Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Inspektion Bad Kissingen vom 01. Januar 2022

Bad Kissingen

Fahrrad benutzt und beschädigt

Bereits am Freitagabend wurde ein Fahrrad, welches an der KissSalis-Therme abgestellt gewesen war, durch unbekannte Täter zuerst unbefugt benutzt und anschließend beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Zusammenstoß weitergefahren

Am Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr, wurde eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Riedgraben gemeldet. Dort stieß ein Pkw Hyundai beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Mercedes. Der Hyundai-Fahrer setzte einfach seine Fahrt fort, ohne sich um den Anstoß zu kümmern. Sowohl der Sohn des Mercedes-Fahrers, der noch im Fahrzeug saß und wartete, wie auch eine Passantin beobachteten den Zusammenstoß und notierten sich das Kennzeichen. Bei der Unfallaufnahme konnte zuerst kein Sachschaden am Mercedes festgestellt werden, was jedoch noch in einer Werkstatt überprüft werden muss. Falls doch ein Schaden festgestellt wird, wird ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen den Hyundai-Fahrer eingeleitet.

Pkw prallte gegen Verkehrsschild

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 43-jährige Hyundai-Fahrerin die Euerdorfer Str. von der Südbrücke kommend in Richtung Hammelburg. In der Kurve vor der dortigen Brücke kam sie aufgrund von Fahrbahnglätte ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrsschild. Am Verkehrsschild entstand ca. 500,- Euro Sachschaden, am Pkw ca. 1000,- Euro. Was die Glätte auf der dortigen Fahrbahn verursachte ist bisher nicht bekannt.

Wildunfall mit Reh

Am Freitagmorgen, gegen 04.50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2291 von Oberthulba in Fahrtrichtung Bad Kissingen. Kurz vor dem Ortsteil Albertshausen erfasste er ein die Straße querendes Reh. Während das Reh den Zusammenstoß nicht überlebte, entstand am Pkw nur ein Schaden in Höhe von ca. 1000

Streit zwischen einem Pkw-Fahrer und fünf Reiterinnen

Am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, kam es in der Alten Euerdorfer Straße zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und fünf Reiterinnen. Nachdem ein Audi-Fahrer laut eigenen Angaben schon ca. 10 Minuten in Schrittgeschwindigkeit hinter den Reiterinnen gefahren ist und diese provokativ ihn nicht vorbeifahren ließen, hupte der Pkw-Fahrer. Durch das Hupen erschrak ein Pferd und warf seine Reiterin ab. Die Frau wurde leicht verletzt und begab sich selbständig zur Untersuchung ins Krankenhaus Bad Kissingen. Eine zweite Reiterin soll im Anschluss an den Sturz den Pkw-Fahrer mit ihrer Reitgerte angegriffen und mehrfach geschlagen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der PI Bad Kissingen, Tel. 0971-71490, in Verbindung zu setzen.

Oerlenbach

Probefahrt endete mit Totalschaden

Am Donnerstagabend, gegen 17.40 Uhr, ereignete sich auf der KG 4 bei Ebenhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann und sein ebenfalls 24-jähriger Beifahrer wollten einen Pkw Fiat kaufen und führten deshalb eine Probefahrt durch. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kamen sie dann auf der KG 4 nach Ebenhausen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Während der Fahrer nur einen Schock erlitt, klagte der Beifahrer über starke Rückenschmerzen. Nachdem er von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und durch den Rettungsdienst versorgt worden war, wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Schweinfurter Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden von ca. 5000,- Euro. Dieser musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehren Oerlenbach und Ebenhausen waren mit ca. 20 Personen im Einsatz. Sie bargen nicht nur den Verletzten aus dem Fahrzeug, sondern sicherten auch die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Gegen den 24-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Burkardroth

Wildunfall

Am Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr, erfasste eine Pkw-Fahrerin zwischen Oehrberg und Katzenbach frontal ein Reh. Das Tier wurde durch den Zusammenstoß getötet, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Wohnungstür beschädigt

In der Silvesternacht, zwischen 22.30 Uhr bis 04.30 Uhr, wurde der Glaseinsatz einer Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Seestraße in Wollbach beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Kissingen bittet Zeugen um Hinweise unter der Tel. 0971/7149-0.

Nüdlingen

Verkehrsunfall

Am 30.12.21 gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Nüdlingen und der St 2445. Eine 31-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw Renault in Richtung der St 2445. Aufgrund ihrer nicht angepassten Geschwindigkeit kam sie auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und rutschte nach links an die dortige Fahrstreifenbegrenzung. Durch den Aufprall wurden der Reifen und die Felge des Pkw beschädigt, dabei entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit eingeleitet.

Polizeibericht der Inspektion Bad Kissingen vom 02. Januar 2022

Bad Kissingen

Tür und Fenster eines Hauses in Winkels beschädigt

Im Zeitraum vom 31.12.2021 gegen 20:00 Uhr bis zum 01.01.2022 gegen 13:00 Uhr wurden eine Haustür und ein Kellerfenster eines Hauses in der Wankelstraße in Bad Kissingen beschädigt. Aufgrund der aufgefundenen Sachlage kann ein versuchter Einbruch ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,- €. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall hat, soll sich bitte unter der Tel. Nr.: 0971/71490 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen melden.

Handbremse vergessen

Ein 42-jähriger Bad Kissinger stellte am Vormittag des 01.01.2022 seinen Pkw, Kia Cee´d, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Nur leider hatte er vergessen, das Fahrzeug mittels Handbremse gegen ein Wegrollen zu sichern. Dieses machte sich kurz danach selbstständig und rollte auf den dahinter abgeparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

