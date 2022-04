Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 18.04.2022

Bad Kissingen

Missverständnis führt zu Körperverletzung

Am Montagmorgen verlor der 36-jährige Fahrgast beim Einsteigen in ein Taxi seine Herrenhandtasche. Der Finder versuchte daraufhin, den Besitzer ausfindig zu machen. Als dieser zum Ort des Verlustes zurückgekehrt war, kam es zu einem Missverständnis, wodurch der Verlierer der Tasche von einem Diebstahl ausging. Infolgedessen schlug er dem ehrlichen Finder ins Gesicht. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Diebstahl aus Discothek

Montagnacht kam es während des Diskotheken-Betriebs zu einem Diebstahl einer Flasche Rum im Wert von ca. 20 Euro aus der Cocktailbar. Die Flasche, welche nicht zum Verkauf angeboten wird, wurde durch den Sicherheitsdienst im Besitz einer Gruppe von Gästen festgestellt. Deren Angaben nach erwarben sie diese für 30 Euro von dem bislang unbekannten Täter. Sachdienliche Hinweise werden bei der PI Bad Kissingen unter 0971/7149-0 entgegengenommen.

Wildunfall

Montagnacht befuhr die 25-jährige Fahrerin eines Pkw, Opel Adam, die Staatsstraße 2792 von Poppenroth kommend in Richtung Bad Kissingen. Bei Km 1,100 querte ein Reh von links kommend die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste dieses mit der Fahrzeugfront. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Fund einer geringen Menge Haschisch

Während der Streifenfahrt konnten fünf Jugendliche auf einer Bank sitzend in der Johann-Philipp-Geigel-Straße beobachtet werden. Bei Annäherung des Streifenwagens rannten drei Jugendliche davon. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Jugendlichen, die auf der Bank sitzen geblieben waren, konnte bei einem Jugendlichen (17 Jahre) ein Joint mit Haschisch und ein Brocken Haschisch aufgefunden werden. Gegen diesen wurde ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Wildunfall

Am Sonntagabend befuhr die 48-jährige Fahrerin eines Pkw, Opel Astra, die Kreisstraße 34 von Poppenroth kommend in Richtung Katzenbach. Bei Kilometer 1,000 querte plötzlich vor dem Pkw von rechts kommend ein Reh die Fahrbahn. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Das Reh flüchtete in das dortige Waldstück. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Durch den Anstoß entstand an der Fahrzeugfront ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Münnerstadt

Wildunfall

Am Sonntagabend befuhr ein Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug die KG20 von Bad Bocklet kommend in Richtung Münnerstadt. 500 Meter nach der Einmündung Haard wollte ein Reh die Fahrbahn überqueren. Der Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier verendet am Unfallort durch den Zusammenstoß. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer und die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der örtlich zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizeidienststelle verständigt.

Maßbach

Wildunfall

Am Sonntagabend befuhr der 47-jährige Fahrer eines Pkw, BMW, die Staatsstraße 2281 von Poppenlauer kommend in Richtung Maßbach. Kurz nach der "Mittelmühle" kreuzte ein Reh von links kommend die Fahrbahn. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Reh mit der Fahrzeugfront. Das Reh verstarb an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 18.04.2022

Zusammenstoß von Fahrrad mit Pedelec

Fuchsstadt, Lkr. Bad Kissingen: Am Nachmittag des Ostersonntags ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Fuchsstadt und der außerhalb der Ortschaft befindlichen Erdfunkstelle ein Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den Verbindungsweg aus Richtung der Erdfunkstelle kommend. Als sie an einer Abzweigung nach vorherigem Handzeichen nach rechts in den Radweg Richtung Hammelburg einfahren wollte, wurde sie von einem zehnjährigen Radfahrer erfasst, der den Fahrtrichtungswechsel der Dame zu spät registrierte und diese rechts überholen wollte. Der Junge stürzte mit seinem Fahrrad auf den Asphalt, wodurch er sich den rechten Unterarm aufschürfte. Er wurde anschließend vorsorglich im Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt untersucht. Am Pedelec der 57-Jährigen, die durch den Zusammenstoß nicht verletzt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Drogenfahrt mit anschließendem Rauschgiftfund

Fuchsstadt, Lkr. Bad Kissingen: Gleich doppelt aufmerksam waren die Polizeibeamten am Sonntag, gegen 16 Uhr, im Rahmen einer Kontrolle in Fuchsstadt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 19-Jährigen, welcher mit seinem Pkw, Renault, zuvor im Ortsgebiet fuhr, erhärtete sich zunächst der Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums des Fahrers. Zur Überprüfung des Anfangsverdachts sollte in der Wohnung des 19-Jährigen ein Drogenvortest durchgeführt werden. Nach Betreten der Wohnung stellten die Beamten sogleich deutlichen Cannabisgeruch fest. Es dauerte nicht lange, die Ursache hierfür zu finden. In einem Rucksack bewahrte der Heranwachsende eine geringe Menge Marihuana auf, welche vor Ort sichergestellt wurde. Nachdem das Ergebnis des Drogenvortests zusätzlich positiv aufgefallen war, wurde im Anschluss noch eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwarten nun Anzeigen wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie einer Fahrt unter Drogeneinfluss.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com