Eine derart turbulente Mitgliederversammlung hatte der Förderverein der Bad Kissinger Staatsbad Philharmonie wohl seit seiner Gründung im September 2012 nicht erlebt: Schien nach einer ersten Abstimmung die Auflösung des Vereins schon beschlossene Sache, stimmte nach hitziger Debatte und zweiter Abstimmung eine neue Mehrheit für den Fortbestand des Vereins unter Vorsitz von Maik Richter (35).

In den vergangenen Wochen hatte man das zunehmende Zerwürfnis zwischen den beiden Vorsitzenden des Fördervereins Staatsbad Philharmonie, Kurt Rieder und Stellvertreter Klaus Stebani, sowie auf anderer Seite Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) und Staatsbad-Geschäftsführerin Sylvie Thormann durch Medienmeldungen mitverfolgen können. Mehrfach hatte der Vorstand versucht, auf die Geschäftspolitik der Staatsbad GmbH und der Stadt einzuwirken, zuletzt im Streit um die Besoldung der Orchestermusiker und die Person des Dirigenten Burghard Toelke (wir berichteten).

Enttäuschung und Frust

Nach dem Scheitern dieser Bemühungen waren Enttäuschung und Frust bei Rieder und Stebani so groß, dass sie jetzt nicht nur auf eine erneute Kandidatur verzichteten, sondern, dem Antrag eines Mitglieds folgend, sogar über die Auflösung des Vereins abstimmen ließen.

Zuvor hatte Stebani, der in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Rieder die Mitgliederversammlung leitete, eine, wie er eingangs ausdrücklich betonte, "persönliche Erklärung" zu den zurückliegenden Vorgängen und zur jetzigen Situation des Vereins abgegeben. Darin beklagte er mit emotionaler Wortwahl den von ihm empfundenen Bedeutungsverlust des Vereins, der von der neuen Kurdirektorin und dem gleichfalls neuen Oberbürgermeister nur noch als "Marionetten" gesehen würde. Nach seiner Ansicht wollen beide die Staatsbad Philharmonie wieder auf ein niedrigeres Niveau zurückstufen, um "die aufkommende Konkurrenz zum Kissinger Sommer" zu verhindern.

"Maulwürfe"

"Enttäuscht zu werden, ist schwer zu verarbeiten", begründete er seinen und des Vorsitzenden Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Besonders tragisch sei gewesen, dass die vergeblichen Bemühungen des Fördervereins um ein Gespräch zwischen dem Oberbürgermeister und der Orchestergewerkschaft von den Musikern Roman Riedel und Reinhold Roth hintertrieben worden seien, weshalb er beider Ausschluss aus dem Förderverein forderte: "Reinhold Roth sollte sich was schämen." Dirigent Toelke habe sicher auch Fehler gemacht, doch der größte sei gewesen, die "Maulwürfe" in seinem Orchester nicht entdeckt zu haben.

Nach diesen stellenweise erregt vorgetragenen Ausführung Stebanis übernahm Erich Hardt die Moderation der Abstimmung über den vorliegenden Mitgliedsantrag zur Auflösung des Vereins: Eine Mehrheit von 25 gegenüber 16 Stimmen folgte dem Antrag. Doch dem Ergebnis wurde widersprochen: Nicht nur, dass gemäß Satzung "75 Prozent aller abgegebenen Stimmen" für eine Vereinsauflösung notwendig gewesen wären. Vor allem wurde das Fehlen einer vorangegangenen Diskussion über diesen Antrag kritisiert.

"Ich sehe keinen Sinn in der Auflösung", meldete sich Neumitglied Maik Richter (35) zu Wort, seit Juli Diakon der evangelischen Kirchengemeinde. Der Verein hänge schließlich nicht allein an der Person des bisherigen Dirigenten: "Das Orchester besteht aus 13 Musikern", erinnerte Richter an den eigentlichen Vereinszweck. "Das Orchester bleibt weiter bestehen und verdient unsere Unterstützung."

Neuer Vorsitzender

Diese Aussage unterstützte Orchestermitglied Reinhold Roth (62), der sich in seinem längeren, ebenfalls emotional vorgetragenen Beitrag auch durch Zwischenrufe, einmal sogar durch Pfiffe nicht bremsen ließ - mehrmals aufgemuntert durch Beifall. Roth zählte einige Internas auf, die schließlich zur Entlassung des Dirigenten geführt hatten. "Wir müssen nicht Sinfonien spielen ohne Ende. Dafür sind andere da. Wir sind ein Salonorchester." Mit Blick auf das kommende Jahr versprach er den Vereinsmitgliedern: "Unser Programm bleibt vielseitig und es wird Neues geben. Unsere Musik wird auf keinen Fall schlechter. Deshalb möchte ich, dass der Verein fortbesteht."

Nachdem Roth seinen Sitznachbarn Richter für den Posten des neu zu wählenden Vorsitzenden vorgeschlagen hatte, ließ Wahlleiter Hardt die Mitglieder erneut über Auflösung oder Fortbestand des Vereins abstimmen. Diesmal hatte sich das Ergebnis genau umgekehrt: 24 Mitglieder stimmten für den Fortbestand, nur noch 15 für Auflösung. Nach Vorstellung seiner Person und seiner Zustimmung zur Kandidatur ("Ich würde es mit Herzblut machen.") wurde Maik Richter zwar ohne Gegenstimmen, aber bei elf Enthaltungen zum neuen Vorsitzenden des Fördervereins gewählt.

Da sich für die noch zu besetzenden Vorstandsposten des Stellvertreters, Schatzmeisters und Schriftführers spontan niemand meldete, wurde mit Rücksicht auf die nun veränderte Situation des Vereins beschlossen, in absehbarer Zeit unter Richters Vorsitz zu einer nächsten Mitgliederversammlung zwecks Neuwahl zur Besetzung der drei offenen Posten einzuladen.

Infos zum Förderverein Kurorchester Bad Kissingen:

Gründungsversammlung: 13. September 2012

Gründungsvorstand: Prof. Dr. Kurt Rieder (Vorsitz), Klaus Stebani (Stellvertreter)

Neuer Vorsitzender: Maik Richter

Mitgliederbewegung: 248 Mitglieder (Dezember 2021), davon 24 Neumitglieder; 31 Austritte (gültig ab Januar 2022), davon 24 wegen Entlassung Burghard Toelke

Interview mit Maik Richter (35), dem neuen Vorsitzenden des Fördervereins:

Frage: Herr Richter, Sie sind erst seit Juli als Diakon der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Kissingen tätig. Seit wann sind Sie Mitglied im Förderverein der Staatsbad Philharmonie?

Maik Richter:

Seit Oktober 2021

Was war Ihr Grund, so spontan Mitglied zu werden?

Ich bin durch das Internet eher spontan auf den Förderverein gestoßen: Als ich mich im Rahmen meiner Tätigkeit als Gäste- und Tourismus-Seelsorger über die Staatsbad GmbH informierte und insbesondere über die Staatsbad Philharmonie bin ich auf die Internetseite des Fördervereins gelangt. Da mir die Arbeit des Orchesters sehr am Herzen liegt, entschloss ich mich, dem Verein beizutreten, um ehrenamtlich meiner Verbundenheit Ausdruck zu verleihen.

Welche Erfahrungen haben Sie seitdem im und mit dem Förderverein gemacht?

Bis auf die Mitgliederversammlung am 16. Dezember nicht sehr viele - auch aufgrund meiner kurzen Mitgliedschaft. Gleichwohl habe ich mich informiert, für was der Förderverein steht und was seine Ziele sind. Der Ablauf der Mitgliederversammlung und der Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden hat mich aufgrund der fehlenden Objektivität und des deutlichen Ausdrucks persönlicher Antipathien sehr irritiert und betroffen gemacht.

Was hat Sie dazu bewogen, als Neumitglied spontan für die vakante Position des Vorsitzenden zu kandidieren?

Einerseits möchte ich, dass das Orchester durch den Förderverein weiterhin unterstützt wird und dass Mitglieder und Interessierte die Möglichkeit bekommen, durch eigenen Beitrag und aktive Mitgestaltung ihre Unterstützung gegenüber dem Orchester ebenso Ausdruck verleihen können. Andererseits stand bei der Mitgliederversammlung im Raum, den Verein aufzulösen. Dies kann ich nicht nachvollziehen, da der Förderverein für das gesamte Orchester gegründet wurde und nicht nur für eine einzelne Person, die nun nicht mehr dem Orchester angehört (Anm. d. Red.: Gemeint ist Dirigent Burghard Toelke). Ganz gleich, welche Beweggründe auch hinter diesem Antrag zur Auflösung stehen, wollte ich mit meiner Kandidatur bewirken, dass der Verein bestehen bleibt und seinen Zweck weiterhin verfolgt.

Was werden Sie als neuer Vorsitzender als Nächstes tun?

Zuallererst werde ich den Fokus auf die Wahlen der restlichen offenen Stellen legen. Das heißt, die Suche nach möglichen Kandidaten für den oder die 2. Vorsitzende/n, des oder der SchatzmeisterIn sowie des oder der SchriftführerIn. Damit der Verein seine Tätigkeit aufnehmen kann, wird dies die Hauptaufgabe sein, um dann bei der anstehenden Mitgliederversammlung alle Posten bestätigen zu lassen.

Zur Neuwahl der weiteren Vorstandsposten soll es demnächst eine weitere Mitgliederversammlung geben. Wann wird diese etwa sein?

Ich hoffe, dass wir diese so bald wie möglich im Frühjahr 2022 einberufen können, um alle offenen Posten von den Mitgliedern bestätigen zu lassen.

Welche wichtigsten Ziele werden Sie als neuer Vorsitzender verfolgen?

Einerseits möchte ich die gelungene Arbeit und jene Dinge, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, natürlich fortsetzen. Gleichwohl ermöglicht ein Wechsel immer auch Neues. Die Gewinnung weiterer Mitglieder und das Interesse von Förderern steht natürlich mit an vorderster Stelle, aber nicht nur. Für mich ist es wichtig - und ich da möchte ich gemeinsam mit der ganzen Vorstandschaft zusammen wirken - , dass die Unterstützung des Orchesters in Kunst und Musik weiterhin im Vordergrund steht und dass durch Mitgliederversammlungen und andere Veranstaltungen, die eben auch vom Förderverein veranstaltet werden, unser Ausdruck und unsere Freude über unserer vielfältiges Angebot für Gäste und Einheimische sichtbar wird.

Wie wird sich Ihre Vorstandsarbeit von der des bisherigen Vorstands unterscheiden?

Dazu kann ich mich noch wenig äußern, da meine aktive Zeit als "einfaches Mitglied" ohne die Position als Vorsitzender zu kurz war.

Was wäre allgemein zum Thema "Förderverein" zu sagen?

Ich sehe in diesem Verein großes Potenzial und viele Möglichkeiten - auf ganz unterschiedliche Art und Weise - , um das Orchester und die gesamte Bandbreite des musikalischen Angebotes zu fördern. Ich freue mich auf diese ehrenamtliche Tätigkeit, einen Beitrag dazu leisten zu dürfen.

Die Fragen stellte Sigismund von Dobschütz .