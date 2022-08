Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 27.08.2022

Bad Kissingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden alleinbeteiligt

Freitagabend befuhr die 20-jährige Fahrerin eines Pkw, Smart, die B286 von Arnshausen kommend in Richtung Oerlenbach. Im Auslauf einer leichten Linkskurve geriet die Fahrerin ohne Fremdbeteiligung auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. In Folge dessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Straßenböschung überschlug sich der Pkw und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Glücklicherweise zog sich die Fahrerin lediglich leichte Verletzungen zu und kam mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Bad Kissingen. Zu einem Fremdschaden kam es nicht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Vorschriftswidrig mit S-Pedelec gefahren

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der 33-jährige Fahrer eines S-Pedelecs in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei diesem Gefährt handelt es sich um ein Fahrrad mit Elektromotor mit einer Trittunterstützung bis 45 km/h. Zum Führen eines solchen S-Pedelecs wird mindestens die Führerscheinklasse „AM“ benötigt. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß, kein gültiger Versicherungsschutz und keine Zulassung für das S-Pedelec bestanden. Auch trug der Fahrer keinen Helm. Den Fahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren aufgrund o.g. Verstöße.

Körperverletzung in Diskothek

In der Nacht von Freitag auf Samstag befand sich die 18-jährige Geschädigte in einer Diskothek in Bad Kissingen. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Geschädigte dort von dem 19-jährigen Beschuldigten ohne ersichtlichen Grund einen Faustschlag in ihr Gesicht. Hierbei erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Eine notärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 mit der Polizei Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf einem Parkplatz im Riedgraben

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge wie ein Toyota beim Ausparken gegen einen anderen geparkten Pkw stieß. Da der Toyota Fahrer seine Fahrt anschließend fortsetzte, verständigte der Zeuge die Polizei.

Durch die aufnehmende Streife konnte am geparkten Pkw Dacia ein Schaden von ca. 1500 Euro am Heck festgestellt werden.

Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt und konnte auch den Fahrer beschreiben, so dass dieser ermittelt werden konnte.

Es handelt sich bei dem Verursacher um einen 71-jährigen Mann aus Bad Kissingen.

Gegen ihn wird nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort erstattet.

Bad Bocklet

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagvormittag wollte die 94-jährige Fußgängerin die Straße Kleinfeldlein auf Höhe der Hausnummer 4 überqueren. Gleichzeitig befuhr der 66-jährige Fahrer eines Pkw, Peugeot, die Straße Kleinfeldlein in Richtung Erlöserschwestern-Straße. Die Fußgängerin achtete nicht auf dem herannahenden Pkw und betrat unmittelbar vor diesem die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal gegen die von rechts querende Fußgängerin. Diese kam dadurch zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie kam mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Bad Neustadt/Saale. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Münnerstadt

Unbefugte Benutzung eines Motorrades mit anschließendem Unfall

In einer Münnerstädter Gemeinde benutzte am Freitagvormittag ein 40-jähriger Mann das Motorrad seines Schwagers ohne dessen Wissen oder Erlaubnis.

Die Fahrt endete jedoch am Nachmittag des gleichen Tages für den Entleiher im Bereich Aschaffenburg mit einem Unfall. Der Motorradfahrer stürzte allein beteiligt auf der Autobahn und wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Da der Fahrer keinen Führerschein besitzt, eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand erwarten ihn neben der unbefugten Benutzung des Motorrades noch weitere Strafanzeigen.

Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 1500 Euro.

Oerlenbach

Fahrraddiebstahl

Am Donnerstagvormittag, 25.08.22, stellte der 64-jährige Fahrradfahrer sein Herren-Mountainbike der Marke Zündapp im rückwärtigen Bereich des Bahnhofsgeländes in Ebenhausen ab und sicherte dieses mittels eines Schlosses an dem dortigen Zaun. Als er am Nachmittag des selben Tages zurückkam, war das Fahrrad gestohlen. Der Wert des Fahrrades beläuft sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl angeben können, werden gebeten, unter Tel. 0971/7149-0 Kontakt mit der Polizeidienststelle Bad Kissingen aufzunehmen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 27.08.2022

Parkrempler

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagvormittag parkten zwei

gegenüber stehende Pkw-Fahrer auf einem Supermarktparkplatz am

Sportzentrum gleichzeitig rückwärts aus und stießen aneinander. Beide

kamen hierbei ihrer Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren nicht nach,

wodurch an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von ca. 3.300 Euro

entstand.

Unfallflucht

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Zwischen Donnerstagabend und

Freitagnachmittag wurde der linke Außenspiegel eines ordnungsgemäß

geparkten VW in der Seeshofer Straße abgefahren. Der Unfallverursacher

entfernte sich anschließend unerkannt ohne sich um die Schadensregulierung

zu kümmern. Am silbernen VW Golf entstand ein Sachschaden von ca. 300

Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg erbittet unter 09732/906-0

sachdienliche Hinweise.

Wildunfall

Elfershausen, Lkr. Bad Kissingen: Am späten Freitagabend befuhr ein 29-

jähriger Fahrzeugführer die B 287 von Bad Kissingen in Richtung

Hammelburg als ein Waschbär die Fahrbahn kreuzte. Das Tier wurde vom

Pkw erfasst und getötet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

