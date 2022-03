46 Jahre lebte die aus Katzenbach stammende Schwester Linhildis Metz im Schwesternhaus in Rechtenbach. Sie prägte die Vorschulzeit Hunderter Kinder. Am Samstag starb die beliebte Ordensschwester der Oberzeller Franziskanerinnen im Alter von 88 Jahren in Würzburg.

Am 2. Dezember 1933 kam Schwester Linhildis in Katzenbach, getauft auf den Namen Erna, zur Welt. Sie wuchs mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof auf. Recht früh fühlte Erna Metz, dass sie ins Kloster gehen möchte. So trat sie am 2. Oktober 1951 ins Kloster Oberzell ein und erhielt den Ordensnamen Sr. Linhildis. Im Kolleg absolvierte sie eine Ausbildung zur Kindergartenerzieherin. 1955 legte sie ihren ersten Profess ab. Im Jahr 1958 folgte der Ewige Profess.

Ihre erste Station führte Sr. Linhildis nach Hirschaid, wo sie zehn Jahre als Erzieherin tätig war. 1965 kam sie nach Rechtenbach und übernahm die Leitung des Kindergartens. Über drei Jahrzehnte stellte sie ihre ganze Schaffenskraft in den Dienst des Rechtenbacher Kindergartens, den sie stets mit Herzblut führte.

Vielfältiges Wirken

Nach 34 Jahren aufopferungsvollen Wirkens ging Sr. Linhilids 1999 in den Ruhestand. Zusammen mit ihrer Mitschwester Herildis lebte sie weiter im Schwesternhaus. Sie engagierte sich in der Kirchengemeinde im seelsorgerischen Bereich auf vielfältigste Art und Weise. Für viele Rechtenbacher war die Ordensschwester eine Begleiterin in allen Lebenslagen.

2011 gingen die letzten beiden Ordensschwestern der Spessartgemeinde schweren Herzens zurück in ihr Mutterhaus nach Oberzell. Für ihr Engagement und ihre "besonderen und langjährigen Dienste im sozialen und persönlichen Bereich" ernannte die Gemeinde Rechtenbach, Schwester Linhildis bei ihrer Verabschiedung zur Ehrenbürgerin. Im Kloster Oberzell übernahm Schwester Linhildis viele Aufgaben. Ihrer Katzenbacher Heimat blieb sie zeitlebens eng verbunden und besuchte, wenn es ihre Zeit erlaubte, gerne die Familienfeiern und Festlichkeiten im Dorf.