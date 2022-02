Schon im November 2019 hatte man in Nickersfelden erste Ideen zur Neugestaltung der 700 Quadratmeter großen Außenanlage rund um das Dorfgemeinschaftshaus gesammelt. Erst jetzt sollen die entsprechenden Aufträge zur Umgestaltung vergeben werden, weshalb Bürgermeister Andreas Sandwall (CSU) den Gemeinderat um einen Vorratsbeschluss bat, der ihn zur Auftragsvergabe bevollmächtigte. Das Ratsgremium stimmte zu.

Beim Ideen-Workshop im November 2019 hatten sich die Teilnehmer wegen der Nähe zur Saale auf das Thema "Piraten" geeinigt, weshalb dazu passende Spielgeräte beschafft werden sollen. Da ein richtiges Piratenschiff zu groß wäre, hatte man sich auf ein kleineres, einem Schiffsbug ähnelndes Klettergerät für Kleinkinder mit Rutsche und schützendem Sonnensegel geeinigt. Ergänzt werden soll das Angebot durch eine Nestschaukel, ein kleines Karussell sowie einen kleinen vom bestehenden Brunnen ausgehenden Bachlauf.

Grillen und Bolzen

Für die Erwachsenen soll es in der Ecke unter der Linde eine Sitzgruppe mit Grillmöglichkeit geben, von der aus man die spielenden Kleinen gut im Blick hat, da alle Spielgeräte in der nördlichen, an der Hauptstraße liegenden Hälfte installiert werden sollen. Die untere Hälfte soll ein Bolzplatz bleiben. Das Buswartehäuschen soll einen Stromanschluss zur Durchführung kleinerer Feiern auf dem Spielplatz bekommen. "Es ist für alle etwas dabei - für Groß und Klein", waren die Workshop-Teilnehmer sich abschließend einig.

Gestaltungskonzept genehmigt

Zwei Monate später stellte Landschaftsarchitekt Julian Metz (Planungsbüro Miriam Glanz, Hohenroth) im Januar 2020 dem Bad Bockleter Gemeinderat ein auf diesen Ideen basierendes Gestaltungskonzept vor, das vom Gremium genehmigt wurde. Anschließend suchte die Verwaltung nach Fördermöglichkeiten. "Für Spielplätze gibt es allerdings keine Förderung", hatte der Bürgermeister schon damals die Gemeinderäte informiert, weshalb die Anlage auch nicht als Spielplatz ausgewiesen wird. Ursprünglich hoffte man in der Verwaltung, die Arbeiten schon im Sommer des Jahres 2020 abschließen zu können, doch die Maßnahme verzögerte sich.

Vor geraumer Zeit sei die Ausschreibung nun endlich erfolgt, informierte Geschäftsleiter Thomas Beck das Ratsgremium in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag. Die Unterlagen seien an 13 Bewerberfirmen verschickt und die Angebotseröffnung am 1. Februar im Rathaus vorgenommen worden. Nach aktuellem Stand rechnet die Verwaltung mit Gesamtkosten von knapp 185 000 Euro.

Zwar wird die Auswertung der Angebote noch etwas Zeit brauchen, doch die Angebotsbindefrist endet bereits einen Monat später. Deshalb soll bis dahin der Auftrag zur Neugestaltung der Außenanlage rund ums Dorfgemeinschaftshaus vergeben sein. Da die nächste Gemeinderatssitzung aber erst am 8. März stattfinden wird, bat Bürgermeister Sandwall das Ratsgremium für die termingerechte Auftragsvergabe um einen entsprechenden Vorratsbeschluss. "Wir müssen in dieser Sache endlich weiterkommen."

Der Marktgemeinderat folgte seiner Bitte und ermächtigte den Bürgermeister zur Vergabe aller erforderlichen Tief- und Landschaftsbauarbeiten zur Neugestaltung der Außenanlage rund ums Dorfgemeinschaftshaus in Nickersfelden.

Der Auftrag soll demnach "an die wenigst nehmende Firma nach formaler, rechnerischer, fachtechnischer und wirtschaftlicher Prüfung der Angebote" vergeben werden. Das Ergebnis der Angebotseröffnung und der Auftragsvergabe soll dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung bekanntgegeben werden.