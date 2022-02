Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Inspektion Bad Kissingen vom Samstag, 8. Januar 2022

Bad Kissingen

Beim Abbiegen Pkw gestreift

Zu einem Unfall mit einem Schaden von circa 4.000,- Euro kam es am Freitagmorgen, gegen 09.50 Uhr an der Kreuzung Erhardstraße / Landwehrstraße. Ein VW-Fahrer befuhr die Landwehrstraße und wollte an der Kreuzung zur Erhardstraße geradeaus weiterfahren. Ein Opel-Fahrer, der die Erhardstraße befuhr und nach rechts in die Landwehrstraße abbiegen wollte, streifte beim Einfahren in diese den Pkw VW, da er zu weit nach links mit seinem Fahrzeug ausholte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Ölspur zwischen Reiterswiesen und Eltingshausen

Am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, wurde der Polizei Bad Kissingen eine Ölspur auf der KG 6 zwischen Reiterswiesen und Eltingshausen mitgeteilt. Wie sich herausstellte, hatte ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf der dortigen Kreisstraße Öl verloren und die Fahrbahn erheblich verschmutzt. Die Ölspur verlief ca. 2 km auf der KG 6, bevor sie sich auf dem Ortsverbindungsweg nach Arnshausen verlor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.

Münnerstadt

Einbruch in Gebäude der Sportanlage Windheim

Von Mittwoch auf Donnerstag versuchten ein oder mehrere bisher unbekannte Täter sich Zugang zum Haupt- und Nebengebäude des Sportplatzgeländes in Windheim zu verschaffen, indem sie an drei Türen die Zylinderschlösser aufhebelten. Aus einem der Gebäude wurden eine Lautsprecherbox sowie ein Bargeldbetrag entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 350,- Euro; der entstandene Sachschaden auf circa 300,- Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten und Hinweise auf den oder die Täter gebeten können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Am 25.01.2022 zwischen ca. 07:50 Uhr und ca. 12:45 Uhr wurde ein schwarzer Audi in der Bahnhofstraße in Münnerstadt geparkt.

Ein bisher unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrzeug gegen die hintere, linke Fahrzeugseite des Audis und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Kissingen entgegen genommen.

Beschädigung am Pkw

Seit geraumer Zeit wurde vor einem Wohnanwesen in Münnerstadt, Marktplatz, eine Abstellfläche für einen Pkw rechtmäßig durch den Geschädigten angemietet. Hierdurch hat sich eine 48-jährige Frau, welche Anwohnerin des o. g. Wohnanwesens ist, so echauffiert, dass sie vermutlich an mehreren Tagen jeweils den Außenspiegel des Pkws einklappte. Da der Besitzer des Pkws einen Verdacht schöpfte bezog er kurzerhand die Rücksitzbank seines Pkws und legte sich auf die Lauer - ausgestattet mit seinem Smartphone konnte er die Beschuldigte In flagranti überführen. Durch das Einklappen des elektrischen Außenspiegels wurde die Motorik darin beschädigt, so dass ein Sachschaden am Pkw entstand. Die Beschuldigte erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung an einem Kfz.

Nüdlingen

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Am 04.02.2022 um ca. 14:04 Uhr ereignete sich zwischen Nüdlingen und Münnerstadt ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige fuhr auf feuchter Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit, kam ins Rutschen und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Letztlich hat sich der Opel überschlagen und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Die Fahrerin verblieb glücklicherweise unverletzt. Der Pkw hat einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die B 287 von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt. Aufgrund nicht an die Straßen- und Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Leitplanke und landete anschließend im Straßengraben. Dabei erlitt der 19-jährige ein HWS-Schleudertrauma und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden und das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

