Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 01.05.2022

Parkrempler

Wildflecken, Oberwildflecken, Lkr. Bad Kissingen. Kurz vor Mittag übersah ein 42-jähriger VW-Fahrer beim rückwärts Ausparken einen geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Da der Unfallgegner nicht vor Ort war, verständigte der VW-Fahrer folgerichtig die Polizei, welche zur Aufnahme vor Ort kam.

Paket entwendet

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen. Seit Donnerstagvormittag ist ein 21-Jähriger auf der Suche nach seinem Paket. Zuvor bestellte er sich über einen Onlineversandhandel ein neues Handy, sowie neue Kopfhörer im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Erste Ermittlungen ergaben bereits, dass der Paketbote aufgrund fehlender Namensschilder das Paket vor einer anderen Haustür abgestellt hat. Dort konnte das Paket allerdings auch nicht aufgefunden werden. Den Paketdieb ausfindig zu machen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Streit endet mit kaputtem Fenster

Bad Brückenau, Volkers, Lkr. Bad Kissingen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten zwei alkoholisierte Jugendliche in einem Bad Brückenauer Ortsteil in Streit. Im Verlauf dessen schlug einer der beiden mit seiner Faust auf die Fensterscheibe eines Sportheims ein, welche daraufhin zu Bruch ging. Da er sich bei der Aktion selbst verletzte, musste er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Falschparkerin erwartet Anzeige wegen Beleidigung

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen. Am frühen Samstagabend machte ein Anwohner eine andere Verkehrsteilnehmerin darauf aufmerksam, dass diese ihren Pkw im absoluten Halteverbot abgestellt hat. Die Dame zeigte sich jedoch uneinsichtig und beleidigte den sicherheitsbewussten Anwohner. Das Falschparken hätte lediglich ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro nach sich gezogen - so erwartet die Dame nun ein Strafverfahren wegen Beleidung.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 01.05.2022

Bad Kissingen

Schnell weg bei Hellweg

Am 29.04.2022 zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, parkte ein 60-jähriger Mann seinen Nissan auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Steubenstraße. Als der Mann nichtsahnend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er entsetzt feststellen, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw an seinem Nissan hängengeblieben und einfach weggefahren war. Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Alten Kissinger Straße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, silbernen VW Polo. Nach ersten Erkenntnissen trat ein bislang unbekannter Täter gegen die Fahrertüre und hinterließ eine tiefe Delle mit Kratzern. Des Weiteren ist deutlich schwarzer Schuhabrieb erkennbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Für Hinweise, die auf den Täter schließen lassen, bitte bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen melden.

Wildunfall

Am 30.04.2022 um ca. 19:57 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Seat von Reiterswiesen in Fahrtrichtung Rottershausen. Ein Reh kreuzte die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Seat-Fahrer verblieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR

Wildunfall

Am 30.04.2022 um ca. 22:10 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau mit ihrem BMW von Wittershausen in Fahrtrichtung Bad Kissingen. Ein Reh lief von links kommend über die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Die Pkw-Fahrerin und ihr Beifahrer verblieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR.

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Ein 35-Jähriger fuhr am 30.04.2022 um ca. 20:15 Uhr von Bad Kissingen kommend in Fahrtrichtung Oerlenbach. Kurz nach der Einmündung in Fahrtrichtung Ramsthal kam der 35-Jährige mit seinem Suzuki auf nasser Fahrbahn ins Rutschen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich mit diesem. Der Fahrer des Pkw wurde mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Beifahrer verblieb glücklicherweise unverletzt. Der Suzuki hat einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Ein 22-Jähriger fuhr am 30.04.2022 um ca. 23:00 Uhr von Bad Kissingen kommend in Fahrtrichtung Oerlenbach. Er kam mit seinem BMW in einer scharfen Rechtskurve, von der nassen Fahrbahn ab und schleuderte gegen die Schutzleitplanke. Der Fahrer und die Beifahrerin blieben beide unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Alkohol am Steuer

Am frühen Sonntagmorgen wurden die Beamten auf einen 34-jährigen Audi-Fahrer aufmerksam, der mit seinem Pkw in der Würzburger Straße fuhr. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug mehrfach abwürgte und von der Fahrbahn abkam, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Der Pkw des Fahrers wurde verkehrssicher abgestellt. Nach Abschluss der notwendigen Sachbearbeitung wurde der Mann schließlich noch aggressiv, beleidigte die Beamten und trat gegen ein Polizeifahrzeug, weshalb er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Den Mann erwartet unter anderem ein Verfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Burkardroth

Maibaum umgesägt

Am 01.05.2022, um 03:20 Uhr, wurde der Maibaum in Frauenroth umgesägt. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat diesbezüglich strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 € geschätzt. Weitere Zeugen, welche die Täter oder deren Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich beim Sachbearbeiter der Polizei unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Nüdlingen

Reh querte die Fahrbahn

Am 01.05.2022 um 00:36 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Renault von Bad Kissingen kommend in Fahrtrichtung Nüdlingen. Kurz vor dem Ortseingang Nüdlingen querte ein Reh die Straße. Der Fahrer des Renault konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Unfall. Die beiden Insassen des Fahrzeuges blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 €.

Oerlenbach

Radfahrer nach Sturz verletzt

Am Samstagnachmittag befuhr ein Radfahrer die Birkenstraße in ortsauswärtiger Richtung. Aufgrund Regennässe rutschte das Fahrrad weg und der Radfahrer stürzte zu Boden. Aufgrund fehlender Schutzkleidung verletzte er sich dabei und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das beschädigte Fahrrad konnte an Angehörige übergeben werden.

