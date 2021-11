Schweinfurt vor 1 Stunde

Kirche

Pfarrer Johannes Jurkat in den Ruhestand verabschiedet

Ein besonderer Reformationstag: In St. Johannis Schweinfurt wurde Pfarrer Johannes Jurkat von Dekan Oliver Bruckmann in den Ruhestand verabschiedet. Er wirkte als "Springer" auch in Bad Kissingen.