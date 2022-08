Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 13.08.2022

Bad Kissingen

Sachbeschädigung im Luitpoldpark

Am frühen Freitagabend kam es zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an der Toilettenanlage im Luitpoldpark. Dabei wurden zwei Fensterflügel des Toilettenhäuschens zerstört. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 400 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

Diverse Wildunfälle

In der Nacht vom 12.08. auf den 13.08. kam es zu mehreren Wildunfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen. Gegen 23:00 Uhr erfasste ein Tesla-Fahrer auf der St. 2291 von Oberthulba in Richtung KG ein Reh. Und gegen 01:00 Uhr kollidierte ebenfalls ein Reh mit einem Pkw auf der St. 2281 von Rottershausen in Richtung Maßbach. Auf der B287 von Bad Kissingen in Richtung Nüdlingen flüchtete das Reh nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000,00 Euro. Die zuständigen Jagdpächter kümmerten sich in der Folge um die Suche bzw. den Transport der Tiere.

