Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht Bad Kissingen vom Samstag, 08.05.2022

Bad Kissingen

Diebstahl in Diskothek

Ein 64-jähriger Diskothek Besucher entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der örtlichen Diskothek eine Flasche Wodka aus dem Barbereich. Da der Diebstahl nachvollzogen werden konnte, erwartet den Herrn nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Körperverletzung

Am Sonntag kam es in den Morgenstunden, kurz vor Geschäftsschluss, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der hiesigen Diskothek. Hierbei wurde einem der beiden Beteiligten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, so dass dieser zu Boden Stürzte und Verletzungen an Kopf und Hand davon trug. Der Täter sieht sich nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung konfrontiert.

Mann attackiert und beleidigt

Am Samstagabend gegen 22 Uhr kam es in der Erhardstraße auf offener Straße zu einem tätlichen Angriff auf einen 45-jährigen Mann. Der bislang unbekannte Täter beleidigte den Geschädigten zunächst und attackierte diesen schließlich indem er ihn über eine hüfthohe Mauer schubste. Hierbei verletzte sich der Geschädigte an der Schulter und flüchtete. Kurze Zeit später traf der Geschädigte erneut auf den Täter, wurde abermals beleidigt und gegen den Oberschenkel getreten. Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen (Tel. 0971/71490) zu melden.

Rauschgiftfund

Am Samstagmorgen wurde der 57-jährige Fußgänger in der Erhardstraße einer Personenkotrolle unterzogen. In diesem Rahmen konnte in dessen Rucksack Marihuana aufgefunden werden. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung auf der PI Bad Kissingen wurde in der Unterwäsche zudem noch Amfetamin festgestellt. Der Beschuldigte willigte im weiteren Verlauf einer Wohnungsdurchsuchung ein. Dabei konnten weitere geringe Mengen an Marihuana und Amfetamin, sowie ein Faustmesser sichergestellt werden. Letzteres stellt einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz dar. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren nach dem BtMG und dem WaffG eingeleitet.

Maßbach

Unfall mit Reh

Am Samstag gegen 22 Uhr befuhr der Nutzer eines Pkw Mercedes die Kreisstraße 8 von Rannungen in Richtung Waldsiedlung, als vor seinem Fahrzeug plötzlich zwei Rehe über die Fahrbahn wechselten. Beide Tiere wurden vom Fahrzeug erfasst und getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro.

Nüdlingen

Betrunken im Verkehr

Am Samstagabend wurde ein 47-jähriger Seatfahrer in Nüdlingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zur Prüfung der Fahrtauglichkeit wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von knapp 1,8 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und auf der Polizeiinspektion Bad Kissingen eine Blutentnahme durchgeführt, deren Ergebnis noch aussteht.

Streunender Beagel aufgefunden

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Am Samstagnachmittag fand ein Spaziergänger in der Innenstadt von Bad Brückenau, Ludwigstraße einen streunenden, herrenlosen Beagel und verständigte die Polizei.

Da sich bislang kein Besitzer des Hundes ermitteln lies wurde der Hund durch die Streife vorübergehend am Bauhof in Bad Brückenau untergebracht.

Zwischenzeitlich konnte der Beagel an einen Tierliebhaber in Bad Brückenau weitervermittelt werden. Dieser wird sich bis sich der Eigentümer meldet um den entlaufenen Hund kümmern.

Der Hund Beagel, Tricolor, ist ca. 10 Jahre alt und trägt ein schwarzes Brustgeschirr.

Pressebericht Bad Kissingen vom Samstag, 07.05.2022

Bad Kissingen

Geparkten Pkw touchiert

Am Freitagmorgen ereignete sich in der Bismarckstraße ein Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Skoda-Fahrerin touchierte aufgrund zu geringen Seitenabstandes den Außenspiegel eines geparkten Opel. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Fahrrad gegen Altes ausgetauscht

Im Februar diesen Jahres stellte ein Anwohner der Schlesierstraße mit Verwunderung fest, dass sein Fahrrad verschwunden war. An der Stelle wo sein Fahrrad zuvor stand, befand sich nun ein altes kaputtes Fahrrad. Der Dieb hatte die Räder ausgetauscht und sich so ein neues Fahrrad besorgt und gleichzeitig sein altes entsorgt. Durch Ermittlungen der Polizei konnte der 71-jährige Fahrraddieb jetzt ermittelt und das Fahrrad an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden.

Mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Am Freitagnachmittag wurde ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass für den Elektroroller keine gültige Versicherung bestand. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bad Bocklet

Im Gabelstapler eingeklemmt

Am Freitagabend gegen 20 Uhr kam es in Steinach in der Nähe des Sportheims zu einem Arbeitsunfall. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer rangierte hierbei nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Gabelstapler auf der Ladefläche seines Sattelschleppers. Dabei stürzte er von der Ladefläche und wurde unter dem Arbeitsgerät eingeklemmt. Eine Tanzgruppe die unterdessen im Sportheim Steinach trainierte, wurde durch die lauten Hilfeschreie des Verletzten auf diesen aufmerksam. Sie handelten vorbildlich und setzten unverzüglich den Notruf ab. Zudem alarmierten sie die örtliche Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Steinach, Aschach, Salz und Sandberg rückten mit circa 60 Einsatzkräften zur Unfallstelle an. Durch die vorbildliche Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte konnte der Verletzte geborgen werden. Im Anschluss wurde dieser nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Nüdlingen

Reh nach Unfall geflüchtet

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der B 287 bei Nüdlingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Golf und einem querendem Reh. Das Reh flüchtete nach dem Unfall zurück in den Wald. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Oerlenbach

Unbekannter beschädigt Pkw

Im Zeitraum vom 04.05.2022 bis 06.05.2022 wurde ein Pkw durch einen unbekannten beschädigt. Der Smart parkte auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Ramsthaler Straße in Ebenhausen. Am Pkw wurde eine Kunststoffleiste im Bereich des Kofferraums zerbrochen. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 mit der Polizei Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.

Thundorf in Unterfranken

Reh bei Wildunfall getötet

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag wurde ein Reh, das die Kreisstraße zwischen Maßbach und Thundorf querte, bei einem Zusammenstoß mit einem VW Golf getötet. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Bad Brückenau

Von tiefstehender Sonne geblendet und Fahrzeug übersehen

Wildflecken, Lkrs. Bad Kissingen

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der Einmündung der Bischofsheimer Straße zur Staatsstraße 2289 ein größerer Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 8.500 € entstand. Der 18-jährige Fahrer eines Toyotas wollte von der Bischofsheimer Straße nach rechts auf die Staatsstraße abbiegen und übersah hierbei eine bevorrechtigte 57-Jährige mit ihrem Mazda. Die Insassen sämtlicher Fahrzeuge blieben unverletzt und die beschädigten Pkws waren noch weiterhin fahrbereit.

Zwei Kleinunfälle im Laufe der Freitagmittags

Riedenberg/Oberleichtersbach, Lkrs. Bad Kissingen

Zwei weitere Kleinunfälle mussten Beamte der Polizei Bad Brückenau im Laufe des Freitags aufnehmen. Gegen Mittag kam es in der Frühlingstraße in Riedenberg zu einer seitlichen Berührung zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Hierbei entstand an beiden Pkws Sachschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.750 €. Verletzt wurde hierbei niemand.

Ebenfalls unverletzt blieben beide Beteiligten eines Parkremplers auf dem Gelände einer Tankstelle in Oberleichtersbach. Beim rückwärtigen Ausparken übersah ein 58-Jähriger ein querendes Fahrzeug und touchierte dieses mit seinem Heck. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2.300 €.

