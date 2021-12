Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 24.12.2021

Bad Kissingen

Handy-Diebstahl

Am Mittwoch, im Zeitraum von 17:00 -18:00 Uhr kaufte eine 57-Jährige in Bad Kissingen, Am Riedgraben ein. Sie trug eine Umhängetasche über ihre Schulter. In der Innentasche befand sich ihr Smartphone der Marke Samsung.

Unbekannte Täter nutzten vermutlich die Situation aus und entwendeten das Smartphone der Dame aus ihrer Umhängetasche.

Das Smartphone hatte neben dem ideellen Wert noch einen Zeitwert von ca. 100 €.

Die Polizei Bad Kissingen nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmittag kam es im Bad Kissingen im Rilkeweg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines Fiat missachtete an der Kreuzung zur Klinikstraße einen von rechts einbiegenden, vorfahrtsberechtigten Pkw BMW und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4500,-- Euro. Der Fahrer des Fiat muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Mit Pedelec gestürzt

Eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Donnerstagabend die Seehofstraße in Bad Kissingen. Aufgrund Glatteis stürzte sie mit ihrem Pedelec alleinbeteiligt. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer. Am Pedelec entstand augenscheinlich kein Schaden.

In den Zaun gerutscht

Ein 20-Jähriger rutschte am Donnerstagabend mit seinem VW im Wohngebiet aufgrund Eisglätte im abschüssigen Kurvenbereich in einen Grundstücksbegrenzungszaun. Der Pkw beschädigte 3 Zaunfelder und die Fassade des Wohnhauses. Auch der Pkw wurde beschädigt. Der Pkw-Fahrer erhielt eine Verwarnung. Die Beteiligten wurden bzgl. der Schadensregulierung auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Am Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 600,-- Euro; am Zaun und an der Fassade ca. 3500,-- Euro.

Pkw beschädigt, Verursacher nicht bekannt

Am Freitag, dem 10.12.2021 zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des E-Centers an der Spitzwiese. Dabei fuhr er einen geparkten, blauen BMW vermutlich beim Aus- oder Einparken an. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zur Sache machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel. Nr. 0971/7149-0 melden.

Bad Bocklet

Ins Bankett gekommen und die Kontrolle verloren

Am Donnerstagmittag geriet der Fahrer eines Opel Corsa auf der Kreisstraße KG16 zwischen Bad Bocklet und Aschach in das Straßenbankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr anschließend zwei Leitpfosten und kam an einem Drahtzaun eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600,00 €.

Burkardroth

Wildunfall mit Reh

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wollbach und Premich zu einem Zusammenstoß eines Pkws mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Das Reh flüchtete anschließen in den Wald. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 €.

Brand einer Holzhütte

Am Donnerstagabend kam es in Stangenroth zu einem Brand einer Holzhütte. Diese Holzhütte wird seit Jahren als Jugendtreff genutzt. Der darin befindliche Holzofen konnte als Brandursache ermittelt werden. Ein vorsätzliches Handeln konnte ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr Stangenroth ließ die Holzhütte kontrolliert abbrennen. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Münnerstadt

Unfall bei Glätte

Am Donnerstagabend kam es in der Innenstadt zu einem Glätteunfall. In einer Rechtskurve rutschte bei überfrierenden Regen eine VW-Fahrerin gegen einen geparkten

Opel. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ca. 5000,-- Euro.

Oerlenbach

Supermarkt-Fassade mit Graffiti beschmiert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Gebäudefassade eines Supermarktes am Kreisel in Oerlenbach mit brauner Graffiti Farbe auf einer Länge ca. 40 Metern besprüht. Dadurch entstand ein Sachschaden von geschätzt 8000,00 € an dem Gebäude.

Die Polizei Bad Kissingen nimmt sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall unter der Tel.-Nr.: 0971/7149-0 entgegen.

