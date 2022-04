Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 24.04.2022

Bad Kissingen

Alkoholisiert am Steuer

Am Samstagmorgen wurde der 45-jährige Fahrer eines Pkw, VW, Passat, in der Straße Am Schlossberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,80 Promille. Infolge dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein des Pkw-Fahrers wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Mittelfinger gezeigt

Der Fahrer eines Pkw Mitsubishi befuhr Samstagnacht den Ostring in Bad Kissingen, als ein Pkw VW auf der Parallelspur bis auf gleiche Höhe aufschloss. Einer der Mitfahrer im VW zeigte dem Mitsubishi-Fahrer daraufhin grundlos und über eine längere Strecke hinweg den Mittelfinger. Den 22-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

Auseinandersetzung in Diskothek mit Verletzten

Am Sonntagmorgen kam es gegen 01:00 Uhr in einer Diskothek in der Alten Kissinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Hierbei wurden auch zwei junge Frauen leicht verletzt, die sich in der unmittelbaren Nähe aufhielten. Nachdem die Kontrahenten vom Sicherheitsdienst schnell getrennt werden konnten, wurden sie zum Ausgang gebracht. Dabei ging einer der Beteiligten erneut auf seinen Kontrahenten los und schlug diesen, sodass der Sicherheitsdienst wieder Eingreifen musste. Durch die beiden Auseinandersetzungen wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 0971/7149-0.

An geparkten Pkw hängengeblieben

Am Samstagabend meldete ein 39-jähriger Mann eine Unfallflucht bei der PI Bad Kissingen. Im Zeitraum vom 13.04.2022 bis 14.04.2022 parkte sein Pkw Ford in der Dr.-Georg-Heim-Str. ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug blieb offensichtlich beim Vorbeifahren hängen und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten aus Unfallverursacher nachzukommen. Am Pkw Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Lastenfahrrad entwendet

Im Tatzeitraum vom Donnerstag, 19.00 Uhr bis Freitag, 02.00 Uhr, wurde in der Karl-Streit-Straße ein Lastenfahrrad, Marke Babboe, Farbe braun, von einem unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 3500 Euro. Auch hier bittet die Polizei Bad Kissingen um Zeugenhinweise unter Tel. 0971/7149-0.

Gartenstuhl gestohlen

Am Samstagabend meldete eine Anwohnerin der Von-Humboldt-Str. den Diebstahl eines Gartenstuhls. Ein unbekannter Täter hatten diesen in den letzten Wochen von der Terrasse der Wohnung der Geschädigten entwendet. Der Wert wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schlägerei vor Diskothek - Polizist angegriffen

Am Sonntagmorgen, gegen 05.20 Uhr, wurde eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten vor einer Diskothek in der Alten Kissinger Str. mitgeteilt. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass ein 20-jähriger mit einem 21-jährigen in Streit geraten war. Als der 21-jährige auf den 20-jährigen losgehen wollte, griff das Sicherheitspersonal ein. Dabei wurde ein 34-jähriger Security-Mitarbeiter leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nachdem sich der 20-jährige, deutlich alkoholisierte Beteiligte weiterhin völlig unkooperativ und provokant verhielt, wurde ihm schließlich ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dabei wehrte er sich, griff einen eingesetzten Polizisten an und beleidigte ihn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den 21-jährigen Mann wird nun wegen Körperverletzung, gegen den 20-jährigen wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und weiterer Delikte ermittelt. Auch in diesem Fall werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.

Unter Alkohol gefahren

Am Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, wurde der Polizei eine Verkehrsgefahr auf der Bundesstraße zwischen dem Golfplatz Bad Kissingen und Euerdorf mitgeteilt, wo zwei Personen Fahrzeuge anhalten wollten. Vor Ort traf die eingesetzte Streife dann eine 41-jährige Frau und ihren 64 Jahre alten Begleiter an. Da die Dame deutlich alkoholisiert war und der Verdacht bestand, dass sie mit ihrem Pkw bis zum Golfplatz gefahren ist, wurde eine Blutentnahme angeordnet und bei der Polizei Bad Kissingen durchgeführt. Da ihr Pkw aufgrund zweier platter Reifen nicht mehr fahrbereit war, wird davon ausgegangen, dass sie zuvor über einen Randstein oder ein anderes Hindernis gefahren ist. Zeugen werden daher um Hinweise unter der Tel. 0971/7149-0 gebeten.

Bad Bocklet

Pkw macht sich selbstständig und verletzt Frau

Am Samstagmorgen wollte eine 57-Jährige in ihren Pkw einsteigen und öffnete hierzu ihr Garagentor auf ihrem Privatanwesen. Der Pkw war offenbar nicht gegen Wegrollen gesichert und begann aus der Garage zu rollen. Die 57-Jährige versuchte daraufhin an die Handbremse zu gelangen. Bei diesem Versuch geriet sie mit ihrem linken Arm zwischen die geöffnete Fahrertüre und der Laufschiene des Garagentors. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit Verdacht auf mehrere Frakturen in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich dann jedoch herausstellte, zog sie sich glücklicherweise nur Prellungen und leichte Verletzungen zu, so dass sie noch am gleichen Tag entlassen werden konnte.

Maßbach

Feuer unbeaufsichtigt gelassen

Am Samstagnachmittag wurde ein Feuer in der Nähe eines Aussiedlerhofes bei Poppenlauer mitgeteilt. Vor Ort wurde festgestellt, dass 65-jähriger Reisig und Geäst verbrannt hatte. Da er die Feuerstelle jedoch unbeaufsichtigt ließ, konnte sich das Feuer auf die angrenzende Wiese ausbreiten. Dabei brannten ca. 20-30 Quadratmeter Wiesenfläche ab. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Gegen den 65-jährigen wird nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 24.04.2022

Unfallflucht

Hammelburg, OT Gauaschach, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagnachmittag fuhr ein Paketausfahrer gegen die Dachrinne eines Wohnhauses in der Lindenrainstraße. Anschließend setzte er, obwohl er durch einen Zeugen angesprochen wurde, seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Der Mann muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Einbruch

Elfershausen, OT Langendorf, Lkr. Bad Kissingen: Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter eine Lagerhalle, sowie zwei Container im Bereich der Wülfershäuser Straße gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde nichts, allerdings entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg erbittet sachdienliche Hinweise unter 09732/906-0.

Wildunfall

Sulzthal, Lkr. Bad Kissingen: Auf der Kreisstraße zwischen Wasserlosen und Sulzthal querte am späten Samstagabend ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Ford eines 55-jährigen Mannes. Anschließend flüchtete das Reh über ein Feld. Der zuständige Jagdpächter wurde mit der Absuche nach dem Wild beauftragt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 23.04.2022

Bad Kissingen

Trunkenheit im Verkehr nach Ehestreit

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen dem 42-jährigen Ehemann und seiner Ehefrau zu einem Ehestreit, in dessen Verlauf der Ehemann in alkoholisiertem Zustand mit dem Pkw, Mitsubishi, davonfuhr. Kurz darauf ging bei der Polizei die Meldung ein, dass der o.g. Pkw Schlangenlinien fahrend gesehen wurde. Im weiteren Verlauf gelang es der eingesetzten Polizeistreife den Pkw anzuhalten und den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Fahrer willigte einem freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Führerschein wurde daher zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Körperverletzungsdelikte in Discothek

In der Nacht von Freitag auf Samstag befanden sich die beiden beteiligten Gruppen, zu je drei Heranwachsenden, in der Toilette der Discothek. Da eine der Personen eine andere Person mit Wasser bespritzt haben soll, entwickelte sich unter den alkoholisierten Heranwachsenden eine handfeste Auseinandersetzung, bei der sich die 6 Heranwachsenden jeweils leichte Verletzungen zuzogen. Ärztliche Behandlungen der Verletzungen waren nicht notwendig. Gegen die 6 Heranwachsenden wird nun wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Hausfriedensbruch in Discothek

Freitagnacht wurde dem 19-jährigen Heranwachsenden zweimal durch die Sicherheitskräfte der Zutritt zur Discothek verwehrt, da dieser einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht habe. Kurz darauf konnte er jedoch durch den Sicherheitsdienst innerhalb der Discothek angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er sich rechtswidrig den Zutritt über den rückwärtigen Bereich erschlichen hatte. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Durch den Betreiber der Discothek wurde ihm ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen.

Drogenfund bei Ladendieb

Freitagnachmittag wurde der Einsatzzentrale von einem Bürger mitgeteilt, dass 2 Jugendliche in einem Park Drogen konsumieren würden. Bei der Nachschau konnten diese jedoch nicht mehr angetroffen werden. Anhand der Personenbeschreibung konnten die beiden 16-jährigen Jugendlichen jedoch nach dem Verlassen eines Einkaufsmarktes angetroffen werden. Im Rahmen der Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass einer der Jugendlichen 4 Energydrinks im Wert von 4,76 Euro aus dem Einkaufsmarkt entwendet hatte. Bei diesem konnte zudem eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Auch bei dem zweiten Jugendlichen konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Gegen diesen wird nun auch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Burkardroth

Wildunfall

Freitagabend befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Pkw, VW Golf, die Staatsstraße 2290 von Langenleiten in Richtung Gefäll. Auf Höhe Km 0,5 querte plötzlich von rechts ein Reh die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß frontal gegen das Reh, welches an der Unfallstelle verstarb. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Münnerstadt

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Freitagmittag wurde der 47-jährige Fahrer eines Ford Kleintransporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab 0,68 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Reichenbach

Bienenvolk gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, den 20.04.2022 circa 15:30 Uhr, bis Freitag, den 22.04.2022 circa 14:30 Uhr, wurde auf einem Feldweg zwischen Reichenbach und Burglauer ein Bienenvolk mitsamt Kasten durch einen oder mehrere unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise auf einen Täter oder ein tatverdächtiges Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter 0971/71490 in Verbindung zu setzen.

