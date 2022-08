Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 20.08.2022

Bad Kissingen

Zeugin beobachtet Unfall

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 17.00 und 17.15 Uhr, konnte eine aufmerksame Zeugin beobachten, wie der Fahrer eines dunklen Pkw im Stadtteil Garitz in der Baptist-Hofmann-Straße mit seinem Fahrzeug zurücksetzte und gegen die Frontpartie eines geparkten Fahrzeugs stieß. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand ein Schaden von ca. 250,- Euro. Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen.

Mit Fahrrad alkoholisiert unterwegs

Am Freitagabend wurde ein 44-Jähriger Fahrradfahrer in Bad Kissingen kontrolliert, da er keinerlei Beleuchtung eingeschaltet hatte und zudem stark schwankte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von gut 2 Promille. Die Fahrt endete daraufhin für den Mann aus dem Landkreis und er muste sich einer Blutabnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Geparktes Auto beschädigt

Der Smart eines 41-Jährigen Mannes wurde von einem Unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren Stoßstange beschädigt, als er in der Zeit von 17:55 Uhr bis 22:25 Uhr in der Nähe des Bahnhofs, Friedrich-Ebert-Straße, geparkt war. Der Unfallverursacher hatte sich nicht bei der Polizei gemeldet und auch keinen Hinweiszettel hinterlassen, so dass nun in Sachen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Es gibt Hinweise auf das Tatfahrzeug und Fahrer/in.

Maßbach

Unfall mit Reh

Gegen 21:30 Uhr befuhr ein Audi die St2281 von Maßbach kommend in FR Poppenlauer als ein Reh die Fahrbahn querte. Durch die Kollision wurde der Pkw im Frontbereich stark beschädigt. Das Reh verendete am Straßengraben. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 20.08.2022

Wildunfall mit Reh

Bad Brückenau, Zeitlofs, Lkr. Bad Kissingen

In den frühen Abendstunden ereignete sich im Dienstbereich der PI Bad Brückenau ein Wildunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 2000,-- Euro.

Bei Zeitlofs kollidierte die Fahrerin eines Pkw, Skoda, mit einem querenden Reh im Frontbereich. Das Reh flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Autofahrerin kam, neben dem Sachschaden, mit dem Schrecken davon.

Aus Unachtsamkeit Pkw angefahren

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Am Freitagabend fuhr ein 31jähriger Autofahrer mit seinem Pkw VW auf den Edeka Parkplatz in Bad Brückenau zum Einkaufen. Aus Unachtsamkeit stieß dieser hierbei beim Einparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel.

Vor Ort wurde von der Polizeistreife ein Personalienaustausch durchgeführt und der Unfallverursacher gebührenpflichtig verwarnt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500,-- Euro.

Pkw beschädigt

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Von Donnerstag auf Freitag wurde in Bad Brückenau, Ernst-Putz-Straße, ein Pkw Skoda nicht unerheblich zerkratzt.

Dem Schadensbild nach war vermutlich ein bislang unbekannter Täter zu Fuß unterwegs und beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite und die Motorhabe des ordnungsgemäß abgestellten Pkw Skoda. Der wellenförmige Kratzer am Pkw geht zum Teil bis aufs Blech und reicht vom vorderen Kotflügel über beide Türen bis ans Heck. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang bei den eingeleiteten Ermittlungen noch nicht.

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet hier um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09741/6060.

Defibrillator beschädigt

Bad Brückenau, Oberleichtersbach, Breitenbach, Lkr. Bad Kissingen

Im Tatzeitraum vom Freitag, 12.08. bis Freitag 19.08 wurde in Breitenbach, Kirchstraße, am Feuerwehrhaus der dortige Defibrillator beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter entfernte zunächst die Plombe des Außengehäuses vom Defibrillator und schnitt anschließend den Tragegriff mit vermutlich einem Cuttermesser durch. Der Defibrillator wurde an sich nicht beschädigt und ist aktuell noch voll funktionsfähig.

Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang bei den eingeleiteten Ermittlungen noch nicht.

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet auch hier um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09741/6060.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 20.08.2022

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen

Jugendlicher Ladendieb fällt an 2 aufeinanderfolgenden Tagen auf

Am 19.08.2022, gegen 13:15 Uhr, bemerkte der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in Hammelburg einen 15jährigen, der sich auffällig in dem Laden bewegt. Er folgte dem jungen Mann und stellte fest, dass dieser mit Waren in der Hand die Getränkeabteilung betrat und ohne diese Waren wieder herauskam. An der Kasse zahlte der Jugendliche nur eine Getränkedose. Daraufhin wurde er vom Detektiv angesprochen und mit in das Büro genommen. Dort angekommen versuchte der ertappte Dieb durch einen fingierten Gang zur Toilette das Diebesgut im Wert von ca. 2 Euro unbemerkt loszuwerden, was ihm jedoch nicht gelang.

Bereits am Vortag war der Jugendliche Kunde in dem Laden und verzehrte Teile einer Lebensmittelpackung im Wert von ca. 1 Euro ohne diese zu zahlen.

Jetzt erwarten ihn 2 Anzeigen wegen Ladendiebstahls, ein Hausverbot von 12 Monaten in dem Verbrauchermarkt und ein klärendes Gespräch mit seinen durch die Polizei informierten Eltern.

Vorschaubild: © dpa-Bildfunk