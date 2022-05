Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 15.05.2022

Freilaufender Hund verletzt Wanderer

Riedenberg, Lkrs. Bad Kissingen

Am Samstagvormittag war ein Ehepaar aus dem Landkreis Main-Spessart mit ihrem Hund auf dem Wanderweg zwischen dem Berghaus Rhön und dem Karl-Straub-Haus unterwegs. Das Ehepaar traf hierbei auf einen freilaufenden Jagdhund ohne Besitzer, der nach dem Hund des Ehepaares schnappte. Der 81-jährige Wanderer wurde durch den Jagdhund leicht an der linken Hand verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Besitzer des Jagdhundes konnte im Nachhinein ermittelt werden. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Parkrempler am Berghaus Rhön

Riedenberg, Lkrs. Bad Kissingen

Sehr vorbildlich verhielt sich ein 72-jähriger Unfallverursacher, der am Samstagabend beim Ausparken einen daneben geparkten Pkw touchierte. Nachdem der Herr zuerst vergeblich versuchte den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs im nahen Umfeld ausfindig zu machen, wurde durch diesen ein Hinweiszettel mit seinen Personalien am geparkten Pkw hinterlassen. Anschließend meldete sich der 72-Jährige noch telefonisch bei der Polizei Bad Brückenau und teilte den Sachverhalt mit, sodass der Vorfall durch Beamte protokolliert werden konnte.

Wildunfall mit Reh

Hammelburg, Lkrs. Bad Kissingen

Ein Reh wurde Samstagnacht durch einen Fahrzeugführer auf der St2790 zwischen Neuwirtshaus und Untergeiersnest erwischt. Der Fahrer eines VWs konnte den Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 €.

Unter Drogeneinfluss Fahrrad geführt

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

In den frühen Morgenstunden konnte durch Beamte der PI Bad Brückenau ein Radfahrer beobachtet werden, der Schlangenlinien fuhr und augenscheinlich nicht fahrtüchtig wirkte. Bei einer Kontrolle des Radfahrers konnten Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum sowie weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pressebericht Bad Kissingen vom Samstag, 14.05.2022

Bad Kissingen

Vorfahrt eines Motorrades missachtet

Zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw kam es am Donnerstagnachmittag im Bereich Würzburger Straße / Rudolf-Diesel-Straße. Ein VW-Fahrer wollte von der Rudolf-Diesel-Straße kommend nach links in Richtung Schlachthofkreuzung abbiegen. Dabei übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Motorrades und es kommt zum Zusammenstoß. Der Motorrad-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 6.500,- Euro.

An offene Fahrzeugtür gestoßen

Am Freitagnachmittag kam es in Bad Kissingen in der Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 78-Jährige Fahrzeugführerin übersah beim Befahren der Straße mit ihrem Pkw eine geöffnete Fahrzeugtür eines geparkten Pkw und touchierte diese mit ihrem rechten Außenspiegel. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 2900,- €.

Auffahrunfall auf dem Ostring

Am Freitagmittag kam es auf dem Ostring in Bad Kissingen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Der Fahrzeugführer des vorrausfahrenden Pkw musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrzeugführer des nachfolgenden Pkws reagierte zu spät und fuhr hinten auf. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 3000,- €.

Schlägerei vor Diskothek

Am Samstagmorgen kam es vor einer Diskothek in Bad Kissingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Die Gruppen mussten durch die eingesetzte Polizeistreife getrennt werden.

Hammelburg

Ohne Zulassung, Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hammelburg, OT Diebach, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagabend wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg ein BMW-Fahrer in Diebach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die findigen Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrer offensichtlich selbst die HU-Plakette, sowie das Zulassungssiegel auf dem Kennzeichen des Pkw anbrachte. Das Fahrzeug selbst

war nicht zugelassen. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, da sich herausstellte, dass er einen solchen nie erworben hatte.

Im Verlauf der Kontrolle wurde zudem noch festgestellt, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Im Rahmen der Sachbearbeitung wurden zudem noch diverse Betäubungsmittel in der Wohnung des Beschuldigten aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Verstöße gegen Pflichtversicherungs-, Kraftsteuer- und Betäubungsmittelgesetz sowie der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.

Bad Brückenau

E-Skateboard-Fahrer kontrolliert

Am 13.05.2022 kontrollierte eine Polizeistreife der PI Bad Brückenau gegen 19:30 Uhr einen 19-jährigen Skateboard-Fahrer in der Kissinger Straße in Bad Brückenau. Bei Kontrolle stellte sich heraus, dass das benutzte Skateboard mit einem Elektromotor betrieben war. Da das Skateboard schneller als 6 km/h fährt, gilt es als Kraftfahrzeug im Sinne der Straßenverkehrszulassungsverordnung. Der 19-Jährige ist somit der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung verdächtigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die PI Bad Brückenau weist daraufhin, dass die Nutzung von E-Skateboards im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nicht zulässig ist und die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung- eKFV hierfür keine Anwendung findet.

Diebstahl und Beleidigung

In Folge langanhaltender Nachbarschaftsstreitigkeiten entwendete ein 91-Jähriger am 13.05.2022 von seiner Nachbarin aus Zeitlofs eine auf ihrem Grundstück gehisste Fahne vom Fahnenmast. Nachdem der 91-Jährige seine Nachbarin über einen längeren Zeitraum ununterbrochen beleidigt hatte, erstattete diese Strafanzeige bei der Polizei. Nachdem eine Polizeistreife der PI Bad Brückenau zum klärenden Gespräch mit dem 91-Jährigen vorstellig wurde, gab dieser nur unter Protest das Diebesgut zurück. Währenddessen beleidigte der 91-Jährige im Beisein der Polizeibeamten zwei weitere Nachbarn, weshalb auch zum Nachteil derer Ermittlungsverfahren gegen den 91-Jährigen eingeleitet wurden.

