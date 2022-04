Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bad Kissingen vom 03.04.2022

Bad Kissingen

Verkehrsunfall aufgrund Schneeglätte und Sommerreifen

Samstagnacht in den Morgenstunden gegen 05.45 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer eines Opel Astra die Staatsstraße 2792 von Poppenroth kommend in Richtung Bad Kissingen. Zu dieser Zeit war die Staatsstraße 2792 aufgrund Schneeglätte komplett gesperrt. Durch Einsatzkräfte wurde der Pkw-Fahrer angewiesen zu wenden. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte von der Fahrbahn. Es stellte sich heraus, dass der Pkw lediglich mit Sommerreifen ausgerüstet war. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt.

Kopfstoß durch unbekannten Täter

Samstagnacht in den Morgenstunden gegen 05.35 Uhr wurde der 21-jährige Besucher einer Diskothek in der „Alte Kissinger Straße“ in Bad Kissingen nach Verlassen der Diskothek grundlos von einem unbekannten Täter mittels Kopfstoß attackiert. Der Geschädigte wurde mittels RTW mit Verdacht auf Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bad Kissingen unter 0971/7149-0 zu melden.

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung zeigt sich uneinsichtig

Am Samstagnachmittag wurde der 34-jährige Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) ohne angebrachtes Versicherungskennzeichen auf dem Radweg des Ostrings einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

6 Stunden später wurde der Beschuldigte erneut beim Fahren mit dem E-Scooter durch eine Polizeistreife angetroffen. Ein Versicherungsschutz bestand weiterhin nicht. Der E-Scooter wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten im Rahmen der Gefahrenabwehr sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine zweite Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Körperverletzung im Bowlingcenter

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.30 Uhr, schlug der 31-jährige Täter dem 24-jährigen Geschädigten mit der rechten Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt dieser leichte Verletzungen. Die genauen Tatumstände müssen noch ermittelt werden. Nach der Festnahme leistete der Beschuldigte auf der PI KG Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Täter wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Gesuchte Person festgenommen

Samstagabend wurde der 25-jährige Fußgänger einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mittels Haftbefehl gesucht wird. Es erfolgte daher die Festnahme und Überstellung in die JVA Würzburg.

Burkardroth

Wohnungsbrand

Am Samstagvormittag geriet eine Wohnung im Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Bewohner im Haus. Die Feuerwehr Bad Kissingen war mit einem Löschzug vor Ort und löschte den Brand. Als Brandursache konnte ein Holzofen identifiziert werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschanden von mindestens 100.000 Euro.

Auf Probefahrt ohne Versicherungsschutz

Samstagmittag wurde im Rahmen der Streifenfahrt ein 59-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades, Marke Hercules, im Mühlweg einer Kontrolle unterzogen, da dieser ohne Schutzhelm unterwegs war. Hierbei stellte sich zudem heraus, dass ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war. Der Fahrer konnte keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen. Gegen den Fahrer wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Bad Brückenau

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde ein Audi in der Kissinger Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz besteht. Die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrzeugführer erwartet eine entsprechende Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Oberbach

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag ein Milchlaster-Fahrer mit seinem Lkw auf der Staatsstraße von Wildflecken nach Bad Brückenau. Nach eigenen Angaben kam er aus Unachtsamkeit kurz vor der Brücke bei Oberbach in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Da der Lkw zu dieser Zeit noch nicht beladen war, konnte er im Bankett zum Halten gebracht werden - beladen wäre er wohl umgekippt. Die Straßenmeisterei musste zur Reinigung der Fahrbahn und Absicherung des beschädigten Banketts verständigt werden.

Pressebericht der PI Bad Kissingen vom 02.04.2022

Diebstahl von Hochprozentigem

Bad Kissingen, OT Arnshausen

In den frühen Samstagmorgenstunden teilte der Betreiber einer Diskothek mit, dass ein 25- jähriger Mann eine Flasche hochprozentigen Alkohol an der Bar entwendete. Der Beschuldigte war erheblich alkoholisiert. Nachdem der Vorgang von einer Angestellten beobachtet hatte, wurde die Polizei verständigt. Diese ermittelt nun wegen Diebstahl.

Unfallflucht in der Parkstraße

Bad Kissingen, OT Garitz

Der geschädigte Fahrer eines schwarzen Audi A4 teilte am Freitagabend der Polizeiinspektion Bad Kissingen mit, dass sein Fahrzeug in der Zeit vom 27.03 - 01.04.2022 angefahren wurde. Der Pkw war vor dem Anwesen der Parkstraße 6 ordnungsgemäß geparkt. Bei dem Schaden handelt es sich um einen Streifschaden, der vermutlich von einem vorbeifahrenden oder ein- / ausparkenden Fahrzeug verursacht wurde. Dabei wurde die linke vordere Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Verkehrsunfall auf Parkplatz der Kiss Salis Therme

Bad Kissingen, OT Garitz

Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall auf dem Schwimmbadparkplatz. Dabei musste der Unfallverursacher zur Parkplatzsuche anhalten. Als er wieder losfahren wollte, rollte er aus Unachtsamkeit ein Stück zurück und beschädigte dabei mit seiner Anhängerkupplung den dahinter wartenden Mini. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Aufgrund Schneeregen von der Fahrbahn abgekommen

Bad Kissingen, OT Hausen

Am Freitagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, befuhr der 23 - jährige Fahrer eines Opel Corsa die Staatsstraße von Hausen in Richtung Kleinbrach. Aufgrund des Schneeregens verlor er die Kontrolle kurz vor einer langgezogenen Linkskurve und kam dabei ins Bankett. Nachdem der Fahrer übersteuerte schleuderte er in die Leitplanke und kam im Anschluss in der gegenüberliegenden Wiese zum Stehen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1650 Euro. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt.

Fensterscheiben in Werkstatt eingeschlagen

Bad Kissingen, OT Garitz

In der Zeit von Anfang bis Ende März wurde in einer Werkstatt in der Heiligenfelder Allee zwei Fensterscheiben beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht dahingehend Zeugen zu diesem Vorfall.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay