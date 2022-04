Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bad Kissingen vom 20.03.2022

Diebstahl von Hochprozentigem

Bad Kissingen, OT Arnshausen

In den frühen Samstagmorgenstunden teilte der Betreiber einer Diskothek mit, dass ein 25- jähriger Mann eine Flasche hochprozentigen Alkohol an der Bar entwendete. Der Beschuldigte war erheblich alkoholisiert. Nachdem der Vorgang von einer Angestellten beobachtet hatte, wurde die Polizei verständigt. Diese ermittelt nun wegen Diebstahl.

Unfallflucht in der Parkstraße

Bad Kissingen, OT Garitz

Der geschädigte Fahrer eines schwarzen Audi A4 teilte am Freitagabend der Polizeiinspektion Bad Kissingen mit, dass sein Fahrzeug in der Zeit vom 27.03 - 01.04.2022 angefahren wurde. Der Pkw war vor dem Anwesen der Parkstraße 6 ordnungsgemäß geparkt. Bei dem Schaden handelt es sich um einen Streifschaden, der vermutlich von einem vorbeifahrenden oder ein- / ausparkenden Fahrzeug verursacht wurde. Dabei wurde die linke vordere Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Verkehrsunfall auf Parkplatz der Kiss Salis Therme

Bad Kissingen, OT Garitz

Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall auf dem Schwimmbadparkplatz. Dabei musste der Unfallverursacher zur Parkplatzsuche anhalten. Als er wieder losfahren wollte, rollte er aus Unachtsamkeit ein Stück zurück und beschädigte dabei mit seiner Anhängerkupplung den dahinter wartenden Mini. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Aufgrund Schneeregen von der Fahrbahn abgekommen

Bad Kissingen, OT Hausen

Am Freitagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, befuhr der 23 - jährige Fahrer eines Opel Corsa die Staatsstraße von Hausen in Richtung Kleinbrach. Aufgrund des Schneeregens verlor er die Kontrolle kurz vor einer langgezogenen Linkskurve und kam dabei ins Bankett. Nachdem der Fahrer übersteuerte schleuderte er in die Leitplanke und kam im Anschluss in der gegenüberliegenden Wiese zum Stehen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1650 Euro. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt.

Fensterscheiben in Werkstatt eingeschlagen

Bad Kissingen, OT Garitz

In der Zeit von Anfang bis Ende März wurde in einer Werkstatt in der Heiligenfelder Allee zwei Fensterscheiben beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht dahingehend Zeugen zu diesem Vorfall.

