Polizeibericht der Inspektion Bad Kissingen vom 26.12.2021

Bad Kissingen

TV-Gerät bei örtlicher Corona-Teststrecke entwendet

Im Tatzeitraum Freitag 24.12.2021, 12:00 Uhr bis Samstag 25.12.2021, 08:45 Uhr wurde im Vorzelt der Corona-Teststraße am Rathausplatz in Bad Kissingen ein dort aufgehängtes TV-Gerät durch einen Unbekannten entwendet. Der Entwendungsscha-den beläuft sich auf ca. 150,00 €.

Die Polizei Bad Kissingen nimmt sachdienliche Hinweise und mögliche Zeugenmel-dung unter der Tel.-Nr.: 0971/7149-0 entgegen.

Bad Bocklet

In den Graben gerutscht

Am Samstagmorgen geriet der Fahrer eines VW Caddy beim Abbiegen von der Orts-verbindungsstraße Windheim - Bad Bocklet auf die Kreisstraße KG20, aufgrund winterglatter Fahrbahn, ins Rutschen. Dadurch rutschte das Fahrzeug in den, gegenüber der Einmündung liegenden, Straßengraben. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, Sachschaden ca. 7000,00 €. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kontrolle verloren und im Graben überschlagen

Am Samstagabend verlor der Fahrer eines Mitsubishis beim Befahren einer Links-kurve, auf der Kreisstraße KG20 zwischen Münnerstadt und Bad Bocklet, auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch geriet er nach rechts in den Stra-ßengraben, wo das Fahrzeug sich mind. einmal überschlug und auf der Beifahrerseite liegen blieb. Der 18-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin musste sich anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus begeben. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Wildunfall mit Reh

Am Sonntagmorgen kam es auf der Ortverbindungsstraße zwischen Bad Bocklet und Hohn zu einem Wildunfall zwischen einem Pkw VW Golf und einem die Fahrbahn kreu-zenden Reh. Nach dem Zusammenprall flüchtete das Tier. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 €.

Burkardroth

Auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle verloren

Am Samstagmorgen befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel die Staatsstraße 2267 von Premich in Richtung Steinach. In einer Linkskurve verlor sie auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte im Anschluss gegen die Leitplanke und kam entgegen der Fahrrichtung zum Stehen. Dabei entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 1000,00 € und die Leitplanke wurde ebenfalls leicht beschä-digt.

Münnerstadt

Wildunfall mit Reh

Am Sonntagmorgen kam es auf der Kreisstraße KG11 zu einem Wildunfall zwischen einem Pkw Mercedes und einem die Fahrbahn kreuzenden Reh. Durch den Zusam-menprall wurde das Tier getötet und an dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,00 €.

Maßbach

Reh ausgewichen

Am 1. Weihnachtsfeiertag wich der Fahrer eines Pkw VW Polo auf der Staatsstraße 2281 zwischen Maßbach und Rothhausen einem Reh aus, welches auf die Straße gelaufen war. Dadurch konnte zwar ein Zusammenstoß mit dem Reh vermieden wer-den, allerdings verlor der Autofahrer nach seinem Manöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, wurde gedreht und rutschte über die Gegenfahrbahn auf die dortige Leit-planke. Der Fahrer blieb unverletzt, aber an seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rannungen

Spiegelberührung

Am Samstagvormittag kam es in Rannungen im Ebenhäuserweg, auch aufgrund der geringen Fahrbahnbreite von ca. 4 Metern, zu ener Berührung der jeweils linken Au-ßenspiegel zweier in entgegengesetzter Richtung fahrender Pkws. Dabei wurde an einem der Fahrzeuge der Außenspiegel beschädigt. Bei Fahrzeugführer wurden bei der Unfallaufnahme bezüglich des geltenden Rechtsfahrgebotes belehrt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 25.12.2021

Burkardroth

Wildunfall

Am Freitagabend befuhr der 60-jährige Fahrer des Pkw, Mercedes, die KG 15 von Aschach kommend in Richtung Stralsbach. Auf Höhe Km 1.9 querte plötzlich ein Reh von links kommend die Fahrbahn. Der Fahrer des Mercedes konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und touchierte mit der Fahrzeugfront das Reh. Das Reh lief in unbekannte Richtung weiter. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Teilediebstahl an Wohnwagen

Am Weihnachtstag erstattete der 68-jährige Eigentümer eines Wohnwagens Marke Bürstner eine Anzeige wegen Diebstahls. Im Zeitraum vom 21.12.2021, 00.00 Uhr, bis 24.12.2021, 11.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Schlingerkupplung an dem, auf dem Privatgrundstück des Geschädigten Am Kalkofen in Stangenroth abgestellten, Wohnwagen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0.

Wildunfall

Am Morgen des Weihnachtstages befuhr der 70-jährige mit seinem Pkw die KG 34 von Katzenbach kommend in Richtung Poppenroth. Bei Km 0.570 querte ein Reh von rechts kommend die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh flüchte von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Nüdlingen

Kleinunfall auf Supermarktparkplatz

Am Freitagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einem Kleinunfall. Der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters stieß beim Ausparken aus Unachtsamkeit gegen den geparkten Pkw, VW, Passat, des 62-jährigen Fahrzeughalters. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Rannungen

Reifen platt gestochen

Am 23.12.2021, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, wurde in der Ludwig-Erhard-Straße in Rannungen ein Hinterreifen bei einem VW platt gestochen. Es entstand dadurch ein Schaden von ca. 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Kissingen unter der 0971 / 71 49 0.

Verkehrsunfallflucht

Der 34-jährige Geschädigte parkte am 23.12.2021 im Zeitraum von 16.00 bis 17.00 Uhr den Pkw, BMW, 320d, in der Schulzengasse in Rannungen. In diesem Zeitraum wurde dessen Pkw durch unbekannte Person mit unbekanntem Fahrzeug an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. An dem Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Brückenau vom 25.12.2021

Zwei Wildunfälle

Am 24.12.2021 befuhr gegen 16:45 Uhr ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen mit seinem Pkw Audi die KG 27 von Detter in Richtung Heiligkreuz. Hierbei kollidierte er frontal mit einem plötzlich die Fahrbahn überquerenden Reh. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Am 24.12.2021 befuhr gegen 16:45 Uhr eine 37-Jährige aus dem Landkreis Bad Kissingen mit ihrem Pkw Audi die St 2289 von Bad Brückenau in Richtung Zeitlofs. Hierbei kolldierte sie frontal mit einem plötzlich die Fahrbahn überquerenden Reh. Am Fahrzeug enstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 25.12.2021

Mit Reh kollidiert

Fuchsstadt, Lkr. Bad Kissingen: Am ersten Weihnachtsfeiertag, kurz nach 01:00 Uhr, kam es zu einem Wildunfall auf der KG 44 zwischen Gauaschach und Fuchsstadt. Als ein 45-jähriger VW-Fahrer die besagte Kreisstraße befuhr, querte ein Reh die Fahrbahn. Dabei kollidierte der das Tier mit dem VW und verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein geringfügiger Sachschaden. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um die Abholung des Rehs.

Vom Grabstein eingeklemmt und schwer verletzt

Hammelburg OT Gauaschach, Lkr. Bad Kissingen

Während der Grabpflege in den Mittagsstunden des 24.12.2021 fiel auf dem Gauaschacher Friedhof ein locker sitzender Grabstein auf das Bein einer 34-jährigen. Dabei wurde sie aufgrund des hohen Gewichts des Grabsteins eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Eine anwesende Zeugin verständigte, nachdem sie den Vorfall beobachtet hat, die Feuerwehr. Diese befreite sodann die Dame und sicherte den Grabstein. Durch den Vorfall erlitt die 34-jährige eine Fraktur am Bein und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik

geflogen werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hammelburg vom 24.12.2021

Wildunfall

Sulzthal, Lkrs. Bad Kissingen: Ein 21jähriger VW-Fahrer, befuhr am 23.12.2021, um 16.44 Uhr, die Staatsstr. 2290, von Schweinfurt kommend Richtung Sulzthal. Kurz vor Sulzthal überquerte ein Reh die Fahrbahn. Das Reh wurde frontal erfasst und flüchtete. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert und kümmert sich. Am Pkw VW entstand ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro.

Verkehrsunfall beim Einparken

Hammelburg, Lkrs. Bad Kissingen: Am 23.12.2021, um 17.45 Uhr, beschädigte eine 24jährige beim Rückwärtseinparken, mit ihrem VW, in der Reichenberger Straße, einen bereits geparkten BMW (Kratzer am hinteren rechten Kotflügel). Sie selbst bemerkte den Anstoß nicht, wurde aber von einem Passanten darauf angesprochen. Sie brachte ihre Kinder in die Wohnung und kam mit Stift und Zettel zurück. Der beschädigte PKW war jedoch nicht mehr vor Ort. Die 24jährige verständigte daraufhin die PI Hammelburg.

Geraume Zeit später stand das beschädigte Fahrzeug wieder in der Reichenberger Straße. Die 24jährige Unfallverursacherin brachte einen Zettel mit ihren Personalien und den Sachverhalt an die Windschutzscheibe an und verständigt wiederum die Polizei. Da es sich um ein auswärtiges Kennzeichen handelte wurden die Personalien gesichert. Am 24.12.2021, 10.35 Uhr, meldete sich der Besitzer des geschädigten PKW bei der PI Hammelburg, somit konnte alles geklärt werden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Oberthulba, Wittershausen, Lkrs. Bad Kissingen: Im Zeitraum vom 23.12.2021, 19.00 Uhr bis 24.12.2021, 00.30 Uhr, wurde in der Feierhütte der FFW Wittershausen, Auraer Str. 1, 97723 Wittershausen, gewaltsam eingebrochen. Bei einem Kontrollgang bemerkte einer der Geschädigten, dass das Fenster der Hütte offen stand. Aufgrund der Spuren. Konnte eindeutig von einem Einbruch ausgegangen werden. Bei einer genauen Überprüfung in der Hütte wurde festgestellt, dass ein Laptop Marke „Asus“ und Bargeld (ca. 90.- Euro) fehlten. Sachschaden entstand in Höhe von ca. 100.- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hammelburg unter der Tel.Nr. 09732/9060 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen vom 24.12.2021

Bad Kissingen

Handy-Diebstahl

Am Mittwoch, im Zeitraum von 17:00 -18:00 Uhr kaufte eine 57-Jährige in Bad Kissingen, Am Riedgraben ein. Sie trug eine Umhängetasche über ihre Schulter. In der Innentasche befand sich ihr Smartphone der Marke Samsung.

Unbekannte Täter nutzten vermutlich die Situation aus und entwendeten das Smartphone der Dame aus ihrer Umhängetasche.

Das Smartphone hatte neben dem ideellen Wert noch einen Zeitwert von ca. 100 €.

Die Polizei Bad Kissingen nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmittag kam es im Bad Kissingen im Rilkeweg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines Fiat missachtete an der Kreuzung zur Klinikstraße einen von rechts einbiegenden, vorfahrtsberechtigten Pkw BMW und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4500,-- Euro. Der Fahrer des Fiat muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Mit Pedelec gestürzt

Eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr am Donnerstagabend die Seehofstraße in Bad Kissingen. Aufgrund Glatteis stürzte sie mit ihrem Pedelec alleinbeteiligt. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau schwer. Am Pedelec entstand augenscheinlich kein Schaden.

In den Zaun gerutscht

Ein 20-Jähriger rutschte am Donnerstagabend mit seinem VW im Wohngebiet aufgrund Eisglätte im abschüssigen Kurvenbereich in einen Grundstücksbegrenzungszaun. Der Pkw beschädigte 3 Zaunfelder und die Fassade des Wohnhauses. Auch der Pkw wurde beschädigt. Der Pkw-Fahrer erhielt eine Verwarnung. Die Beteiligten wurden bzgl. der Schadensregulierung auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Am Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 600,-- Euro; am Zaun und an der Fassade ca. 3500,-- Euro.

Pkw beschädigt, Verursacher nicht bekannt

Am Freitag, dem 10.12.2021 zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des E-Centers an der Spitzwiese. Dabei fuhr er einen geparkten, blauen BMW vermutlich beim Aus- oder Einparken an. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise zur Sache machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Tel. Nr. 0971/7149-0 melden.

Bad Bocklet

Ins Bankett gekommen und die Kontrolle verloren

Am Donnerstagmittag geriet der Fahrer eines Opel Corsa auf der Kreisstraße KG16 zwischen Bad Bocklet und Aschach in das Straßenbankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr anschließend zwei Leitpfosten und kam an einem Drahtzaun eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600,00 €.

Burkardroth

Wildunfall mit Reh

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wollbach und Premich zu einem Zusammenstoß eines Pkws mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Das Reh flüchtete anschließen in den Wald. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 €.

Brand einer Holzhütte

Am Donnerstagabend kam es in Stangenroth zu einem Brand einer Holzhütte. Diese Holzhütte wird seit Jahren als Jugendtreff genutzt. Der darin befindliche Holzofen konnte als Brandursache ermittelt werden. Ein vorsätzliches Handeln konnte ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr Stangenroth ließ die Holzhütte kontrolliert abbrennen. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Münnerstadt

Unfall bei Glätte

Am Donnerstagabend kam es in der Innenstadt zu einem Glätteunfall. In einer Rechtskurve rutschte bei überfrierenden Regen eine VW-Fahrerin gegen einen geparkten

Opel. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ca. 5000,-- Euro.

Oerlenbach

Supermarkt-Fassade mit Graffiti beschmiert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Gebäudefassade eines Supermarktes am Kreisel in Oerlenbach mit brauner Graffiti Farbe auf einer Länge ca. 40 Metern besprüht. Dadurch entstand ein Sachschaden von geschätzt 8000,00 € an dem Gebäude.

Die Polizei Bad Kissingen nimmt sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall unter der Tel.-Nr.: 0971/7149-0 entgegen.

