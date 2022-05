Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 29.05.2022

Bad Kissingen

Citybike gefunden

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde in der Salinenstraße am Abend des 28. Mai ein graues, herrenloses Citybike der Marke „Fischer“ aufgefunden. Das 21-Gang Rad kann durch den Besitzer bei der Polizei Bad Kissingen abgeholt werden.

Ladendieb mit Haftbefehl erwischt

Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich in einem Schuhgeschäft in Bad Kissingen ein Ladendiebstahl. Ein 25-jähriger verließ mit zwei Paar Schuhen im Rucksack das Geschäft. Da er diese nicht bezahlte, schlug die Alarmanlage an. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den Ladendieb ein offener Haftbefehl vorliegt. Der 25-jährige wurde von den Beamten verhaftet und an die JVA Schweinfurt übergeben.

Kopfnuss durch Unbekannten

In der Samstagnacht kam es in einer Bar in der Schönbornstraße in Bad Kissingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Angestellten.

Der 45 Jahre alte Barkeeper bekam von einem jungen Mann eine Kopfnuss, worauf-hin der Täter flüchtete. Der Geschädigte wurde nur leicht verletzt und musste nicht ärztlich versorgt werden.

Bei dem Täter handelte es sich um einen 190 cm großen Mann Anfang 20 mit kurzen lockigen Haaren.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

Schlägerei bei einer Geburtstagsfeier

Am Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr kam es in Albertshausen während einer Ge-burtstagsfeier zu einer Körperverletzung.

Ein 32-jähriger Mann hat während dieser Feier einen 24 Jahre alten Gast mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Der Geschädigte musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter entfernte sich zwar anschließend von der Feier, seine Identität konnte aber festgestellt werden.

Nüdlingen

Betrunkener fährt in Gartenmauer

Am Samstag gegen 18:30 Uhr verlor ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam dabei in Nüdlingen in der Haardstraße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Gartenmauer zusammen.

Die von den Anwohnern verständigte Polizeistreife stellte bei dem Audi-Fahrer 1,4 Pro-mille fest.

Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

Am Pkw und an der Gartenmauer entstand ein Gesamtschaden von ca. 10 000 Euro.

Dem Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 29.05.2022

Kollision bei Überholvorgang

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Am Samstagmorgen setzte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße B287 zwischen Hammelburg und Fuchsstadt zum Überholen eines Traktors an. Hierbei übersah er, dass sich der direkt dahinter fahrende Pkw bereits im Überholvorgang befand. Deshalb touchierte er mit seiner linken Fahrzeugseite den bereits überholenden Pkw auf dessen rechter Fahrzeugseite. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.000.- Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter An der Walkmühle in Hammelburg ein Graffiti angebracht. Hierbei wurde mittels einer Schablone und schwarzer Sprühfarbe eine männliche Figur, die sich eine Pistole an den Kopf hält, angebracht. Zudem wurde ein angrenzendes Geländer auf dem Fußweg zum Bahnübergang „Hammelburg Ost“ entfernt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg (Tel.: 09732/9060)!

Wildunfall mit Reh

Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 50-jähriger Opel-Fahrer die Staatsstraße zwischen Lager Hammelburg und Gauaschach. Aus einem angrenzenden Waldstück lief ein Reh auf die Fahrbahn, welches dieser mit der vorderen linken Fahrzeugfront erfasste. Das Reh überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4.000.- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 29.05.2022

Zwei Ladendiebe zur gleichen Zeit am Werk

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Am Samstagmorgen ist es in einem Bad Brückenauer Discounter zu zwei Ladendiebstählen gekommen. Kurz vor neun Uhr konnte ein 38-Jähriger von einer aufmerksamen Mitarbeiterin dabei beobachtet werden, wie er Nahrungsmittel im Wert von 13,17 Euro in seinen mitgebrachten Rucksack packte. Anschließend wollte er den Discounter verlassen ohne zu bezahlen. Noch bevor der Mann dies tun konnte, wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen und bis zum Eintreffen der verständigten Streife festgehalten. Nicht einmal fünf Minuten später hatte ein 62-Jähriger im selben Discounter die gleiche Idee. Er bezahlte zwar einen Teil seiner Waren, jedoch versuchte er Lebensmittel im Wert von 5,27 Euro unbemerkt aus dem Laden zu entwenden. Da er von einer weiteren aufmerksamen Mitarbeiterin beobachtet wurde, scheiterte sein Vorhaben. Beide Ladendiebe erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Nächtliche Auseinandersetzung endet mit Krankenhausbesuch

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Bad Brückenauer Altstadt gegen 02:00 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Sein Wochenende hatte sich ein 28-Jähriger eigentlich anders vorgestellt. Statt einen schönen Abend in einer Bad Brückenauer Bar zu verbringen, traf er auf einen Mann, der ihm beim Verlassen der Bar mehrere Platzwunden und Frakturen im Nasen- und Jochbeinbereich zufügte. Der Grund hierfür ist nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen unbekannt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet konnte keine verdächtige Person mehr angetroffen werden. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Brückenau unter 09741/606-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 28.05.2022

Bad Kissingen

Kraftrad kippt bei Auffahrunfall um

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmittag, kurz nach 12.00 Uhr, im Stadtteil Garitz im Bereich Bischwindenstraße/Talstraße. Ein Opel-Fahrer fuhr auf das vor ihm stehende Krad eines 66-Jährigen auf. Dabei kippte das Krad um und insgesamt entstand ein Schaden von über 1.500,- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw VW den Ostring in Richtung Faberkreuzung. Eine vorausfahrende 40-Jährige Fahrerin eines Pkw Opel musste auf Höhe der Einmündung zur Wendelinusstraße verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 26-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw Opel der 40-Jährigen auf.

Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000,- Euro.

Verkehrsunfall durch Steinbrocken

Ein 56-Jähriger befuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw BMW die Salinenstraße in Richtung Innenstadt, als ein größerer Steinbrocken von einer angrenzenden

Böschung auf die Fahrbahn rollte. Der 56-Jährige bemerkte den Steinbrocken zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug über den Stein, wodurch die Frontstoßstange leicht beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Unfall bei Ausweichmanöver

Eine 46-Jährige fuhr am Samstagmorgen mit ihrem Pkw Hyundai in der Albertshausener Straße entlang, als eine herrenlose Katze die Fahrbahn überquerte. Beim Versuch der Katze auszuweichen streifte die 46-Jährige mit ihrem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 1.700,- Euro. Die Unfallverursacherin verhielt sich vorbildlich, indem sie einen Hinweiszettel mit ihren Personalien am geschädigten Pkw hinterließ und den Unfall bei der Polizei Bad Kissingen meldete.

Maßbach

An Wegweiser hängen geblieben

Am Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, blieb die Fahrerin eines Kleintransporters beim Ausfahren aus einer Haltestelle in der Poppenlauerer Straße an einem Wegweiser hängen. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt circa 3.050,- Euro.

Wildunfall

Am späten Freitagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 2 bei Maßbach ein Wildunfall. Eine 25-Jährige, die mit ihrem Pkw Seat von Maßbach in Richtung Weichtungen unterwegs war erfasste hierbei ein Reh, welches die Fahrbahn überquerte. Das Reh flüchtete nach dem Unfall in ein angrenzendes Waldstück. Am Pkw der 25-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.200,- Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde mit der Absuche nach dem verletzten Reh beauftragt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 28.05.2022

Vom Fahrrad gestürzt

In den Nachmittagsstunden des Freitag kam es in Hammelburg in der Faulstiegstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Aufgrund eines Fahrfehlers und ohne jede Fremdbeteiligung kam der 85-jährige zu Sturz. Dabei zog sich der Mann Schürfwunden im Gesichtsbereich zu. Er wurde an Ort und Stelle von Rettungssanitätern behandelt und konnte im Anschluss nach

Hause entlassen werden. Eine ambulante bzw. stationäre Behandlung des Mannes in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden, der nach vorläufiger Schätzung bei ca. 50 Euro liegen dürfte. Zum Unfallzeitunkt trug der 85-jährige einen Fahrradhelm, der schlimmere Verletzungen verhindert hat.

Warenbetrug

Offensichtlich ist eine 17-jährige Hammelburgerin einem Betrüger aufgesessen. Die junge Frau erwarb auf einer Online-Verkaufsplattform ein paar Markenschuhe im Wert von knapp 100,00 Euro. Trotz einer schnellen Überweisung blieb die Lieferung der Schuhe aus. Die 17-jährige erstatte nun Anzeige gegen den/die Händler. Die Polizeiinspektion Hammelburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kupferrinne entwendet

Am Freitag, den 27.08.2022, in der Zeit von 16:30 Uhr - 18:00 Uhr, kam es in Ramstahl zu einem Diebstahl einer Kupferdachrinne. Drei bislang unbekannte Männer, stellten sich zunächst als Altmetallsammler gegenüber dem späteren 44-jährigen Geschädigten vor und erkundigten sich nach Altmetall. Nachdem man sich einig wurde, verließ der 44-jährige das eigene Anwesen und kehrte gegen 18:00 Uhr

zurück. Dabei musste er feststellen, dass während seiner Abwesenheit eine am Dachvorsprung montierte Kupferrinne im Wert von ca. 250,00 Euro entwendet wurde. Offenbar gingen die drei Tatverdächtigen dabei so rabiat vor, dass an dem Anwesen des Geschädigten ein zusätzlicher Sachschaden von ca. 750,00 Euro entstanden ist. Der Geschädigte fertigte vom Fahrzeug und Kennzeichen des Sprinters, mit dem die

drei Täter vorgefahren sind, Lichtbilder was die polizeiliche Ermittlungsarbeit erleichtert. Mögliche Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Hammelburg unter der 09732/9060 zu melden. Im vorliegenden Fall leitete die PI Hammelburg ein Ermittlungsverfahren wegen des sog. Buntmetalldiebstahls ein.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 28.05.2022

Unfallflucht an der Wandelhalle

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Bei einer Verkehrsunfallflucht Freitagnachmittag in Bad Brückenau, Parkplatz Wandelhalle entstand ein Sachschaden von ca. 2000,-- Euro.

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer musste verkehrsbedingt mit seinem Fahrzeug, ein Pkw Peugeot, am Parkplatz der Wandelhalle in Bad Brückenau, wenden bzw. rückwärts ausparken und übersah hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Seat Leon. Am geparkten Pkw entstand hierbei ein Frontschaden an der Stoßstange und am Kühlergrill. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. Unbeteiligte Zeugen an der Unfallstelle führte die mit der Sachbearbeitung betraute Streife rasch zur Wohnung des Unfallverursachers. Dort konnte der unfallverursachende Fahrer angetroffen und die weiteren Ermittlungen durchgeführt werden.

Brennende Mülltonne

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am frühen Freitagabend eine Mülltonne in Bad Brückenau, Am Kleinen Steinbusch, in Brand.

Der Mitteiler bemerkte während seines Spaziergangs Flammen die aus einer Mülltonne in der Straße Am Kleinen Steinbusch schlugen und alarmierte sofort die Leitstelle in Schweinfurt. Die Feuerwehr von Bad Brückenau konnte den Brand in kürzester Zeit löschen. An einem Carport, unter welchem die Mülltonne stand, entstand aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr daher kein Schaden.

Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht aufgeklärt werden und ist daher Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hier bittet die Polizei Bad Brückenau um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09741/6060.

Auseinandersetzung auf dem Nachhauseweg

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Am Samstagmorgen kam es gegen 03.00 Uhr in Motten, Brückenauer Straße, zu einem lautstarken Streit zwischen zwei Männern, der in einer Körperverletzung mündete.

Nach dem Eintreffen der Polizeistreife konnte in Erfahrung gebracht werden, dass zwei Besucher der Veranstaltung in Motten anlässlich des 40jährigen Bestehens des dortigen Burschenvereins in einen Streit auf dem Nachhauseweg gerieten. Hierbei schlug einer der Kontrahenten unvermittelt mehrfach dem geschädigten 29jährigen Mann ins Gesicht. Der Geschädigte fiel zu Boden, blieb dort benommen liegen und musste notärztlich versorgt werden. Anschließend kam dieser zur weiteren Versorgung ins Klinikum nach Fulda. Von Zeugen vor Ort konnte beobachtet werden, dass der Täter in einen weißen Pkw Seat anschließend einstieg und in Richtung Fulda davonführ. Eine von der Streife sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang ergebnislos. Durch die Streife wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und Zeugen vor Ort befragt. Die Polizei Bad Brückenau bittet nun auch in diesem Fall um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09741/6060. Wer hat Beobachtungen zu der Körperverletzung gemacht?

Wer hat das komplette Kennzeichen des weißen Pkw, Seat, des Täters ablesen können, als dieser davon fuhr?

EC-Karte unterschlagen und damit Bargeld abgehoben

Bad Brückenau, Lkr. Bad Kissingen

Ein 17jähriger Geschädigter erschien zusammen mit seiner Mutter in der Wache der Polizeiinspektion Bad Brückenau und teilte mit, dass er seinen Geldbeutel mit EC-Karte verloren habe. Weiter gab der Geschädigte an, dass noch am gleichen Tag, nachdem sich die PIN der EC-Karte im Geldbeutel befand, ein unbekannter Täter mit dieser Karte Bargeld an einem Geldautomaten in Bad Brückenau in Höhe von 1000,-- Euro abhob. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung und Betrugs.

