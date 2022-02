Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom Samstag, 19. Februar 2022

Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen: Am 18.02.2022 kam es im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 21:30 Uhr in der Heinrich-von-Bibra-Straße in Bad Brückenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Täter befuhr die Heinrich-von-Bibra-Straße aus Richtung der Betty Ford Klinik kommend in Richtung Staatsbad und kollidierte im Bereich der Christuskirche mit einem im Gegenverkehr am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes. Der Mercedes wurde durch den Aufprall erheblich im Frontbereich beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Aufprall unberechtigt von der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw Fiat handeln, der vermutlich im Bereich der Fahrzeugfront links beschädigt ist. Die PI Bad Brückenau bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter der Telefonnummer 09741-6060 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom Samstag, 19. Februar 2022

Fahrraddiebstahl

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Hammelburger Gymnasium wurde am Donnerstagvormittag das Fahrrad eines 16-jährigen entwendet. Er hatte das grau/grüne Mountainbike der Marke „Bulls“ während des Unterrichts am Fahrradabstellplatz abgestellt. Als er nach Schulschluss nach Hause fahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei Hammelburg bitte um sachdienliche Hinweise unter 09732/906-0.

Wildunfälle

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagvormittag fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer von der Lagerkreuzung in Richtung Hammelburg als ein Reh seine Fahrbahn querte. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß verletzt und flüchtete sich anschließend in ein Waldgebiet. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Der zuständige Jagdpächter nimmt sich des Rehs an.

Wartmannsroth, OT Waizenbach, Lkr. Bad Kissingen: In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr eine 57-jährige Daciafahrerin die Staatsstraße von Waizenbach in Richtung Gräfendorf als ein Reh unter einer Leitplanke hindurch auf die Fahrbahn lief. Das Wild kollidierte mit dem Pkw und wurde tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Verkehrsinsel überfahren

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Eine 59-jährige Renaultfahrerin überfuhr am Freitag gegen 09:00 Uhr beim Abbiegen von der Bundesstraße 287 in die Kissinger Straße eine Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte sie ein Verkehrsschild. Es entstand ein Gesamtsachschaden i. H. v. 500 Euro.

