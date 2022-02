Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom Samstag, 26.02.2022

Bad Brückenau

Schmierereien angebracht

In der Nacht auf Freitag wurden, durch einen bislang unbekannten Täter, im Bereich des Schulzentrums Römershag, mehrere Gebäude mit blauer Farbe beschmiert. Der Täter brachte mit einer Sprühdose verschiedene Schriftzüge auf mehreren Außenwänden an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter 09741/6060 entgegen.

Aufmerksamer Zeuge meldet Diebstahl

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Polizeiinspektion am Freitagnachmittag ein aktueller Diebstahl mitgeteilt. Der Zeuge schilderte, dass zwei Personen an seiner Arbeitsstätte in einem Ortsteil von Zeitlofs mehrere Autobatterien eingeladen hatten und dann mit einem weißen Kleintransporter flüchteten. Aufgrund der genauen Beschreibung des Fahrzeugs konnte dieser wenig später von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Bei der Durchsicht des Laderaums konnten unter anderem die gestohlenen Batterien festgestellt werden. Diese wurden im Anschluss daran dem Zeugen wieder ausgehändigt. Die beiden Insassen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Diebstahls.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom Samstag, 26.02.2022

Wildunfall mit Reh

Wartmannsroth, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagmorgen befuhr ein 21- jähriger mit seinem weißen Opel die Staatsstraße zwischen Wartmannsroth und Waizenbach. Als hierbei zwei Rehe die Fahrbahn überquerten, konnte der Opel- Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und er erfasste eines der beiden Rehe mit der Fahrzeugfront. Das Reh verendete vor Ort, am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

