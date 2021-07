Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Das sind die Meldungen vom Samstag, 17.07.2021, der Polizeiinspektion Bad Kissingen:

Bad Kissingen

Zwei Wildkameras gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Im Waldgebiet Pfaffenberg wurden in der Zeit von Freitag, der 18.06.2021 bis Freitag, den 16.07.2021, zwei Wildkameras entwendet. Das Waldgebiet befindet sich zwischen Poppenroth und der Abzweigung der Bundesstraße linksseitig in Richtung Klaushof. Der Beuteschaden beträgt circa 200,- Euro. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen erbittet Hinweise unter der Tele.: 0971 - 7149 - 0.

Unfall im Gegenverkehr

Am frühen Freitagabend kam es auf der Bundesstraße zwischen Arnshausen und Oerlenbach zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 63-jährige Renault-Fahrerin befuhr die B286 in Fahrtrichtung Oerlenbach und kam in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Peugeot-Fahrer zusammen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt 20.000 Euro. Diese mussten vom Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Die Bundesstraße war in diesem Bereich für eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar. Die Feuerwehr Arnshausen war mit 11 Mann vor Ort und regelten den Verkehr. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.

Burkardroth

Unfall beim Ausparken

Am Freitagvormittag fuhr eine 69 Jährige Opelfahrerin rückwärtig aus einer Parklücke am Marktplatz. Hierbei übersah sie einen hinter ihr stehenden Transporter der in den fließenden Verkehr einfahren wollte.

Die Opelfahrerin fuhr mit ihrem Heck des Pkw in die rechte Seite des Transporters. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000€.

Maßbach

Reh überlebt Zusammenstoß nicht

Ein 22-Jähriger VW-Fahrer, war am Freitagmittag mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße von Rothausen kommend in Richtung Maßbach unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Das Tier wurde von dem VW erfasst und hat den Zusammenstoß nicht überlebt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000,- Euro.

Oerlenbach

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen mit Folgen

Am späten Freitagnachmittag kam es zu einer kleineren Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen auf dem Skaterplatz hinter der Heglerhalle. Später berichtete einer der Jugendlichen seinem Vater von dem Vorfall. Der Vater fuhr zusammen mit seinem Sohn zum Skaterplatz. Dort eskalierte die Situation. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Vater so ziemlich jeden beleidigte, welcher ihm bei der Heglerhalle über dem Weg lief. Als er die Jugendlichen zur Rede stellte und sich weitere Personen einmischten, bedrohte er diese. Der Vorfall wird einige Konsequenzen für den Vater nach sich ziehen, da mehrere Strafverfahren in die Wege geleitet wurden. Zeugen werden gebeten sich unter 0971/7149-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.

Umweltsünder

Ein unbekannter Täter entledigte sich vom Donnerstag auf Freitag mehrerer Kübel mit Farbresten sowie alten PVC-Belags in der angrenzenden Wiese des Parkplatzes

"Schwarze Pfütze". Die Gemeinde Oerlenbach war bereits verständigt und kümmerte sich im Laufe des Tages um die richtige Entsorgung. Zeugen werden gebeten sich unter 0971/7149-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay