisierten Fahrzeugführers zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Straftat Trunkenheit im Verkehr.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 10.09.2022

Wildunfälle

Im Dienstbereich der PI Bad Brückenau ereigneten sich 4 Wildunfälle mit einem Dachs und 3 Rehen. Ein Reh musste von der Polizei erlöst werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Zu schnell für die Kurve

Geroda - Lkr. Bad Kissingen - Am Freitagabend gegen 19:40 Uhr kam ein 33-jähriger Motorradfahrer, alleinbeteiligt, in der Serpentinen-Strecke zwischen Geroda und Platz mit seiner Yamaha zu Fall. Scheinbar war ihm aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Scheitelpunkt der Kurve das Hinterrad weggerutscht, wodurch er die Kontrolle verlor. Das Motorrad schlitterte ca. 20 Meter über den Asphalt, prallte gegen die Schutzplanke und kam dann nach weiteren 30 Metern zum Stillstand. Der Fahrer wurde mit einer Beinfraktur ins Krankenhaus gebracht.

Hund nicht angeleint

Bad Brückenau - Lkr. Bad Kissingen - Am Freitagnachmittag wurde ein Hundebesitzer auf dem Kirkham Weg auf die Anleinpflicht seines Hundes hingewiesen. Dem kam er zunächst nach, ließ den Hund aber kurz darauf wieder von der Leine. Nun erwartet ihn eine Anzeige, die ihn nochmals schriftlich und gebührenpflichtig auf die Vorschriften der Stadtverordnung hinweist.

Uneinsichtige Nachtschwärmerin

Bad Brückenau - Am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr beschwerten sich Anwohner in der Ludwigstraße über eine amtsbekannte 25-Jährige. Diese hatte sich zuvor lautstark unterhalten und beschallte die Umgebung mit ihrer mitgeführten Musikbox. Die Aufforderung die Musik leiser zu stellen ignorierte sie, so dass die Polizeibeamten diese sicherstellten. Die junge Dame erwartet nun eine Anzeige wegen unzulässigem Lärm.

Falsche Rufnummer angezeigt

Bad Brückenau - Bereits am Donnerstagnachmittag erhielt eine Brückenauer Bürgerin einen Anruf der Postbank. Dies wusste sie, da sie die Service Nummer der Postbank in ihrem Telefon eingespeichert hatte. Aufgrund der Berichterstattungen in den Medien, die immer wieder auf Schockanrufe, Enkeltrick oder andere Betrugsmaschen hinweisen, war die Dame sensibilisiert und nahm das Gespräch gar nicht erst an. Im Nachhinein rief sie die Postbank an und fragte nach, ob man versucht habe sie zu kontaktieren, was seitens der Mitarbeiter verneint wurde.

Bad Kissingen

Schaden beim Ausparken

Ein Fiat-Fahrer übersah am Freitagmorgen, gegen 10.45 Uhr, in der Von-Hessing-Straße beim Ausparken einen Traktor und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Schaden von circa 5.000,- Euro. Der Unfallverursacher erhielt eine Verwarnung.

Streit endet mit Platzwunde und Kurzaufenthalt in Krankenhaus

Bei einer Auseinandersetzung mit zwei männlichen Personen wurde am 10.09.2022 in den Morgenstunden ein 23 Jähriger verletzt. Im Tanzlokal in der Schönbornstraße kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ein bislang noch unbekannter Täter schlug dem Gegenüber unvermittelt mit einer Flasche gegen den Kopf. Die beiden Personen flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt.

Der 23 Jährige erlitt durch den Schlag eine Kopfverletzung die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Zeugen, welche die Tat beobachten konnten, oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer: 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Lost Place besucht

Am Freitag gegen Mitternacht löste ein Bewegungsalarm in einem leerstehenden Gebäude in der Würzburger Straße aus. Über die Alarmzentrale wurde mitgeteilt, dass sich mindestens eine männliche Person in dem Gebäude befinden soll. Mehrere Polizeistreifen rückten an und umstellten das Gebäude. Zusammen mit einem Polizeihund wurde das Gebäude abgesucht. Hierbei konnte ein 50-Jähriger angetroffen werden. Er wollte sich nach eigenen Angaben das Gebäude aus Neugier von Innen anschauen. Für den Mann folgt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Maßbach

Reh flüchtet nach Kollision

Der Fahrer eines Pkw Opel erfasste am Freitagmorgen, gegen 06.15 Uhr, auf der Staatsstraße St 2281 von der Autobahn kommend in Richtung Maßbach ein Reh. Dieses flüchtete nach der Kollision. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1.500,- Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert.

Verkehrsunfall

Am 09.09.22 ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Volkershausen an der Kreuzung Ballingshäuser Straße/Schweinfurter Straße. Dort missachtete ein Dacia-Fahrer die Vorfahrt eines auf der Schweinfurter Straße in Richtung Maßbach fahrenden KIA-Fahrers. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 €. Dem Unfallverursacher droht nun ein Bußgeld von 120 € und einem Punkt.

Oerlenbach

Wildunfall mit Wildschwein

Eine BMW-Fahrerin erfasste am Freitagmorgen, kurz nach 07.30 Uhr, auf der Kreisstraße KG 9 zwischen Rannungen und Nüdlingen kurz nach der Waldsiedlung frontal ein Wildschwein. Dieses überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2.000,- Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall in Kenntnis gesetzt.

