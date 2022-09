Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 04.09.2022

In der Zeit von Mittwochabend 19 Uhr bis zum Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde der schwarze BMW einer Landkreisbesucherin aus Bamberg auf dem Parkplatz „Am Schloßberg“ angefahren. An dem Pkw wurde der vordere Stoßfänger verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Vom Verursacher des Schadens fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg unter der Tel.-Nr. 09732/906-0 zu melden.

Fehler beim Ausparken

Am Samstag gegen 9 Uhr wollte ein 89jähriger Hammelburger mit seinem Volvo aus einer Parklücke an einem Einkaufsmarkt in der Kissinger Straße rückwärts ausparken. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Pkw einer 65jährigen Landkreisbewohnerin und fuhr ihr in die Fahrerseite. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2700 Euro. Der Unfallverursacher wurde mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.

Sulzthal, Landkreis Bad Kissingen

Zusammenstoß mit einem Reh

Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr befuhr ein 62jähriger mit seinem Kastenwagen die Kreisstraße 7 von Wirmsthal in Richtung Euerdorf als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte der Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh erlag den Verletzungen, am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 04.09.2022

Bad Kissingen

Geparkte Pkws verkratzt

Im Zeitraum vom 02.09.2022 bis 03.09.2022 wurde in der Veit-Stoß-Straße ein blauer Toyota von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Pkw war ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen geparkt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro.

Auch am Güßgraben wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw von einem unbekannten Täter beschädigt. Im Zeitraum vom 28.07.2022 bis zum 02.09.2022 wurde hier ein silberner Mercedes mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Hier entstand ebenfalls ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.

Bei Arbeitsunfall im Wald schwer verletzt

Am Samstagvormittag kam es bei Holffällarbeiten in einem an Bad Kissingen angrenzendem Waldstück zu einem Unfall, bei dem ein 55-jähriger schwer verletzt wurde. Ein Arbeiter wurde durch einen Ast so getroffen, dass dieser zu Fall kam und sich dabei ein Handgelenk brach und weitere sturzbedingte Verletzungen erlitt. Der Verletzte wurde durch die Feuerwehren Bad Kissingen und Hausen aus dem Wald geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Unfallflucht am Tattersall

Auf dem Tattersall-Parkplatz wurde am Samstagmittag ein weißer Seat durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um die Aufnahme des Verkehrsunfalls zu kümmern. Am Seat wurde die Heckstoßstange beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 2000,- Euro entstand. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0971 / 7149-0 mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.

Illegale Müllablagerung

Am Samstag wurde im Bereich der Verlängerung des Haarder Wegs am Götzenberg eine illegale Müllablagerung entdeckt. Ein unbekannter lagerte in einem Gebüsch drei Säcke mit Hausmüll ab. Die Polizei untersucht nun den Müll auf Hinweise zum Verursacher. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Rufnummer 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.

Oerlenbach

Wildunfall mit Omnibus

Am Samstagabend befuhr der 80-jährige Fahrer eines mit Fahrgästen besetzten Kraftomnibusses die KG4 von Ebenhausen kommend in Richtung Oerlenbach. Auf Höhe Kilometer 1,200 querte plötzlich von rechts kommend ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer des Omnibusses konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß frontal mit dem Reh zusammen. Das Reh verstarb vor Ort. An dem Omnibus entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 03.09.2022

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lkr Bad Kissingen, 97799 Zeitlofs, OT Detter

Am 02.09.2022 kontrollierte eine Polizeistreife der PI Bad Brückenau gegen 22:35 Uhr einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Bad Kissingen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser in seinem Rucksack 4,1 Gramm Marihuana mitführte. Da das Rauschgift der Einziehung unterliegt, wurde dieses sichergestellt. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 03.09.2022

Fahrt unter Drogeneinfluss

Euerdorf, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagabend wurde ein 21- jähriger PKW- Fahrer in Euerdorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen zeitnah zurückliegenden Drogenkonsum des Fahrzeugführers. Daraufhin wurde die Weiterfahrt vor Ort unterbunden und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Fahren unter Drogeneinfluss zu.

Wildunfall mit Reh

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Feuerthal und Westheim zu einem Wildunfall, als ein 25- jähriger Ford- Fahrer ein Reh frontal erfasste. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro

Brand einer Gartenhütte

Oberthulba, Lkr. Bad Kissingen: In Thulba kam es am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr zum Brand einer Gartenhütte. Die betroffene Gartenhütte war direkt an die Fassade einer Scheune angebaut und brannte vollständig ab. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnten die in Vollbrand stehende Gartenhütte löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl der angrenzenden Scheune glücklicherweise verhindern. An der angrenzenden Scheune wurde somit nur die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf ca. 15.000,-. Die Brandursache konnte vor Ort bislang noch nicht geklärt werden.

Pressebericht der PI Bad Brückenau vom 03.09.2022

Münnerstadt

Wildunfall

Am 02.09.2022, gegen 20:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Althausen und Poppenlauer ein Wildunfall. Eine VW-Fahrerin kollidierte auf der Strecke mit einem Reh, welches nach dem Zusammenstoß weiter lief. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Weißer VW Golf in der Gymnasiumstraße verkratzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, wurde ein Golf in der Gymnasiumstraße ringsherum verkratzt. Nachdem die Alarmanlage des Fahrzeuges anging, flüchtete der bislang unbekannte Täter. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht hierfür Zeugen zum Vorfall.

Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitag, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße von Roth in Richtung Reichenbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei berührten sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge mit den jeweils linken Außenspiegel. Nach dem Unfall blieb die Fahrerin des weißen Opel stehen und rief die Polizei. Der Fahrer des silbernen Fahrzeuges fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Wer kann Hinweise auf ein am linken Außenspiegel beschädigtes, silberfarbenes, Fahrzeug geben.

Oerlenbach

Wildunfall

Auf dem Weg von Oerlenbach zur Schwarzen Pfütze lief einem BMW-Fahrer ein Reh direkt vor den Wagen. Das Tier flüchtete nach dem Unfall. Am Pkw entstand glücklicherweise nur minimaler Schaden. Der örtliche Jagdpächter wurde von dem Vorfall unterrichtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter der 0971/7149-0 entgegen.

