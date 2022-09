Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 03.09.2022

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lkr Bad Kissingen, 97799 Zeitlofs, OT Detter

Am 02.09.2022 kontrollierte eine Polizeistreife der PI Bad Brückenau gegen 22:35 Uhr einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Bad Kissingen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser in seinem Rucksack 4,1 Gramm Marihuana mitführte. Da das Rauschgift der Einziehung unterliegt, wurde dieses sichergestellt. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 03.09.2022

Fahrt unter Drogeneinfluss

Euerdorf, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagabend wurde ein 21- jähriger PKW- Fahrer in Euerdorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen zeitnah zurückliegenden Drogenkonsum des Fahrzeugführers. Daraufhin wurde die Weiterfahrt vor Ort unterbunden und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Fahren unter Drogeneinfluss zu.

Wildunfall mit Reh

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Feuerthal und Westheim zu einem Wildunfall, als ein 25- jähriger Ford- Fahrer ein Reh frontal erfasste. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro

Brand einer Gartenhütte

Oberthulba, Lkr. Bad Kissingen: In Thulba kam es am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr zum Brand einer Gartenhütte. Die betroffene Gartenhütte war direkt an die Fassade einer Scheune angebaut und brannte vollständig ab. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften konnten die in Vollbrand stehende Gartenhütte löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl der angrenzenden Scheune glücklicherweise verhindern. An der angrenzenden Scheune wurde somit nur die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf ca. 15.000,-. Die Brandursache konnte vor Ort bislang noch nicht geklärt werden.

Münnerstadt

Wildunfall

Am 02.09.2022, gegen 20:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Althausen und Poppenlauer ein Wildunfall. Eine VW-Fahrerin kollidierte auf der Strecke mit einem Reh, welches nach dem Zusammenstoß weiter lief. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Weißer VW Golf in der Gymnasiumstraße verkratzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, wurde ein Golf in der Gymnasiumstraße ringsherum verkratzt. Nachdem die Alarmanlage des Fahrzeuges anging, flüchtete der bislang unbekannte Täter. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht hierfür Zeugen zum Vorfall.

Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitag, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße von Roth in Richtung Reichenbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei berührten sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge mit den jeweils linken Außenspiegel. Nach dem Unfall blieb die Fahrerin des weißen Opel stehen und rief die Polizei. Der Fahrer des silbernen Fahrzeuges fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Wer kann Hinweise auf ein am linken Außenspiegel beschädigtes, silberfarbenes, Fahrzeug geben.

Oerlenbach

Wildunfall

Auf dem Weg von Oerlenbach zur Schwarzen Pfütze lief einem BMW-Fahrer ein Reh direkt vor den Wagen. Das Tier flüchtete nach dem Unfall. Am Pkw entstand glücklicherweise nur minimaler Schaden. Der örtliche Jagdpächter wurde von dem Vorfall unterrichtet.

