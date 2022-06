Aufregung am Nachmittag im Landkreis Bad Kissingen - Feuer in Wohnhaus ausgebrochen: Am Dienstagnachmittag (14. Juni 2022) ereignete sich in Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen ein Brand in einem Wohnhaus. Das Polizeipräsidium Unterfranken hatte den Brand in einer Presseinformation gemeldet.

Laut Erstmeldung war das Feuer kurz nach 17 Uhr in der St.-Bruno-Straße in Oerlenbach ausgebrochen. Das Stichwort "Wohnung im Vollbrand" ließ einen größeren Einsatz vermuten.

Feuer in Wohnhaus in Oerlenbach: Bewohner aus Gebäude evakuiert

Auf Bildern der Agentur News5 ist der massive Schaden am Wohnhaus zu sehen. Das Fenster des Raumes, in dem das Feuer mutmaßlich ausgebrochen war, war herausgebrochen, die Mauer drumherum komplett schwarz.

Bewohner wurden laut der Polizei evakuiert. Die Meldung der Agentur News5, Kinder seien vor dem Feuer geflüchtet, wurden bislang nicht bestätigt. Verletzte gebe es aktuell keine, so der Einsatzleiter auf Anfrage von inFranken.de

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.