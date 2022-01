Das Publikum der Staatsbad Philharmonie Kissingen darf sich ab 1. März auf ein facettenreiches Programm freuen.

So wird es künftig Themenkonzerte, Konzerte von Instrumentalsolistinnen und -solisten sowie Wunschkonzerte geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessierte erhalten damit die Möglichkeit, selbst am Konzertprogramm mitzuwirken. Die Neugestaltung der Konzerte ist das Ergebnis einer eigens dafür initiierten Arbeitsgruppe von Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Bad Kissingen und der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Die Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen sind für Gäste und Einwohner Bad Kissingens ein Erlebnis. Ab März wird es für Musikbegeisterte in Bad Kissingen besonders spannend: Denn dann kann das Publikum der Staatsbad Philharmonie Kissingen seine Musikwünsche in das Konzertprogramm mit einfließen lassen.

"Unsere weltberühmten Gebäude stehen für sich, mit unserem Orchester leben sie", so Dirk Vogel, Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen. Mittels Umfragen, die online beantwortet werden können, dürfen Interessierte zwischen unterschiedlichen Stücken abstimmen. Die Werke, für die am meisten abgestimmt wurde, werden dann im Konzert zu hören sein. Die Auswahl der Stücke schließt verschiedenste Musikgeschmäcker mit ein.

"Besucherinnen und Besucher erwarten zum Beispiel Overtüren, Walzer, Musicals, Operetten oder Evergreens. Zur Auswahl stehen Stücke wie 'Der Barbier von Sevilla' von G. Rossini, 'Yesterday' von J. Lennon, 'Berliner Luft' von P. Lincke, 'Die Maske in Blau' von F. Raymond oder 'Money Money Money' von ABBA", berichtet Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Die Umfragen sowie Informationen zum Abstimmungsvorgang werden zeitgerecht bekannt gegeben.

Abwechslungsreich

Während bei den Wunschkonzerten die Wünsche der Gäste im Fokus stehen werden, wird bei den Solo-Konzerten das Augenmerk auf die einzelnen Musikerinnen und Musiker der Staatsbad Philharmonie Kissingen gelegt. So wird es beispielsweise Konzerte geben, bei denen die Blechbläserinnen und Blechbläser im Mittelpunkt des Geschehens stehen, dann wiederum wird es Abende geben, bei denen die Holzbläser die Gäste besonders in ihren Bann ziehen. "Besucherinnen und Besucher können sich somit auf individuelle und abwechslungsreiche Konzerte freuen", heißt es in der Pressemitteilung.

Bei den Themenkonzerten lädt die Philharmonie ihre Gäste dazu ein, sich gemeinsam auf eine Reise durch die Musikgeschichte zu begeben. Etwa in die Zeit des Wiener Walzers, in der die Komponistenfamilie Strauss im Fokus steht, oder in die goldene Operettenära, die mit Werken wie "Die Fledermaus" beeindruckt. Gespannt sein dürfen Musikbegeisterte auch auf Themenkonzerte wie "Musicaltime", "Jüdisches Leben in der Musik" oder "Deutsche Komponisten". Und so heißt es weiter: "Die Kollegenschaft der Musikerinnen und Musiker insgesamt wird künftig das Orchester führen: In kollegialer Führungsarbeit und im Dialog auf Augenhöhe." Das wöchentliche Konzertprogramm beginnt am 1. März. Geplant sind Themenkonzerte mittwochs um 19.30 Uhr, Instrumentalsolistinnen und -solisten-Konzerte freitags um 19.30 Uhr und Wunschkonzerte samstags um 15.30 Uhr. Darüber hinaus spielt die Staatsbad Philharmonie Kissingen mittwochs um 15.30 Uhr, donnerstags um 10.30 und 15.30 Uhr, freitags um 10.30 und 15.30 Uhr, samstags um 10.30 Uhr und sonntags um 10.30 und 15.30 Uhr. Veranstaltungsort der Konzerte ist die Wandelhalle. Kurzfristige Änderungen sind vorbehalten. Die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen sind zu beachten.red