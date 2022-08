Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 21.08.2022

Bad Kissingen

Grabstein beschädigt

In der Woche von Freitag 12.08.22 bis Samstag 20.08.22 wurde auf dem Parkfriedhof in Bad Kissingen ein Grabstein beschädigt. Der oder die unbekannten Täter haben mit Gewalt die Umrandung sowie die Abdeckplatte eines Grabes verschoben. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt mind. 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel-Nr. 0971/7149-0 entgegen.

Diverse Ruhestörungen

Die Streifen der Polizei Bad Kissingen mussten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Ruhestörungen anfahren. Bei einer Party in Nüdlingen mussten die Gäste zur Ruhe ermahnt werden und ein Geburtstag in Poppenlauer rief die Ordnungshüter ebenfalls auf den Plan. Diverse private Feierlichkeiten im Stadtgebiet raubten der Bevölkerung teilweise bis 02:00 Uhr den Schlaf. Die Verursacher zeigten sich jedoch einsichtig, weshalb bei allen Einsätzen von einer Anzeige abgesehen werden konnte.

Unfall beim Rangieren

Am Samstagnachmittag rangierte eine 21-jährige mit ihrem Kleintransporter in der Hausener Straße rückwärts aus einer Einfahrt und touchierte mit dem Fahrzeugheck eine gegenüberliegende Steinmauer, welche hierdurch beschädigt wurde. Am VW der jungen Frau entstand ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1000,- Euro.

Unfall beim Aussteigen - Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Steubenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 52-jährige blieb beim Öffnen der Autotür an einem daneben geparkten Pkw hängen, wodurch an diesem ein kleiner Lackschaden in Höhe von ca. 100,- Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 52-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bad Bocklet

Streit unter Nachbarn

Am Samstagabend gerieten zwei Nachbarn in einem Ortsteil in Streit. Im Zuge des Streits soll eine Partei die andere beleidigt und bedroht haben. Der genaue Ablauf der Ereignisse bedarf der weiteren Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Maßbach

Unfall mit Reh

Am Samstagmorgen kam es auf der Kreisstraße KG 2 bei Maßbach zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh. Eine 63-jährige Opelfahrerin befuhr die Kreisstraße von Volkershausen kommend in Richtung Maßbach und kollidierte mit einem Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Das Reh verendete im Straßengraben. Am Pkw der 63-Jährigen wurde die Frontpartie beschädigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 21.08.2022

Bargeld aus Holzhütte entwendet

Wittershausen, Lkr. Bad Kissingen: Bad Kissingen: In der Nacht von Freitag auf Samstag drang mindestens ein bislang unbekannter Täter in eine im Bereich der Auraer Straße befindliche Holzhütte ein. Um in die Hütte zu kommen, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf. Im Innenraum entwendete er anschließend Bargeld in Höhe von ca. 40,- €. Der entstandene Sachschaden beläuft sich sogar auf etwa 500,- €. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/906-0 entgegen.

Kosmetika entwendet

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagnachmittag wurden zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in einem örtlichen Verbrauchermarkt Kosmetika im Wert von 20,- € entwendeten. Ein 17-Jähriger und dessen 15-jährige weibliche Begleitung packten die Artikel in der Absicht, sie nicht zu bezahlen, in die mitgeführte Handtasche der 15-Jährigen. An der Kasse legten die beiden lediglich zwei Getränke auf das Band, um diese zu bezahlen. Mit den Beobachtungen konfrontiert, räumten die beiden ihr Fehlverhalten ein. Beiden Jugendlichen gegenüber wurde ein Hausverbot für alle Filialen des betroffenen Verbrauchermarktes ausgesprochen.

Fahrräder gefunden

Elfershausen, Lkr. Bad Kissingen: Im Bereich des Parkplatzes an der Sportgaststätte in Elfershausen wurden zwei Fahrräder aufgefunden, deren Eigentümer am Samstag nicht ausfindig gemacht werden konnten. Es handelt sich um ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke BTWIN sowie ein rotes WINORA-Damenrad. Beide Fahrräder wurden zum örtlichen Bauhof gebracht und können dort durch die jeweiligen Eigentümer durch Erbringen eines Nachweises abgeholt werden.

Wildunfall

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am späten Samstagabend befuhr ein 53-jähriger Renault-Fahrer die ST2294 von Gauaschach in Fahrtrichtung Lager Hammelburg. Auf Höhe eines Waldstücks kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500,- €, das möglicherweise verletzte Tier lief zurück in das

Waldstück. Der zuständige Jagdpächter wurde mit der Absuche beauftragt.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 21.08.2022

Überlaute Musik

Bad Brückenau - Lkr. Bad Kissingen - Ein unfreiwilliges Konzert mussten die Bürger in der Brückenauer Altstadt am Samstag gegen Mitternacht über sich ergehen lassen. Ein junger Mann beschallte die umliegenden Anwohner mit überlauter Musik. Den Beamten öffnete er trotz intensiven Klingelns nicht, drehte aber dann doch seine Musik leiser. Eine Anzeige wird von Amts wegen erstattet.

Patermann,

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 20.08.2022

Bad Kissingen

Zeugin beobachtet Unfall

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 17.00 und 17.15 Uhr, konnte eine aufmerksame Zeugin beobachten, wie der Fahrer eines dunklen Pkw im Stadtteil Garitz in der Baptist-Hofmann-Straße mit seinem Fahrzeug zurücksetzte und gegen die Frontpartie eines geparkten Fahrzeugs stieß. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand ein Schaden von ca. 250,- Euro. Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen.

Mit Fahrrad alkoholisiert unterwegs

Am Freitagabend wurde ein 44-Jähriger Fahrradfahrer in Bad Kissingen kontrolliert, da er keinerlei Beleuchtung eingeschaltet hatte und zudem stark schwankte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von gut 2 Promille. Die Fahrt endete daraufhin für den Mann aus dem Landkreis und er muste sich einer Blutabnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Geparktes Auto beschädigt

Der Smart eines 41-Jährigen Mannes wurde von einem Unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren Stoßstange beschädigt, als er in der Zeit von 17:55 Uhr bis 22:25 Uhr in der Nähe des Bahnhofs, Friedrich-Ebert-Straße, geparkt war. Der Unfallverursacher hatte sich nicht bei der Polizei gemeldet und auch keinen Hinweiszettel hinterlassen, so dass nun in Sachen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Es gibt Hinweise auf das Tatfahrzeug und Fahrer/in.

Maßbach

Unfall mit Reh

Gegen 21:30 Uhr befuhr ein Audi die St2281 von Maßbach kommend in FR Poppenlauer als ein Reh die Fahrbahn querte. Durch die Kollision wurde der Pkw im Frontbereich stark beschädigt. Das Reh verendete am Straßengraben. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 20.08.2022

Wildunfall mit Reh

Bad Brückenau, Zeitlofs, Lkr. Bad Kissingen

In den frühen Abendstunden ereignete sich im Dienstbereich der PI Bad Brückenau ein Wildunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 2000,-- Euro.

Bei Zeitlofs kollidierte die Fahrerin eines Pkw, Skoda, mit einem querenden Reh im Frontbereich. Das Reh flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Autofahrerin kam, neben dem Sachschaden, mit dem Schrecken davon.

Aus Unachtsamkeit Pkw angefahren

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Am Freitagabend fuhr ein 31jähriger Autofahrer mit seinem Pkw VW auf den Edeka Parkplatz in Bad Brückenau zum Einkaufen. Aus Unachtsamkeit stieß dieser hierbei beim Einparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel.

Vor Ort wurde von der Polizeistreife ein Personalienaustausch durchgeführt und der Unfallverursacher gebührenpflichtig verwarnt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500,-- Euro.

Pkw beschädigt

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Von Donnerstag auf Freitag wurde in Bad Brückenau, Ernst-Putz-Straße, ein Pkw Skoda nicht unerheblich zerkratzt.

Dem Schadensbild nach war vermutlich ein bislang unbekannter Täter zu Fuß unterwegs und beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite und die Motorhabe des ordnungsgemäß abgestellten Pkw Skoda. Der wellenförmige Kratzer am Pkw geht zum Teil bis aufs Blech und reicht vom vorderen Kotflügel über beide Türen bis ans Heck. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang bei den eingeleiteten Ermittlungen noch nicht.

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet hier um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09741/6060.

Defibrillator beschädigt

Bad Brückenau, Oberleichtersbach, Breitenbach, Lkr. Bad Kissingen

Im Tatzeitraum vom Freitag, 12.08. bis Freitag 19.08 wurde in Breitenbach, Kirchstraße, am Feuerwehrhaus der dortige Defibrillator beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter entfernte zunächst die Plombe des Außengehäuses vom Defibrillator und schnitt anschließend den Tragegriff mit vermutlich einem Cuttermesser durch. Der Defibrillator wurde an sich nicht beschädigt und ist aktuell noch voll funktionsfähig.

Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang bei den eingeleiteten Ermittlungen noch nicht.

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet auch hier um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09741/6060.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 20.08.2022

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen

Jugendlicher Ladendieb fällt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen auf

Am 19.08.2022, gegen 13:15 Uhr, bemerkte der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in Hammelburg einen 15jährigen, der sich auffällig in dem Laden bewegt. Er folgte dem jungen Mann und stellte fest, dass dieser mit Waren in der Hand die Getränkeabteilung betrat und ohne diese Waren wieder herauskam. An der Kasse zahlte der Jugendliche nur eine Getränkedose. Daraufhin wurde er vom Detektiv angesprochen und mit in das Büro genommen. Dort angekommen versuchte der ertappte Dieb durch einen fingierten Gang zur Toilette das Diebesgut im Wert von ca. 2 Euro unbemerkt loszuwerden, was ihm jedoch nicht gelang.

Bereits am Vortag war der Jugendliche Kunde in dem Laden und verzehrte Teile einer Lebensmittelpackung im Wert von ca. 1 Euro ohne diese zu zahlen.

Jetzt erwarten ihn 2 Anzeigen wegen Ladendiebstahls, ein Hausverbot von 12 Monaten in dem Verbrauchermarkt und ein klärendes Gespräch mit seinen durch die Polizei informierten Eltern.

