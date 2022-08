Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 14.08.2022

Bad Kissingen

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Höhenstraße in Bad Kissingen ein geparkter Pkw angefahren und leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1300,- €. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, konnte aber nach erfolgter Spurensicherung noch am Samstagmittag ermittelt werden. Den Verursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verbrannte Wiese

Am Samstagnachmittag geriet aus ungeklärter Ursache die Böschung einer Wiese an einem unbebauten Grundstück in der Peter-Heil-Straße in Bad Kissingen in Brand. Möglicherweise war dort eine Zigarette nicht ordnungsgemäß entsorgt worden. Das Feuer konnte durch einen Anwohner rechtzeitig wahrgenommen werden und wurde dann durch die Feuerwehr Bad Kissingen schnell gelöscht. Dadurch entstand kein größerer Sachschaden.

Burkardroth

Wildunfall mit Reh

In der Nacht zum Sonntag stieß ein 20-jähriger Pkw Fahrer auf der Kreisstraße 45 bei Gefäll mit einem die Fahrbahn querenden Reh zusammen. Das Tier wurde getötet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 150,-€.

Wildunfall mit Reh

Am Samstagabend stieß ein 62-jähriger Pkw Fahrer auf der Staatsstraße 2430 zwischen Aschach und Zahlbach mit einem die Fahrbahn querenden Reh zusammen. Das Tier war anschließend flüchtig. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 50,-€.

Nüdlingen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 13.08.2022 um ca. 10:30 Uhr blieb ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug am Gebäudeeck eines Supermarkts im Mühlweg in Nüdlingen hängen. Der Fahrer hat den Anstoß wohl bemerkt, aber niemandem seine vollständigen Personalien hinterlassen. Der Verkehrsunfall wurde wohl von einigen Kunden beobachtet. Hinweise zum Lkw oder auch zu dessen Fahrer werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen entgegen genommen.

Oerlenbach

Auffahrunfall

Am Samstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 286 bei Oerlenbach an einer Ampelkreuzung zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters hatte aufgrund einer roten Ampel abgebremst und verkehrsbedingt anhalten müssen. Der dahinter fahrende Fahrzeugführer bemerkte die rote Ampel und den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein geringer Sachschaden von ca. 100,- €.

Thundorf in Unterfranken

Wildunfall mit Reh

Am Samstagmittag stieß ein 50-Jähriger Pkw Fahrer auf der Kreisstraße 8 zwischen Thundorf und Maßbach mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh zusammen. Das Tier wurde durch den Zusammenprall getötet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500,-€.

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Hammelburg vom 14.08.2022

Auffahrunfall mit zwei Pkw

Ramsthal, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ramsthal auf der Kreisstraße 4. Ein 62-Jähriger Seat-Fahrer übersah den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden 50-Jährigen Volvo-Fahrer, welcher links abbiegen wollte und es kam zum Auffahrunfall. Beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 6.000.- Euro geschätzt.

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 13.08.2022

Bad Kissingen

Sachbeschädigung im Luitpoldpark

Am frühen Freitagabend kam es zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an der Toilettenanlage im Luitpoldpark. Dabei wurden zwei Fensterflügel des Toilettenhäuschens zerstört. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 400 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

Diverse Wildunfälle

In der Nacht vom 12.08. auf den 13.08. kam es zu mehreren Wildunfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen. Gegen 23:00 Uhr erfasste ein Tesla-Fahrer auf der St. 2291 von Oberthulba in Richtung KG ein Reh. Und gegen 01:00 Uhr kollidierte ebenfalls ein Reh mit einem Pkw auf der St. 2281 von Rottershausen in Richtung Maßbach. Auf der B287 von Bad Kissingen in Richtung Nüdlingen flüchtete das Reh nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000,00 Euro. Die zuständigen Jagdpächter kümmerten sich in der Folge um die Suche bzw. den Transport der Tiere.

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Hammelburg vom 13.08.2022

Wildunfall mit Reh

Oberthulba, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagabend befuhr eine 21-Jährige VWFahrerin die Staatsstraße 2290 von Oberthulba nach Hassenbach, als ein Reh die Fahrbahn querte. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Zusammenstoß wurden beide linke Fahrzeugtüren und der hintere linke Kotflügel eingedellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000.- Euro. Das Reh konnte von der Unfallstelle flüchten.

Wildunfall mit Biber

Hammelburg, OT Diebach, Lkr. Bad Kissingen: In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 20-Jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 36 von Diebach in Fahrtrichtung Morlesau, als ein Biber die Fahrbahn querte. Eine Kollision konnte nicht verhindert werden. Bei dem Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro. Der Biber flüchtete in die angrenzende Wiese.

Auffahrunfall mit zwei Pkw

Ramsthal, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ramsthal auf der Kreisstraße 4. Ein 62-Jähriger Seat-Fahrer übersah den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden 50-Jährigen Volvo-Fahrer, welcher links abbiegen wollte und es kam zum Auffahrunfall. Beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 6.000.- Euro geschätzt.

Vorschaubild: © dpa-Bildfunk