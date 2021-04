90 Jahre alt wurde Pfarrer i. R. Armin Ammersbach am vergangenen Samstag. Wie es in einem Bericht des Pressediensts des Ordinariat heißt, wurde Ammersbach 1931 in Gössenheim geboren. Bischof Dr. Julius Döpfner weihte ihn am 18. Juli 1954 in Würzburg zum Priester.

Auch in Bad Kissingen

Seine Kaplansjahre führten Ammersbach nach Johannesberg, Schweinfurt-Sankt Josef und Bad Kissingen. 1960 wurde er Kuratus von Bischbrunn bei Marktheidenfeld. 1967 wurde er Pfarrer von Grafenrheinfeld. Von 1975 bis 1980 war er außerdem Dekanatsbeauftragter für Priester- und Erwachsenenbildung für das Dekanat Schweinfurt-Süd.

1984 wechselte Ammersbach nach Bad Bocklet. Dort kümmerte er sich auch um die ökumenische Kurseelsorge. Unter seiner Regie wurden der Kindergarten in Bad Bocklet umgebaut, das Kirchenportal mit Laurentiusrelief überdacht und die vierte Glocke eingeweiht.

Kuratus von Windheim

Ab 1987 war er zugleich Kuratus von Windheim. 1998 wurde Ammersbach aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt und zog nach Bad Kissingen. Von 2006 bis 2017 hatte er einen Seelsorgeauftrag in der Pfarreiengemeinschaft "Heiliges Kreuz, Bad Bocklet".