Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bad Kissingen vom 17.09.2022

Bad Kissingen

Handfester Nachbarschaftsstreit

Am Freitagnachmittag kam es zu einem handfesten Streit zwischen zwei Nachbarn in der Maxstraße in Bad Kissingen, in dessen Verlauf ein 65 Jähriger einem 66 Jährigen mit der Faust auf die Brust schlug. Anschließend weigerte sich der Angreifer trotz mehrmaliger Aufforderung des Berechtigten die Wohnung seines Nachbarn zu verlassen. Den Aggressor erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Im Gegenverkehr getroffen

Am Freitagmorgen befuhren ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer und ein 32-jähriger Ford-Lenker die Theresienstraße in Bad Kissingen in jeweils entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Vorüberfahren stießen die beiden Pkw mit dem jeweils linken Außenspiegel aneinander. Glücklicherweise hielt sich der entstandene Sachschaden mit ca. 100 Euro in Grenzen.

Vorfahrt missachtet

Am Freitagnachmittag kam es an der Kreuzung Jahnstraße - Im Krautgarten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 47-jährige Ford-Lenkerin übersah beim Überqueren der Kreuzung einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, zwischen 17:20 und 17:40 Uhr, war der schwarze Pkw VW einer 35-jährigen auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Steubenstraße ordnungsgemäß geparkt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Offenbar hatte ein anderer Pkw-Lenker den VW touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne den Anstoß zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Wer im genannten Zeitraum an der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht hat, welche Hinweise auf einen Verursacher geben können, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der 0971/7149-0 zu melden.

Marihuana aufgefunden

Am Abend des Freitag wurde ein Pkw Audi in der Steubenstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass einer der Fahrzeuginsassen Betäubungsmittel mit sich führt. Der Verdacht bestätigte sich. Bei dem 25-Jährigen wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Münnerstadt

Missglückter Parkversuch

Am Freitagvormittag wollte ein 86-jähriger Mercedesfahrer seinen Pkw auf einem Parkplatz in Münnerstadt abstellen. Beim Einfahren in eine Parkbucht überfuhr er zunächst ein dort aufgestelltes Parkschild. Als dieser anschließend sein Fahrzeug zurücksetzte, um dessen Standposition zu korrigieren, touchierte er einen daneben geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Wildunfälle im Dienstbereich

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen insgesamt vier Wildunfälle, alle jeweils mit einem Reh. Der entstandene Gesamtschaden an den beteiligten Pkw beläuft sich auf ca. 5500 Euro. Die zuständigen Jagdpächter wurden informiert.

Oberthulba

Ein 60-jähriger befuhr am Freitagmorgen mit seinem PKW Opel „Meriva“ die Straße „Zum Hellbach“ in Oberthulba ortsauswärtig. Als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden PKW Opel „Crossland“ einer 70-jährigen. Die beiden PKW kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000,-- €. Gegen den 60-jährigen wurde wegen eines Vorfahrtsverstoßes ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Der zweite Unfall im Ortsbereich Oberthulba ereignete sich dann am Freitagnachmittag. Eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin setzte mit ihrem PKW auf der Raiffeisenstraße zum Wenden an. Der nachfolgende Verkehrsteilnehmer übersah das „Wendemanöver“ und stieß mit der Front seines PKW in die Fahrerseite des PKW der 45-jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000,-- € geschätzt. Auch hier wurde der verursachende Verkehrsteilnehmer der Umstände wegen nur mündlich verwarnt.

Euerdorf

Unachtsamkeit war am Freitagnachmittag die Ursache eines Verkehrsunfalles in der Bäckergasse in Euerdorf. Eine PKW-Lenkerin vergaß offensichtlich, die Handbremse ihres PKW anzuziehen. Der PKW rollte auf die Schweinfurter Straße und stieß dort mit dem PKW eines Verkehrsteilnehmers zusammen, der gerade die Schweinfurter Straße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5.500,-- €. Die Verkehrsteilnehmerin wurde anlässlich der Umstände mündlich verwarnt.

Hammelburg

Eine 60-jährige Verkehrsteilnehmerin beschädigte gestern in Hammelburg mit ihrem PKW beim Ausparken den PKW eines anderen Verkehrsteilnehmers. Da sie den anderen Verkehrsteilnehmer nicht erreichen konnte, informierte sie die Polizei über die Beschädigung und hinterließ am PKW einen Zettel. Wir von der Hammelburger Polizei loben dieses Verhalten ausdrücklich. Es sollte ein Beispiel dafür sein, einen Unfallort nicht ohne Angabe seiner Identität und Beteiligung zu verlassen.

