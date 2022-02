Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 27.02.2022

Bad Kissingen

Unfallflucht

In der Zeit vom 25.02.22 gegen 18:00 Uhr und dem 26.02.22 gegen 10:00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein BMW in der Scheffelstraße angefahren. Der Unfallverursacher parkte vermutlich mit seinem Pkw auf einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das Scheinwerferglas des Verursachers beschädigt. Teile des Glases konnten durch die Polizei sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möchte sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Nr. 09 71 / 71 49 - 0 melden.

Kettensäge aufgefunden

Auf der Staatsstraße 2291 zwischen Bad Kissingen und Albertshausen wurde am 26.02.2022, gegen 20.40 Uhr eine Kettensäge aufgefunden, welche anschließend von der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verwahrung genommen wurde.

Der Verlierer wird gebeten sich mit der vorgenannten Dienststelle unter Tel. 0971/71490 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mi hohem Sachschaden

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von ca. 26.000 Euro kam es am Samstagmittag in der Maxstraße. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand abgestellten höherwertigen neuen BMW, was zu der hohen Schadenssumme führte. Verletzt wurde niemand.

Verletzte Person nach Auffahrunfall

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von ca. 5.000 Euro kam es am Samstagnachmittag in der Münnerstädter Straße. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin fuhr auf ein auf der Fahrbahn stehenden Ford auf, der in eine Tankstelle abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurden die Airbags des auffahrenden Pkws ausgelöst und die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung ins Elisabeth-Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ohne Führerschein gefahren

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Peter-Heil-Straße ein Golf-Fahrer angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis in der Vergangenheit entzogen worden war. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Maßbach

Unfall mit Reh

Am Samstagmittag fuhr ein Pkw-Fahrer von Maßbach in Fahrtrichtung Rothhausen, als vor ihm drei Rehe die Fahrbahn querten. Eines der Rehe rannte von links gegen den Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Nüdlingen

Diebstahl von drei Fichten

Im Zeitraum vom 01.12.2021 bis zum 26.02.2022 wurden in einem Waldstück in der Nähe der Staatsstraße 2445 bei Nüdlingen 3 komplette Fichtenbäume entwendet. Die 30 Meter hohen Bäume mit einem Stammdurchmesser vom ca. 45 Zentimetern wurden gefällt und abtransportiert. Die Täter verfügten wahrscheinlich über dementsprechendes Gerät. Das Holz hat einen Wert von ca. 1200,- Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten und Hinweise auf den oder die Diebe geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 26.02.2022

Bad Kissingen

Sachbeschädigung

Am 25.02.2022 zwischen 18:00 Uhr und 23:15 Uhr wurden mehrere Blumentöpfe Am Kurgarten vor dem Arkadenbau beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- EUR. Hinweise auf den Täter werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen entgegengenommen.

Parkrempler

Am Freitag gegen Nachmittag wollte ein 34 jähriger Hyundai Fahrer aus der Parklücke in der Martin-Luther-Straße ausfahren. Beim Rangieren beschädigte er mit seiner Anhängekupplung den hinter ihm geparkten Pkw. Am Kühlergrill entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Bad Bocklet

Unfall mit Reh

Am Samstagmorgen befuhr ein 40 jähriger VW Fahrer mit seinem Pkw von Burkardroth in Fahrtrichtung Aschach, als vor ihm ein Reh die Fahrbahn querte. Das Reh wurde mit der Fahrzeugfront erfasst. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Rannungen

Reh flüchtet nach Wildunfall

Am Freitagmorgen, kurz vor 07.00 Uhr, erfasste eine Peugeot-Fahrerin auf der Kreisstraße KG 8 ein Reh, das von rechts kommend die Fahrbahn querte. Nach der Kollision rannte das Tier davon. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall in Kenntnis gesetzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2.000,- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom Samstag, 26.02.2022

Bad Brückenau

Schmierereien angebracht

In der Nacht auf Freitag wurden, durch einen bislang unbekannten Täter, im Bereich des Schulzentrums Römershag, mehrere Gebäude mit blauer Farbe beschmiert. Der Täter brachte mit einer Sprühdose verschiedene Schriftzüge auf mehreren Außenwänden an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter 09741/6060 entgegen.

Aufmerksamer Zeuge meldet Diebstahl

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizeiinspektion am Freitagnachmittag ein aktueller Diebstahl mitgeteilt. Der Zeuge schilderte, dass zwei Personen an seiner Arbeitsstätte in einem Ortsteil von Zeitlofs mehrere Autobatterien eingeladen hatten und dann mit einem weißen Kleintransporter flüchteten. Aufgrund der genauen Beschreibung des Fahrzeugs konnte dieser wenig später von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Bei der Durchsicht des Laderaums konnten unter anderem die gestohlenen Batterien festgestellt werden. Diese wurden im Anschluss daran dem Zeugen wieder ausgehändigt. Die beiden Insassen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Diebstahls.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom Samstag, 26.02.2022

Wildunfall mit Reh

Wartmannsroth, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagmorgen befuhr ein 21- jähriger mit seinem weißen Opel die Staatsstraße zwischen Wartmannsroth und Waizenbach. Als hierbei zwei Rehe die Fahrbahn überquerten, konnte der Opel- Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und er erfasste eines der beiden Rehe mit der Fahrzeugfront. Das Reh verendete vor Ort, am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay