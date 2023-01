Ein Fahrzeughalter aus Motten (Kreis Bad Kissingen) hat am Mittwoch (11. Januar 2023) der Polizei einen Unfallschaden an seinem grauen Suzuki Vitara gemeldet. An dem Fahrzeug waren deutliche Unfallspuren im vorderen rechten Bereich festzustellen, berichtet die Polizeiinspektion Bad Brückenau.

Leider konnte der Geschädigte keine Angaben zu Ort und Zeit des Unfalls machen.

Bad Brückenau: Autofahrer meldet Unfallschaden - doch woher kommt er?

Er vermutete, dass das Fahrzeug in der Zeit von Montag (2. Januar 2023) bis Mittwoch (11. Januar) 2023 "irgendwo in Bad Brückenau" angefahren wurde.

Zeug*innen, die Angaben zum Unfallort und zur Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Brückenau unter der Telefonnummer 09741/6060 in Verbindung zu setzen.

